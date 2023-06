Taeyeon (SNSD) biết ơn vì concert solo "cháy vé"

Sau khi kết thúc 2 đêm concert Taeyeon concert - The Odd of Love, thủ lĩnh nhóm nhạc SNSD đã bày tỏ sự biết ơn và tình cảm của mình tới với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ cô. Được biết, đây là concert đầu tiên sau 3 năm 5 tháng kể từ Taeyeon concert - The Unseen được tổ chức vào tháng 1/2020. Mặc dù "mất tích" đã lâu nhưng cả hai đêm concert lần này đều hoàn toàn "cháy vé".

"Giờ tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi cảm nhận rất nhiều cảm xúc trong 2 ngày concert vừa qua, thật khó để vượt qua cảm xúc này. Cảm ơn mọi người vì 2 ngày qua và vì khoảng thời gian mà các bạn đã chờ đợi", Taeyeon mở đầu bài đăng của mình.

(Ảnh: Twitter)

"Bởi vì tôi tổ chức concert sau một thời gian dài nên vẫn có những ưu điểm và nhược điểm. Tôi nghĩ tôi nên tổ chức thường xuyên hơn", nữ thần tượng tiếp tục, "Thay vì gửi lời cho mọi người tất cả mọi thứ, tôi sẽ cho mọi người thấy một cách chậm rãi và tự nhiên. Và các bạn biết gì không, tôi yêu các bạn".

Buổi concert lần này của Taeyeon không chỉ thu hút những người hâm mộ trung thành mà còn thu hút hàng loạt ngôi sao K-Pop nổi tiếng. Ngoài các thành viên trong SNSD như Yoona, Soo Young, Tiffany, Hyoyeon, khán giả còn bắt gặp các thành viên của SEVENTEEN, aespa, LE SSERAFIM, IVE, (G)I-DLE... tới tham dự. Thậm chí, Kim Jae Joong - thành viên cũ của DBSK - từng trực thuộc SM Entertainment cũng tới concert cổ vũ người bạn cũ. Ngay sau concert, nhiều khán giả đã gọi Taeyeon với cái tên "Thần tượng của các thần tượng".