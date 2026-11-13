Con trai Ronaldo ra mắt U17 Bồ Đào Nha, Bruno cùng dàn sao tuyển quốc gia đến tận nơi theo dõi

Cristiano Ronaldo Jr có màn ra mắt đáng nhớ trong màu áo U17 Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 16, con trai cả của siêu sao Cristiano Ronaldo vừa đánh dấu cột mốc mới trên hành trình sự nghiệp quốc tế khi lần đầu ra sân cho đội tuyển U17 Bồ Đào Nha tại vòng loại giải U17 châu Âu.

Trong chiến thắng đậm đà của U17 Bồ Đào Nha trước Andorra tại trung tâm huấn luyện thể thao ở Oeiras, Cristiano Ronaldo Jr không có tên trong đội hình xuất phát. Thay vì khoác chiếc áo số 7 quen thuộc gắn liền với tên tuổi của cha mình ở các cấp độ đội tuyển, tài năng trẻ 16 tuổi ra sân với số áo 18. Anh được ban huấn luyện tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 73.

Dù chỉ góp mặt trên sân trong khoảng 20 phút cuối trận, sự xuất hiện của Cristiano Jr vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là từ các đàn anh ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha như Bruno, Vitinha, Joao Cancelo, Joao Félix và Joao Neves có mặt tại trung tâm để theo dõi trận đấu. Dấu ấn đậm nét nhất của tiền đạo trẻ này đến ở phút 86. Đón đường tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái, Cristiano Jr di chuyển thông minh vào vòng cấm, khéo léo xoay người thoát khỏi sự áp sát của hai hậu vệ Andorra trước khi thực hiện cú đánh đầu hướng về khung thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, khiến các cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha ngoài đường biên bật dậy ăn mừng hụt.

Cristiano Jr có màn ra mắt Bồ Đào Nha (Ảnh: AS)

Ở tuổi 16, Cristiano Jr sở hữu chiều cao khá nổi bật cùng vóc dáng thanh mảnh. Lợi thế thể hình giúp anh có khả năng cạnh tranh tốt trong những tình huống không chiến, dù vẫn cần thêm thời gian rèn luyện để phát triển toàn diện sức mạnh cơ bắp. Theo nhận xét từ tờ AS, phong cách thi đấu của Cristiano Jr không hoàn toàn giống người cha nổi tiếng, nhưng những bước tiến vững chắc hiện tại cho thấy sự nghiệp của cầu thủ trẻ đang đi đúng hướng. Màn chào sân trước Andorra tuy chưa trọn vẹn với một bàn thắng, song vẫn là cột mốc đáng nhớ trên con đường tự khẳng định bản thân của con trai Ronaldo.