Tại sao đồ uống lạnh lại khiến bạn khát nước hơn? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu!

Vào những ngày hè oi bức, dưới cái nắng như thiêu như đốt, chỉ cần đi bộ một quãng ngắn trên phố là người ngợm đã đầm đìa mồ hôi, nóng nực đến mức ngột ngạt. Lúc này, được cầm một chai coca, ly trà sữa hay cốc nước ép mát lạnh, ngửa cổ uống một ngụm thật lớn thì thật là "đã đời". Sự sảng khoái, mát rượi ấy chạy dọc cơ thể, xua tan cái nóng ngay tức thì. Nhưng ngặt nỗi, chỉ vài phút sau, bạn sẽ thấy miệng mình dính dính, cổ họng khô khốc, và cơn khát chẳng những không biến mất mà lại càng cồn cào, dữ dội hơn trước.

Nhiều người tự hỏi: “Tại sao vừa tu một ly nước đá to đùng để bù nước mà lại càng khát hơn? Hay là do mình uống chưa đủ?”. Thực ra, đây không phải là ảo giác, cũng chẳng phải cơ thể bạn đang mất nước ở mức báo động. Hiện tượng này hoàn toàn có thể giải thích dưới góc nhìn khoa học.

Bài viết này sẽ bóc tách ngọn ngành nguyên nhân bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất, đồng thời mách bạn cách tận hưởng đồ uống lạnh ngày hè sao cho vừa đã khát, vừa an toàn cho sức khỏe.

Cơ thể chúng ta thực sự cần gì để giải khát?

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu một nguyên lý cơ bản: Cơ thể giải khát bằng cách bù đắp lượng nước thiếu hụt, từ đó duy trì sự cân bằng giữa nước và các chất điện giải.

Cơ thể con người vận hành giống như một bộ máy được lập trình chuẩn xác. Trong máu và các tế bào luôn duy trì một nồng độ muối cùng chất điện giải ổn định, giữ cho lượng nước trong cơ thể ở trạng thái cân bằng động. Khi chúng ta đổ mồ hôi nhiều gây mất nước, hàm lượng nước trong tế bào sẽ giảm xuống. Ngay lập tức, cơ thể sẽ phát tín hiệu "khát" lên não bộ.

Nếu lúc này bạn uống một ly nước lọc hoặc nước muối loãng, nước sẽ nhanh chóng được hệ tiêu hóa hấp thụ, thẩm thấu vào tế bào để bù lại lượng đã mất. Não bộ nhận được tín hiệu "đã đủ nước" và sẽ tắt chế độ báo khát. Đây mới chính là cách giải khát thực sự.

Vì sao đồ uống lạnh, nước ngọt lại phản tác dụng, khiến bạn khát hơn?

Hầu hết các loại thức uống đá lạnh trên thị trường hiện nay không đơn thuần là nước tinh khiết. Chúng chứa rất nhiều đường, chất phụ gia và có áp suất thẩm thấu cao – đây chính là "thủ phạm" khiến bạn càng uống càng khát. Cụ thể có 3 nguyên nhân chính sau:

1. Hàm lượng đường cao "rút cạn" nước trong tế bào

Đây chính là nguyên nhân cốt lõi! Dù là nước ngọt có ga, nước ép trái cây, trà sữa hay nước tăng lực thì chúng đều chứa một lượng lớn đường kính (sucrose), đường trái cây (fructose) hoặc siro ngô. Lượng đường này khiến nồng độ chất tan trong đồ uống cao hơn rất nhiều so với nồng độ bên trong tế bào của chúng ta.

Theo nguyên lý thẩm thấu, nước sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Khi lượng đường lớn trong đồ uống đi vào dạ dày và đường ruột, cơ thể không thể hấp thụ nước từ thức uống này để chuyển đến các tế bào. Ngược lại, nó còn "hút" ngược nước từ các tế bào ra ngoài để làm loãng lượng đường đậm đặc trong hệ tiêu hóa. Tế bào bị mất nước, não bộ lại tiếp tục phát tín hiệu khát khẩn cấp. Kết quả là bạn càng uống càng thấy khô mồm, đắng họng.

