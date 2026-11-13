Huỷ trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản

Trận giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam tháng 12 bị huỷ.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày 30/12/2026 tại Osaka đã chính thức bị hủy. Quyết định này được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đưa ra sau khi Asian Cup 2027 phải hoãn gần một năm. Đáng chú ý, trận đấu với Paraguay ngày 17/11 tới đây cũng sẽ trở thành lần cuối cùng HLV Hajime Moriyasu dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản.

Theo thông báo được JFA công bố ngày 13/11, trận giao hữu thuộc khuôn khổ Kirin Challenge Cup 2026, dự kiến tổ chức trên sân Panasonic Stadium Suita (Osaka), sẽ không diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, JFA và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức trận đấu vào ngày 30/12. Đây được xem là cơ hội quan trọng để cả hai đội có sự chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Đối với bóng đá Nhật Bản, cuộc đối đầu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được lên kế hoạch trở thành trận đấu tri ân HLV Hajime Moriyasu sau 8 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Trận đấu dự kiến giữa tuyển Nhật Bản và Việt Nam bị huỷ (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Giải đấu vốn dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2/2027 được chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Việc giải đấu lớn nhất châu lục bị dời lịch khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Nhật Bản bị đảo lộn. JFA cho biết đã cân nhắc tổng thể lịch hoạt động của đội tuyển trước khi đưa ra quyết định hủy trận giao hữu. Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.

Một trong những khó khăn khác là trận đấu ngày 30/12 không thuộc lịch FIFA Days. Điều này khiến Nhật Bản khó triệu tập đầy đủ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Khi Asian Cup 2027 không còn diễn ra vào đầu năm sau, mục đích chuyên môn của cuộc đối đầu với Việt Nam cũng không còn như dự tính ban đầu.

Việc trận đấu bị hủy là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik mất đi cơ hội thử sức với một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á trước thềm Asian Cup 2027. Hai đội từng gặp nhau tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, với kết quả hòa 1-1 trên sân Saitama. Đến Asian Cup 2023, Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 trước Việt Nam ở vòng bảng.