2016 thường được nhắc đến như một cột mốc "thần thánh" của phim Hàn, không phải vì số lượng tác phẩm ra mắt quá nhiều, mà bởi chất lượng đồng loạt đạt đỉnh, hiếm có năm nào sau này lặp lại được. Nhìn lại mới thấy, đó là giai đoạn mà mỗi bộ phim lên sóng đều có khả năng trở thành hiện tượng, mỗi cái tên được nhắc đến đều đủ sức gợi nên cả một thời thanh xuân của khán giả.

Trước hết, 2016 là năm phim Hàn bùng nổ toàn diện về đề tài. Từ quân đội - y khoa, giả tưởng, trinh thám cho đến gia đình, thanh xuân, cổ trang, mỗi thể loại đều có một "đỉnh cao" đại diện. Hậu Duệ Mặt Trời mở màn cho làn sóng Hallyu mới khi phủ sóng khắp châu Á, đưa chuyện tình của đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon trở thành biểu tượng. Không chỉ là phim ngôn tình, tác phẩm còn tạo ra chuẩn mực mới cho dòng phim lãng mạn kết hợp nghề nghiệp.

Ở mảng giả tưởng - lãng mạn, Goblin (Yêu tinh) trở thành một tượng đài đúng nghĩa. Bộ phim gây sốt nhờ chuyện tình vượt thời gian, không khí u buồn đặc trưng, những câu thoại ám ảnh và dàn nhạc phim đến nay vẫn còn nguyên sức sống. Cùng khai thác yếu tố phi thực nhưng theo hướng nhẹ nhàng, Huyền Thoại Biển Xanh ghi điểm nhờ câu chuyện nàng tiên cá giữa đời hiện đại, sự kết hợp ăn ý của Lee Min Ho và Jun Ji Hyun cùng màu phim lãng mạn, dễ xem, rất đặc trưng của thời kỳ hoàng kim phim Hàn.

Nếu Goblin và Huyền Thoại Biển Xanh đại diện cho mảng tình cảm - giả tưởng, thì Signal lại là đỉnh cao của dòng phim hình sự. Không cần yếu tố lãng mạn để câu kéo, tác phẩm chinh phục khán giả bằng kịch bản chặt chẽ, cách kể chuyện thông minh và cảm xúc day dứt kéo dài đến tận tập cuối. Đến nay, Signal vẫn thường xuyên được nhắc tên như một trong những series trinh thám xuất sắc nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Ở thái cực ngược lại, Reply 1988 chính là trái tim của năm 2016. Bộ phim không cao trào kịch tính, không drama hóa cảm xúc, nhưng lại khiến người xem rung động bởi những điều rất đời: bữa cơm gia đình, tình làng nghĩa xóm, những rung động đầu đời vụng về. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi được cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng đồng loạt gọi là "quốc dân drama".

Mảng cổ trang của năm 2016 cũng để lại dấu ấn khó phai. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo từng gây tranh cãi khi mới lên sóng nhưng càng về sau càng được nhìn nhận như một tác phẩm bi thương kinh điển, với câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm và cái kết ám ảnh. Trong khi đó, Mây Hoạ Ánh Trăng lại đi theo hướng nhẹ nhàng, tươi sáng hơn, ghi điểm nhờ không khí thanh xuân trong cung đình, chemistry ngọt ngào và hình ảnh cổ trang đẹp mắt, trở thành "món ăn tinh thần" được khán giả trẻ yêu thích suốt một thời gian dài.

Khép lại danh sách huyền thoại là W - Two Worlds, bộ phim mang ý tưởng táo bạo khi kết nối thế giới truyện tranh và đời thực. Kịch bản mới lạ, nhịp phim nhanh và sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính giúp W trở thành một trong những tác phẩm giả tưởng đáng nhớ nhất năm đó.

Điều khiến 2016 thực sự trở nên "thần thánh" không chỉ vì có nhiều phim hay, mà bởi mỗi bộ phim đều có bản sắc riêng, không bị hòa lẫn. Sau năm 2016, phim Hàn vẫn tiếp tục tạo ra nhiều tác phẩm thành công, nhưng cảm giác "mở TV lên là gặp huyền thoại" dường như không còn xuất hiện dày đặc như trước. Và với những ai chưa từng xem qua những cái tên này, có lẽ điều đáng buồn nhất không phải là bỏ lỡ một bộ phim, mà là đã bỏ lỡ cả một thời kỳ rực rỡ nhất của phim Hàn.