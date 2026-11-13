Carrick đã khóc!

Carrick nuốt nước mắt rời Manchester United.

Michael Carrick đã không kìm được nước mắt khi nói lời từ biệt các học trò tại Manchester United sau khi nhận thông báo bị sa thải.

HLV 45 tuổi của Quỷ đỏ đã bị triệu tập tới một cuộc họp khẩn tại trung tâm huấn luyện và chính thức mất việc chỉ sau 10 tháng nắm quyền. Theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ với SunSport, bầu không khí lúc đó vô cùng nặng nề: “Carrick đã bật khóc khi chào tạm biệt các cầu thủ. Ông ấy chỉ nói vỏn vẹn tôi đi đây các chàng trai, bắt tay vài người rồi lặng lẽ lên xe rời đi”.

Do phần lớn đội một đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia, buổi chia tay của ông chỉ có sự chứng kiến của bốn cầu thủ đội một đang tập luyện cùng lứa U21.

Carrick lái xe rời trung tâm huấn luyện của MU (Ảnh: Sun)

Thực tế, Carrick đã lường trước kết cục này, thời điểm truyền thông đồng loạt đưa tin ban lãnh đạo Man Utd đã chọn cựu thuyền trưởng Tottenham và Chelsea - Mauricio Pochettino làm mục tiêu số một cho chiếc ghế nóng. Dù biết mình sắp bị sa thải và đang chịu áp lực khủng khiếp từ chuỗi thành tích chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất, Carrick vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể. Trong suốt kỳ nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, ông vẫn đều đặn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để chỉ đạo nhóm cầu thủ còn lại, một hành động khiến chính các học trò cũng phải bối rối trước cách hành xử kỳ lạ của giới thượng tầng câu lạc bộ với vị HLV này.

Quyết định chấm dứt hợp đồng này khiến Man Utd phải chi ra 5 triệu bảng tiền đền bù cho Carrick và các cộng sự, qua đó nâng tổng số tiền đội bóng phải bỏ ra để sa thải huấn luyện viên kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 lên con số hơn 100 triệu bảng.

Đằng sau sự sụp đổ của Carrick là những rạn nứt sâu sắc giữa phòng thay đồ và ban lãnh đạo. Bất chấp những phát ngôn thẳng thắn gần đây của đội trưởng Bruno Fernandes và trung vệ Lisandro Martinez, các cầu thủ thực chất vẫn dành sự ủng hộ và quý mến cho Carrick. Họ tin rằng vị chiến lược gia người Anh đã bị Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox "bỏ rơi" trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Cụ thể, ban lãnh đạo đã chi tới 155 triệu bảng để mang về ba tiền vệ là Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba nhằm thay thế Casemiro, nhưng lại phớt lờ việc bổ sung tiền đạo cũng như một hậu vệ trái dự phòng cho Luke Shaw – người vốn có tiền sử chấn thương dày đặc. Ngay cả bản thân Luke Shaw cũng cho rằng việc không mua thêm người cạnh tranh với anh là một quyết định "điên rồ". Sự bức xúc này đã bùng phát sau thất bại 1-2 trước Atletico Madrid tại Champions League tháng trước, khi Lisandro Martinez công khai chỉ trích Jason Wilcox vì khiến tài năng trẻ Ayden Heaven phải bất đắc dĩ đá trái sở trường ở hành lang cánh trái. Dù Martinez sau đó đã xin lỗi, câu lạc bộ vẫn trừng phạt toàn đội bằng cách hủy bỏ bữa tiệc gắn kết cùng gia đình tại nhà hàng Cibo. Trong nội bộ đội bóng, nhiều người cho rằng Carrick đã bị ban lãnh đạo "bán đứng", số khác lại tiếc nuối vì ông không đủ cứng rắn để đòi hỏi quyền lợi.

Tuy nhiên, bản thân Carrick cũng không tránh khỏi sai lầm về mặt chuyên môn, dẫn đến mâu thuẫn với thủ quân Bruno Fernandes. Chỉ tám ngày sau sự cố của Martinez, Man Utd tiếp tục thảm bại 1-4 trước Como tại Champions League. Trước những lời phàn nàn về chiến thuật của Bruno Fernandes, Carrick đã gay gắt đáp trả rằng các cầu thủ cần phải chạy hết mình trên sân bất kể sơ đồ nào. Theo tìm hiểu, sự bất mãn của Fernandes bắt nguồn từ việc Carrick và trợ lý Steve Holland cố gắng thay đổi lối chơi ở đầu mùa giải này, từ bỏ công thức từng giúp Man Utd thăng hoa ở cuối mùa trước. Nhiều cầu thủ đã đề xuất quay lại chiến thuật cũ nhưng Carrick vẫn bảo thủ giữ nguyên triết lý mới, để rồi phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Giờ đây, Manchester United lại một lần nữa quay về vạch xuất phát với một huấn luyện viên mới, những ý tưởng mới và một tương lai đầy bất định trước thềm đại chiến với Liverpool.