Vì sao Haaland đi đâu cũng mang theo cà rốt?

Haaland gây chú ý với thói quen ăn cà rốt ở khắp mọi nơi.

Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú với thói quen ăn cà rốt ở bất cứ đâu. Từ trong xe hơi, khi xuất hiện trước công chúng cho đến những khoảnh khắc đời thường, tiền đạo người Na Uy thường xuyên mang theo loại thực phẩm này như một món ăn vặt quen thuộc.

Hình ảnh Haaland cầm củ cà rốt đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Chân sút của Manchester City không ngần ngại thưởng thức món ăn này ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thậm chí, anh còn biến thói quen tưởng chừng đơn giản thành một dấu ấn cá nhân, khiến cộng đồng mạng nhiều lần bàn luận.

Đằng sau sở thích đặc biệt này là sự chú trọng của Haaland đối với chế độ dinh dưỡng. Tiền đạo sinh năm 2000 nổi tiếng với việc xây dựng thực đơn khoa học nhằm duy trì thể trạng và phong độ thi đấu đỉnh cao. Cà rốt là một trong những lựa chọn ăn vặt lành mạnh, cung cấp chất xơ, vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Sự yêu thích của Haaland dành cho cà rốt thậm chí còn tạo ra hiệu ứng thú vị tại quê nhà Na Uy. Theo truyền thông, doanh số cà rốt tại quốc gia này tăng 25,4% trong năm 2026, một hiện tượng được gắn với tên tuổi của ngôi sao Manchester City. Không ít người hâm mộ còn gọi cà rốt là “kẹo Haaland”.

Ở tuổi 26, Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những bàn thắng và thành tích trên sân cỏ, chân sút người Na Uy còn khiến công chúng nhớ đến mình bởi những thói quen đời thường rất riêng. Và trong số đó, hình ảnh Haaland ăn cà rốt ở khắp mọi nơi có lẽ là một trong những điều thú vị nhất.