Người đàn ông SN 1992 phát sinh giao dịch 350 triệu đồng chuyển khoản: Công an truy tìm người nhận tiền

Mới đây, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại 350 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng do sơ suất, anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1992) đã chuyển nhầm số tiền 350 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện sự việc, anh Huy vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ngày 1/2, anh đã đến Công an phường Hạc Thành trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành liên hệ với người nhận tiền.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, lực lượng Công an phường đã hỗ trợ anh Nguyễn Văn Huy nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận lại đủ số tiền chuyển khoản nhầm, anh Nguyễn Văn Huy đã cảm kích viết thư cảm ơn Công an phường. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Sau khi nhận lại đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm, cảm kích trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của Công an phường Hạc Thành, anh Nguyễn Văn Huy đã viết thư cảm ơn Công an phường. Trong thư, anh nhấn mạnh “...Nhờ sự can thiệp kịp thời nên tôi đã lấy lại được toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm. Qua sự việc trên tôi thực sự cảm kích trước tinh thần làm việc hiệu quả sự nhiệt tình giúp đỡ của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành, thể hiện rõ phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ…”

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử.

Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa