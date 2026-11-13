Cầu thủ 14 tuổi qua đời sau pha va chạm với thủ môn trên sân bóng

Bóng đá tiếp tục đón nhận tin buồn khi cầu thủ trẻ Yardan Akhsani Taqwa của CLB Sleman Timur FA (Indonesia) qua đời ở tuổi 14, sau 11 ngày điều trị tích cực vì chấn thương nghiêm trọng trong một trận đấu.

Tai nạn xảy ra ngày 31/10, trong cuộc đối đầu giữa Sleman Timur FA và Kepek Raya FC thuộc giải DIY Zone Junior Premier League, tổ chức tại sân Maguwoharjo Football Park (Sleman, Indonesia).

Trong một tình huống tranh chấp, Yardan Akhsani Taqwa, thi đấu ở vị trí tiền đạo, bị đầu gối của thủ môn đối phương va chạm mạnh vào vùng thượng vị. Cầu thủ 14 tuổi lập tức đổ gục xuống sân và không thể tiếp tục thi đấu.

Theo ông Pramusetyo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Sleman, ban tổ chức không bố trí cáng cứu thương, thiết bị y tế, nhân viên y tế hay xe cứu thương tại sân. Vì vậy, đội bóng phải tự đưa Yardan đến Bệnh viện Hermina để cấp cứu.

Cầu thủ 14 tuổi qua đời (Ảnh: Bola)

Tại đây, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu máu tụ trong nội tạng. Sau đó, cầu thủ trẻ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Dr. Sardjito để kiểm tra chuyên sâu và được xác định bị xuất huyết gan.

Trong 11 ngày điều trị tích cực, Yardan phải trải qua ba ca phẫu thuật và cần lượng máu truyền rất lớn. Theo ông Pramusetyo, cầu thủ này đã được truyền hơn 70 túi máu, có thời điểm cần tới 10 túi mỗi ngày. Dù nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người hiến máu, Yardan vẫn không qua khỏi.

Yardan là học sinh trường Negeri 3 Sleman. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Sleman đánh giá cầu thủ trẻ là người giàu nhiệt huyết, nghiêm túc trong tập luyện và luôn tuân thủ hướng dẫn của ban huấn luyện. Dù nhà ở Mlati, cách khá xa sân tập của CLB tại Wedomartani, Yardan chưa từng bỏ lỡ buổi tập vì lý do khoảng cách.



