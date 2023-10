Tác giả loạt bản hit của BLACKPINK kết thúc hợp đồng sau 11 năm nhưng thái độ "hả dạ" gây tranh cãi?

Mới đây, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Bekuh Boom - người đứng sau hàng loạt bản hit đình đám thế giới của BLACKPINK đã xác nhận trên story Instagram về việc kết thúc hợp đồng xuất bản của cô sau 11 năm.

Đáng chú ý, lời chia sẻ của Bekuh Boom lại gây tranh cãi khi có phần khá "hả dạ" vì kết thúc hợp đồng: "(Tạm dịch) Thật vui mừng cho hành trình tiếp theo của cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi đã hết hợp đồng xuất bản sau 11 năm. Có thể tự do và làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nó thực sự điên rồ đấy. Hy vọng 11 năm tới còn tươi sáng hơn 11 năm đã qua. Và hy vọng tôi sẽ không bao giờ được ký hợp đồng ở bất cứ đâu trong 11 năm nữa".

Lời chia sẻ gây tranh cãi của Bekuh Boom

Sau khi bài đăng được chia sẻ, cộng đồng mạng và các fan của BLACKPINK không khỏi tranh cãi về phản ứng có phần vui mừng và "hả dạ" của Bekuh Boom. Một số bình luận cho rằng Bekuh Boom là một trong những producer đứng sau thành công các bản hit của BLACKPINK nhưng cô không phải là nguyên nhân chính để ca khúc của nhóm thành công. Một số ý kiến khác lại khẳng định Bekuh Boom là người tự tay ký hợp đồng, tham gia sáng tác, sản xuất được ghi credit đầy đủ, sở hữu cả tiền bản quyền và tất nhiên không có chuyện bị chèn ép nên phản ứng này được cho là khá khó hiểu.

Trước đó vào năm 2022, Bekuh Boom cũng từng vướng vào nghi vấn "khịa" 4 cô gái toàn cầu nhà YG khi đăng clip trên TikTok và viết phần lời mới cho ca khúc Typa Girl - BLACKPINK. Cụ thể, trong phần lời mời này, Bekuh Boom được cho là bất mãn với Jennie và còn ngầm khẳng định "tôi là người mà họ chỉ gọi khi cần giúp đỡ".

Thậm chí Bekuh Boom cũng được cho đã hủy theo dõi Instagram của Jennie - Rosé sau khi hai thành viên thay đổi một phần lời bài hát. Thời điểm này, người hâm mộ đã từng yêu cầu YG dừng hợp tác với Bekuh Boom sau loạt động thái gây tranh cãi.

Bekuh Boom từng được cho có động thái "khịa" BLACKPINK trên TikTok

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những nghi vấn của người hâm mộ. Trước đó bài đăng của Bekuh Boom về bức ảnh chụp chung cùng BLACKPINK cũng từng khiến nhiều người xúc động.

Cụ thể, trong hậu trường concert BORN PINK vào tháng 9, Bekuh Boom đã đăng ảnh chụp chung lần đầu tiên với BLACKPINK cùng dòng trạng thái: "(Tạm dịch) Trong gần 10 năm, đây là bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau. Nhìn thấy bức ảnh này khiến tôi xúc động và tâm trí tôi tràn ngập những kỷ niệm. Tất cả chúng ta đều ở tuổi thiếu niên khi bắt đầu! Đôi khi bạn sẽ chẳng thể biết được rằng khoảnh khắc này ý nghĩa như thế nào khi bạn nhìn lại nó.

Chia sẻ khoảnh khắc này với Dollie thật đặc biệt. Tất cả những cô gái này (bao gồm cả Dollie) đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Khi tôi gặp BLACKPINK họ vẫn chưa hề nổi tiếng. Dollie cũng chưa được ra đời. Những phước lành lớn nhất trong đời tôi dường như đến một cách tình cờ và bất ngờ. Tôi rất biết ơn vì bất cứ lý do gì. Tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc và hình ảnh này trong một thời gian rất dài".

Hình ảnh chụp chung lần đầu tiên sau gần 10 năm giữa Bekuh Boom, BLACKPINK và con gái của cô trong concert BORN PINK vào tháng 9

Bekuh Boom là một trong những nhạc sĩ tham gia sáng tác loạt hit đình đám của BLACKPINK như Whistle, Boombayah, Don't Know What To Do, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love. Đặc biệt, cô cũng là người góp phần giúp BLACKPINK thu về 1 triệu lượt nghe trên Melon với ca khúc DDU-DU DDU-DU chỉ trong vòng 24h. Sau đó, với Kill This Love cũng trở thành MV có lượt xem trong vòng 24h đầu tiên cao nhất Kpop và cao thứ 2 trên thế giới.