Tài sản nghìn tỷ của tân HLV Manchester United

Hé lộ khối tài sản khổng lồ của Pochettino, kiếm tiền triệu USD từ bóng đá.

Mauricio Pochettino đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới của Manchester United. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp cầm quân tại những đội bóng hàng đầu châu Âu, chiến lược gia người Argentina còn sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc, ước tính lên tới 40 triệu bảng (khoảng 1.400 tỷ đồng).

Mauricio Pochettino không chỉ được biết đến là một trong những HLV có tiếng tại châu Âu mà còn sở hữu khối tài sản đáng kể sau nhiều năm làm việc ở những đội bóng hàng đầu thế giới. Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Argentina hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 40 triệu bảng Anh (hơn 53 triệu USD).

HLV Pochettino (Ảnh: Getty)

Tài sản của HLV này đến từ đâu?

Phần lớn tài sản của Pochettino đến từ sự nghiệp huấn luyện kéo dài hơn một thập kỷ tại những giải đấu hàng đầu châu Âu. Ông từng dẫn dắt Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain (PSG) và Chelsea, qua đó nhận được những bản hợp đồng có giá trị rất lớn.

Trong số này, Tottenham là một trong những đội bóng giúp Pochettino gia tăng đáng kể thu nhập. Nhà cầm quân sinh năm 1972 được bổ nhiệm vào năm 2014 và nhanh chóng xây dựng đội bóng thành một thế lực cạnh tranh tại Premier League. Năm 2018, ông ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương được truyền thông Anh tiết lộ vào khoảng 8,5 triệu bảng mỗi năm.

Tuy nhiên, tháng 11/2019, Pochettino bất ngờ bị Tottenham sa thải khi hợp đồng vẫn còn thời hạn. Việc chia tay đội bóng thành London được cho là giúp ông nhận khoản bồi thường đáng kể, dù con số chính xác không được công bố chính thức.

Sau khi rời Tottenham, Pochettino tiếp tục làm việc tại PSG. Đội bóng thủ đô nước Pháp được cho là trả cho ông mức lương khoảng 10 triệu euro mỗi năm. Trong thời gian dẫn dắt PSG từ năm 2021 đến 2022, chiến lược gia người Argentina giành chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp trước khi hai bên chấm dứt hợp tác.

Đến năm 2023, Pochettino trở lại Premier League để dẫn dắt Chelsea. Theo những thông tin được truyền thông tiết lộ, mức đãi ngộ của ông tại đội chủ sân Stamford Bridge rơi vào khoảng 13-14 triệu USD mỗi năm. Dù chỉ gắn bó với Chelsea trong một mùa giải, đây vẫn là một trong những bản hợp đồng có giá trị lớn trong sự nghiệp huấn luyện của nhà cầm quân 54 tuổi.

Không chỉ kiếm tiền từ các CLB, Pochettino còn nhận mức đãi ngộ đáng chú ý khi chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ. Theo hồ sơ tài chính của Liên đoàn Bóng đá Mỹ được hãng tin AP dẫn lại, ông nhận tổng cộng 5.016.917 USD trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2025. Khoản tiền này bao gồm 2.516.917 USD lương cơ bản và 2,5 triệu USD tiền thưởng, dù Pochettino mới làm việc tại đội tuyển Mỹ khoảng bảy tháng trong giai đoạn được thống kê.

Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, Pochettino còn được cho là sở hữu bất động sản tại London (Anh) và Barcelona (Tây Ban Nha). Đây là hai địa điểm gắn bó với cuộc sống của gia đình ông trong nhiều năm. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của những tài sản này chưa được công bố.

Theo truyền thông Anh, tổng tài sản của Pochettino hiện vào khoảng 40 triệu bảng. Dù vậy, đây chỉ là con số ước tính, chưa được nhà cầm quân người Argentina xác nhận.

Tháng 8/2026, Liên đoàn Bóng đá Mỹ thông báo gia hạn hợp đồng với Pochettino đến năm 2030. Bản hợp đồng mới tiếp tục bảo đảm cho chiến lược gia này một vị trí trong nhóm những HLV được đãi ngộ tốt, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng khối tài sản sau nhiều năm chinh chiến ở những môi trường bóng đá giàu có nhất thế giới.