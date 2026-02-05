‘Vua xe ga’ 125cc của Honda ra mắt giá 52 triệu đồng: phanh ABS, được săn đón không kém Vision và SH Mode

Sau thời gian giới thiệu nhỏ giọt thông tin, Thai Honda đã chính thức ra mắt New Honda Giorno+, phiên bản nâng cấp của mẫu xe tay ga đô thị mang phong cách thời trang, với thông điệp “New High Style Setter – Nâng tầm phong cách mới, dẫn đầu xu hướng”.

Sự xuất hiện của Giorno+ mới không chỉ là bước làm mới sản phẩm quen thuộc, mà còn cho thấy chiến lược của hãng trong việc tiếp tục chinh phục nhóm khách hàng trẻ tại các đô thị lớn – những người đề cao tính cá nhân hóa và gu thẩm mỹ trong lựa chọn phương tiện di chuyển hằng ngày.

Ở lần nâng cấp này, Giorno+ gây chú ý trước hết ở diện mạo. Thai Honda tập trung tinh chỉnh thiết kế theo hướng hiện đại và cao cấp hơn, kết hợp các gam màu mới đang thịnh hành với những đường nét mềm mại đặc trưng của dòng xe tay ga châu Âu. Phần khung đèn pha được phối màu đen, đặt cạnh logo Honda tạo hiệu ứng thị giác nổi bật.

Bản ABS được phân phối với 4 tùy chọn gồm xám – nâu, vàng – nâu, đen – nâu và trắng – nâu. Các phối màu này hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách sang trọng, trưởng thành. Trong khi đó, bản CBS có 3 màu xanh dương – đen, xanh lá – đen và xám – đen, thiên về sự trẻ trung, năng động, phù hợp với người dùng trẻ hoặc khách hàng mua xe lần đầu.

Không chỉ khác biệt ở màu sơn, phiên bản ABS còn được chăm chút thêm các chi tiết nhằm gia tăng cảm giác cao cấp. Yên xe màu nâu kết hợp với phần thân và tay nắm sau phối màu đồng bộ tạo nên tổng thể hài hòa. Biểu tượng Giorno+ tông đen khói tiếp tục nhấn mạnh phong cách tối giản nhưng tinh tế – xu hướng thiết kế đang được ưa chuộng trên nhiều dòng xe tay ga thời trang.

Về tiện ích, Giorno+ vẫn giữ định vị là mẫu xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít, tích hợp đèn LED chiếu sáng, đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm fullface cùng nhiều vật dụng cá nhân. Đây là trang bị thực dụng, đáp ứng tốt nhịp sống bận rộn của người dùng thành thị – từ đi học, đi làm đến mua sắm ngắn ngày.

Khả năng vận hành của xe cũng được tối ưu cho môi trường phố đông. New Honda Giorno+ sử dụng động cơ eSP+ 125cc, phun xăng điện tử PGM-FI, 4 thì, 4 van, làm mát bằng nước. Khối động cơ này hướng đến sự êm ái, linh hoạt khi di chuyển tốc độ thấp và tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ đạt khoảng 52,6 km/lít, tương đương 1,9L/100 km, thuộc nhóm tiết kiệm trong phân khúc xe tay ga 125cc.

Bên cạnh đó, khung xe và hệ thống treo được thiết kế chắc chắn nhằm tăng độ ổn định khi vận hành. Người dùng có thể lựa chọn hệ thống phanh CBS hoặc ABS tùy phiên bản, giúp nâng cao độ an toàn trong điều kiện giao thông đô thị phức tạp cũng như khi di chuyển đường dài.

New Honda Giorno+ được giới thiệu với tổng cộng 7 màu sắc, gồm 4 màu cho bản ABS và 3 màu cho bản CBS. Giá đề xuất tại Thái Lan lần lượt là 63.700 Baht cho bản CBS và 68.700 Baht cho bản ABS, tương đương khoảng 52 – 56 triệu đồng khi quy đổi. Mức giá này đưa Giorno+ tiếp tục nằm trong nhóm xe tay ga thời trang tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe đô thị 125cc khác trong khu vực.

Tại Việt Nam, mẫu xe này đang được bán dưới dạng nhập khẩu, giá dao động 80-90 triệu đồng.﻿