Harry Kane ghi bàn trong trận đấu thứ 126 đi vào lịch sử.

Trong buổi tối nhận kỷ niệm chương từ Hoàng tử William và huyền thoại Peter Shilton, Harry Kane một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Croatia.

Bước vào cuộc tiếp đón Croatia, thủ quân tuyển Anh chính thức đi vào lịch sử khi có lần thứ 126 ra sân cho Tam Sư, xô đổ kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ của huyền thoại Peter Shilton.

Harry Kane đi vào lịch sử bóng đá Anh (Ảnh: PA)

Ngay trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại Wembley đã được nhuộm kín sắc vàng kim trang trọng để tri ân "Cậu bé Vàng" của bóng đá xứ sương mù. Trên khán đài phía sau cầu môn, tifo khổng lồ in chân dung Kane cùng con số "126" được kéo lên tận nóc sân. Đặc biệt, anh đã được đích thân Hoàng tử William cùng chính tiền bối Peter Shilton trao tặng chiếc áo đấu kỷ niệm, bên cạnh món quà ý nghĩa là bản sao quả bóng đầu tiên của bóng đá Croatia từ tay Luka Modric.

CĐV tri ân Kane (Ảnh: PA)

Dù tuyển Anh khởi đầu khá chệch choạc do cơn bão chấn thương làm xáo trộn đội hình, chính đẳng cấp của Kane đã mở ra bước ngoặt cho thế trận. Trong vai trò của một "số 10" lùi sâu kiến thiết, tiền đạo này liên tục tung ra những đường chuyền vượt tuyến xé toang hàng thủ đối phương. Phút 24, chính đường mở bóng chéo sân hoàn hảo của Kane đã đặt Jude Bellingham vào tư thế thuận lợi để căng ngang, tạo điều kiện cho Morgan Rogers mở tỷ số.

Sự ảnh hưởng của Kane lên lối chơi chung không chỉ dừng lại ở khả năng làm bóng. Sang hiệp hai, sau khi tuyển Anh bất ngờ bị gỡ hòa 1-1 từ sai lầm cá nhân của hàng thủ, bản lĩnh của người đội trưởng vĩ đại lại lên tiếng đúng lúc. Khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Jarell Quansah bị kéo ngã trong vòng cấm, không ai khác ngoài Kane bước lên nhận trọng trách.

Trong đêm diễn của riêng mình, chân sút 33 tuổi không mắc bất kỳ sai lầm nào. Cú dứt điểm lạnh lùng, không chút rườm rà đã mang về pha lập công thứ 27 trên chấm 11m cho đội tuyển quốc gia, ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở trước khi anh thực hiện màn ăn mừng thương hiệu hướng về phía gia đình trên khán đài. Quan trọng hơn, bàn thắng này giúp Kane tiến sát cột mốc 100 pha lập công vô tiền khoáng hậu cho Tam Sư, khi anh chỉ còn cách ngưỡng cửa lịch sử này đúng 8 bàn thắng nữa.