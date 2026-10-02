Tài khoản phát sinh 18 giao dịch chuyển tiền lên tới 1,6 tỷ đồng, 1 tháng sau chủ tài khoản mới phát hiện ra

Cả 18 giao dịch chuyển tiền này đều diễn ra vào ban đêm.

Hồi đầu năm nay, Zuo - Một người phụ nữ sống tại Giang Tây (Trung Quốc) bàng hoàng khi phát hiện ra tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ phát sinh 18 giao dịch bất thường vào rạng sáng ngày 18/3 và 19/3, với tổng số tiền bị chuyển đi lên tới 520.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng). Điều đáng nói, thời điểm các giao dịch diễn ra, Zuo đang ngủ và khẳng định không thực hiện bất kỳ thao tác chuyển tiền nào.

Theo chia sẻ của Zuo, số tiền được cô gửi tại một tài khoản thuộc chi nhánh Lư Sơn của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). Phải hơn một tháng sau, khi gia đình có nhu cầu sử dụng một khoản tiền lớn, cô mới kiểm tra tài khoản và phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ. Zuo sau đó lập tức báo cảnh sát và liên hệ với ngân hàng để làm rõ.

Danh sách giao dịch mà Zuo cung cấp cho thấy giao dịch bất thường đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 18/3. Lúc 1h09, điện thoại của cô phát sinh một cuộc gọi chuyển tiếp kéo dài 54 giây. Chưa đầy 10 phút sau, vào lúc 1h17, tài khoản bị trừ khoảng 31.000 NDT (khoảng 96 triệu đồng) thông qua giao dịch UnionPay. Khoảng 10 phút tiếp theo, thêm hơn 9.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng) tiếp tục bị trừ.

Sao kê 18 giao dịch bất thường trong tài khoản của Zuo

Cả hai khoản tiền này đều hiển thị bên nhận là Air China Limited, tức hãng hàng không Air China của Trung Quốc. Tuy nhiên, Zuo khẳng định cô chưa từng mở tài khoản tại đơn vị này và cũng không mua vé máy bay vào thời điểm đó. Hiện cô không thể kiểm tra được nội dung cụ thể của các khoản thanh toán.

Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, điện thoại của Zuo tiếp tục nhận được một tin nhắn chứa mã xác thực. Nội dung thông báo cho biết tài khoản ngân hàng đang được liên kết với một tài khoản trên nền tảng WeChat của ngân hàng, đồng thời cảnh báo khách hàng không cung cấp mã xác thực cho người khác để tránh bị lừa đảo. Tuy nhiên, số điện thoại gửi tin nhắn đã bị Zuo đưa vào danh sách chặn nên cô không nhìn thấy thông báo này vào thời điểm đó.

Sang rạng sáng 19/3, tài khoản tiếp tục phát sinh giao dịch. Từ 0h đến khoảng 4h30, tổng cộng 16 khoản tiền lần lượt bị chuyển đi. Các giao dịch này có bên nhận được hiển thị là tài khoản chuyên dùng cho nghiệp vụ liên ngành của China UnionPay, với số tài khoản kết thúc bằng 0690. Giá trị mỗi giao dịch dao động từ hơn 8.000 - 100.000 NDT (khoảng 25 - 310 triệu đồng).

Điều bất thường là một phần tiền sau đó tự động được hoàn trả. Sáng 20/3, khoảng 7h30, một khoản 101.000 NDT (khoảng 313 triệu đồng) được chuyển trở lại tài khoản với lý do "hoàn tiền". Đến 7h30 sáng 21/3, thêm khoảng 8.400 NDT (khoảng 26 triệu đồng) được trả lại. Sau hai lần hoàn tiền, số tiền Zuo cho rằng mình thực tế bị thiệt hại còn khoảng 420.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Ngày 24/4, Đồn cảnh sát Nam Khang thuộc Công an thành phố Lư Sơn đã cấp giấy xác nhận tiếp nhận vụ việc của Zuo.

Trong quá trình làm rõ, Zuo cung cấp bản ghi âm cuộc trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng. Theo nội dung được phía chăm sóc khách hàng giải thích, khoản thanh toán khoảng 31.000 NDT (khoảng 96 triệu đồng) vào rạng sáng 18/3 là một giao dịch xuyên biên giới. Khoản tiền được thanh toán cho Air China Limited thông qua hình thức thanh toán trực tuyến không cần thẻ vật lý, với loại tiền tệ hiển thị là đô la Australia.

Các giao dịch diễn ra vào ngày 19/3 cũng được xác định là thanh toán cho những đơn vị ở nước ngoài.

Tin nhắn báo giao dịch và biến động số dư mà Zuo nhận được

Zuo đặt câu hỏi vì sao những khoản tiền có giá trị lớn như vậy lại có thể được giao dịch mà không cần cô nhập mật khẩu hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt. Nhân viên chăm sóc khách hàng của UnionPay giải thích rằng trong các giao dịch thanh toán không cần thẻ, UnionPay chỉ đóng vai trò trung gian chuyển tiếp thông tin giao dịch. Hệ thống chỉ thực hiện việc chuyển tiếp sau khi nhận được thông tin cho thấy ngân hàng đã xác thực giao dịch thành công.

Theo phía UnionPay, các yếu tố cụ thể được ngân hàng sử dụng để xác thực giao dịch không được cung cấp cho UnionPay. Đơn vị này chỉ nhận được kết quả cuối cùng là giao dịch được chấp thuận hoặc từ chối.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Đội điều tra kinh tế thuộc Công an thành phố Lư Sơn (Trung Quốc). Điện thoại của Zuo cũng được thu giữ để kiểm tra, giám định nhằm xác định bằng cách nào các giao dịch bất thường có thể được thực hiện.

Zuo cho biết cô vẫn chưa hiểu vì sao số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình có thể liên tục bị chuyển đi với giá trị lớn như vậy.

"Ngân hàng nói tiền được chuyển qua UnionPay, còn UnionPay nói nếu không có sự cho phép của ngân hàng thì họ không thể tự ý chuyển tiền. Nhưng tiền của tôi nằm trong tài khoản ICBC. Bình thường, khách hàng chỉ rút vài nghìn NDT (khoảng vài triệu đồng) cũng có thể phải xác thực khuôn mặt. Vậy tại sao một khoản tiền lớn như vậy lại có thể liên tục được chuyển đi?" - Cô đặt câu hỏi.

Vụ việc hiện vẫn đang chờ kết quả giám định điện thoại và điều tra của cơ quan công an để xác định nguyên nhân, phương thức thực hiện các giao dịch cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

(Nguồn: The Paper)