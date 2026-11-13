Ai là HLV mới của Man Utd?

Man Utd đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino, sẵn sàng ra mắt ở đại chiến gặp Liverpool.

Ban lãnh đạo Manchester United đã hoàn tất thỏa thuận đưa chiến lược gia người Argentina - Mauricio Pochettino ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, khép lại quá trình tìm kiếm người thay thế sau quyết định sa thải Michael Carrick.

Theo nguồn tin từ The Athletic, Man Utd đã chấp nhận chi ra khoản phí giải phóng hợp đồng trị giá 7,4 triệu bảng để thuyết phục Liên đoàn Bóng đá Mỹ nhả người. Thương vụ này dự kiến sẽ được đội chủ sân Old Trafford chính thức công bố ngay trong ngày hôm nay.

Mauricio Pochettino ký hợp đồng với Manchester United (Ảnh: Sun)

Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ bắt đầu "triều đại" của mình tại Man Utd bằng trận đấu nảy lửa với kình địch Liverpool vào ngày 22/11 tới, ngay sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia khép lại. Trước khi bay sang Manchester nhậm chức, Pochettino vẫn hoàn tất nốt trách nhiệm cùng đội tuyển Mỹ ở hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti.

Pochettino khép lại hành trình hai năm dẫn dắt tuyển Mỹ với dấu ấn nổi bật là thành tích đưa đội bóng xứ cờ hoa tiến vào vòng 16 đội tại kỳ World Cup mùa hè vừa qua trên sân nhà. Trở lại xứ sở sương mù, ông mang theo hành trang là bề dày kinh nghiệm chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh khi từng dẫn dắt cả Southampton, Tottenham lẫn Chelsea.

Sự xuất hiện của Pochettino diễn ra ngay sau khi Man Utd buộc phải chia tay Michael Carrick vì khởi đầu thảm hại ở mùa giải năm nay. Với vỏn vẹn 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại sau 10 vòng đấu đầu tiên, "Quỷ đỏ" đang chìm sâu trong nhóm cuối BXH. Trận hòa rượt đuổi tỷ số 4-4 trên sân của Aston Villa chính là lần cuối cùng Carrick chỉ đạo đội bóng. Ngày 12/11, cựu tiền vệ người Anh đã lái xe tới trung tâm huấn luyện Carrington lúc 7h50 để chào tạm biệt các học trò và rời đi vào lúc 10h15, chỉ ít phút trước khi thông báo sa thải chính thức được phát đi.

Tiếp quản một tập thể đang rệu rã và đứng trong nhóm 3 đội cuối bảng, thử thách dành cho tân HLV Pochettino ngay khi đặt chân tới Old Trafford là vô cùng khốc liệt. Ngay sau trận ra mắt gặp Liverpool ở Ngoại hạng Anh, ông sẽ phải cùng các học trò bước vào lịch thi đấu dày đặc với các cuộc chạm trán Sporting tại cúp châu Âu, cùng hai đối thủ khó chịu ở giải quốc nội là Brentford và Newcastle.