2. Cái lạnh đột ngột làm chậm quá trình hấp thụ nước

Đồ uống đá thường có nhiệt độ rất thấp (khoảng 0 - 4°C). Việc uống một lượng lớn nước đá một cách đột ngột sẽ gây kích ứng mạnh lên niêm mạc dạ dày và ruột, khiến các mạch máu tại đây co thắt lại tức thì.

Sự co mạch này làm giảm tốc độ co bóp của dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến cơ thể không thể hấp thụ nước hiệu quả. Lượng nước bạn vừa uống vào sẽ bị "ứ đọng" lại trong dạ dày và ruột chứ không thể vận chuyển đi khắp cơ thể. Nó chỉ giúp làm mát khoang miệng trong chốc lát, còn tế bào bên trong vẫn "khát". Khi cảm giác mát lạnh qua đi, cơn khát lại bùng lên dữ dội hơn.

3. Mất chất điện giải khiến cơ thể không giữ được nước

Mùa hè đổ mồ hôi nhiều không chỉ làm mất nước mà còn kéo theo các chất điện giải quan trọng như natri và kali. Đồ uống lạnh thông thường hầu như không chứa các chất này, nhưng lại thừa mứa đường và chất phụ gia, vô tình làm đẩy nhanh quá trình đào thải điện giải.

Khi thiếu các chất điện giải đóng vai trò giữ nước, cơ thể sẽ không giữ được lượng nước bạn vừa uống vào. Thận sẽ nhanh chóng lọc và bài tiết chúng ra ngoài qua đường tiểu. Uống bao nhiêu đi tiểu bấy nhiêu, tế bào không giữ lại được chút nước nào, dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng hơn.

Tác hại khi lạm dụng đồ uống lạnh trong thời gian dài

Không chỉ dừng lại ở việc gây khát, nếu bạn duy trì thói quen uống đồ lạnh liên tục suốt mùa hè, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy:

Tàn phá hệ tiêu hóa: Nhiệt độ quá thấp khiến dạ dày và ruột bị co thắt, dễ dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi. Về lâu dài, thói quen này làm tổn thương niêm mạc đường ruột, gây viêm dạ dày mãn tính, khiến bụng dạ trở nên nhạy cảm, cứ ăn đồ hơi lạnh là bị đau bụng.

Ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất: Lượng đường dư thừa từ nước ngọt sẽ tích tụ thành mỡ thừa, gây tăng cân, béo phì và làm tăng đường huyết. Việc này tạo gánh nặng lớn cho các cơ quan chuyển hóa, biểu hiện rõ ra ngoài bằng tình trạng khô miệng, hôi miệng hoặc nổi mụn nhọt.

Tổn thương cổ họng: Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm mạch máu ở vùng họng co lại, giảm khả năng đề kháng của niêm mạc. Bạn sẽ dễ bị khô họng, đau rát họng, thậm chí là viêm họng cấp.

Gây chán ăn: Đồ uống nhiều đường và ga làm đầy bụng, tạo cảm giác no ảo. Trẻ em hoặc người lớn uống nhiều nước ngọt trước bữa ăn sẽ không còn muốn ăn cơm, lâu dần dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và suy giảm hệ miễn dịch.

Bí kíp uống đồ lạnh đúng cách vào mùa hè: Giải khát mà không hại thân

Ngày hè nóng bức, thật khó để bảo một người đoạn tuyệt hoàn toàn với những ly nước mát lạnh giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu bỏ túi 5 mẹo nhỏ dưới đây, bạn vẫn có thể thỏa mãn cơn thèm mà không lo bị khát hơn hay đổ bệnh:

1. Không uống một hơi hết sạch, hãy uống từng ngụm nhỏ

2. Để bớt lạnh rồi mới uống

3. Ưu tiên đồ uống ít đường hoặc không đường

4. Đừng uống nước đá ngay khi vừa ra mồ hôi

5. Kiểm soát lượng uống, không dùng nước ngọt thay nước lọc

Để có một mùa hè mát mẻ và khỏe mạnh, hãy kết thân với nước lọc ấm hoặc nước khoáng. Nếu có thèm một chút đồ lạnh, hãy nhớ quy tắc: uống từng ngụm nhỏ, chọn loại ít đường và đợi bớt lạnh rồi mới dùng . Chiều chuộng cơ thể đúng cách sẽ giúp bạn đi qua những ngày nắng nóng một cách nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng!