Bruno Fernandes hai lần từ chối MU

Bruno Fernandes đã hai lần từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Manchester United, khiến tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford trở nên khó đoán.

Theo The Athletic, Manchester United đang gặp khó khăn trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với Bruno Fernandes. Đội trưởng 32 tuổi không hài lòng với cả hai đề nghị mà ban lãnh đạo đội bóng đưa ra, dù lời đề nghị gần nhất đã được cải thiện so với trước đó.

Các cuộc thương lượng giữa hai bên bắt đầu từ mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đề xuất đầu tiên của MU nhanh chóng bị Fernandes từ chối. Gần đây, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục đưa ra những điều khoản hấp dẫn hơn nhằm thuyết phục tiền vệ người Bồ Đào Nha ở lại, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Bruno 2 lần từ chối MU (Ảnh: IG)

Theo The Athletic, mức lương và thời hạn hợp đồng là hai vấn đề chính khiến quá trình đàm phán chưa thể đi đến thống nhất. Hợp đồng hiện tại của Fernandes chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2027. Nếu không ký hợp đồng mới, anh có thể bắt đầu đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1/2027 để tìm kiếm bến đỗ tiếp theo theo dạng chuyển nhượng tự do.

Dù vậy, Manchester United vẫn nắm lợi thế nhất định khi hợp đồng của Fernandes có điều khoản cho phép đội bóng gia hạn thêm một năm. Nếu kích hoạt điều khoản này, MU có thể giữ chân đội trưởng đến mùa hè năm 2028, đồng thời ngăn anh tự do đàm phán với những đội bóng nước ngoài trong tháng 1/2027.

Ban lãnh đạo MU được cho là không muốn phải sử dụng phương án trên mà ưu tiên tìm kiếm tiếng nói chung để giữ Fernandes ở lại Old Trafford. Các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong thời gian tới.

Fernandes từng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, đáng chú ý là Al Hilal của Saudi Arabia. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó với Manchester United.

Giá trị của Fernandes đối với MU là điều không cần bàn cãi. Mùa giải 2025/26, tiền vệ người Bồ Đào Nha có màn trình diễn xuất sắc với 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, qua đó phá kỷ lục giải đấu. Anh cũng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA).

Trong bối cảnh MU đang trải qua giai đoạn nhiều biến động, việc giữ chân đội trưởng được xem là nhiệm vụ quan trọng với ban lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, hai lần từ chối gia hạn liên tiếp của Fernandes cho thấy Quỷ đỏ sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiếp tục giữ chân trụ cột người Bồ Đào Nha.