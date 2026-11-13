Sao tuyển Pháp lung lay răng cửa sau khi bị đối thủ vung tay trúng mặt

Doué chảy máu miệng, răng cửa bị xô lệch sau pha va chạm với cầu thủ Italy.

Tiền đạo Désiré Doué gặp chấn thương khá hy hữu trong trận đấu giữa tuyển Pháp và Italy tại Nations League hôm 12/11. Một pha va chạm với tiền vệ Davide Frattesi khiến ngôi sao của Paris Saint-Germain bị tổn thương vùng miệng, chiếc răng cửa bị xô lệch rõ rệt.

Tình huống xảy ra ở phút 69, khi Désiré Doué tranh chấp bóng với Davide Frattesi. Trong pha va chạm, tiền vệ người Italy vô tình vung tay trúng mặt đối phương. Cú đánh khiến tiền đạo tuyển Pháp lập tức ôm miệng, nằm xuống sân trong đau đớn.

Sau khi đứng dậy, Doué được phát hiện có dấu hiệu tổn thương răng cửa. Hình ảnh được ghi lại trên sân cho thấy một chiếc răng của cầu thủ 21 tuổi bị xô lệch, không còn nằm đúng vị trí như bình thường. Miệng của anh cũng chảy máu sau pha va chạm.

Doué va chạm với cầu thủ đối phương (Ảnh: CMH)

Dù gặp chấn thương, Doué vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, đến phút 77, HLV Zinedine Zidane quyết định rút tiền đạo này ra nghỉ, đưa Senny Mayulu vào sân thay thế.

Sau trận đấu, HLV Zidane xác nhận tình trạng của học trò và cho biết đội ngũ tuyển Pháp sẽ sớm xử lý chấn thương. “Tôi nghĩ một chiếc răng đã bị lung lay. Ngay từ ngày mai, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy và xử lý vấn đề này”, chiến lược gia người Pháp chia sẻ.

Đây là một trong những khoảnh khắc đáng tiếc trong buổi tối đáng quên của tuyển Pháp tại San Siro. Đội bóng của HLV Zidane khởi đầu thuận lợi khi Michael Olise tận dụng sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma để mở tỷ số ở phút thứ 10.

Tuy nhiên, Italy nhanh chóng lấy lại thế trận. Francesco Pio Esposito gỡ hòa trước khi Davide Frattesi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đến phút 75, Esposito hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 3-1 cho Italy.

Thất bại này cũng đánh dấu lần đầu tiên Italy đánh bại Pháp trên sân nhà kể từ năm 1962. Trong khi đó, với Désiré Doué, trận đấu trở thành kỷ niệm khó quên khi anh không chỉ phải nhận thất bại cùng đội tuyển mà còn gặp chấn thương răng ngay trên sân.