Tạ Đình Phong - Vương Phi công khai yêu nhau

Ngày 16/3, Sina đăng tải hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Gần một thập kỷ, hai ngôi sao hiếm hoi đứng chung khung hình cùng nhau. Hành động của cả hai nghệ sĩ gián tiếp phủ nhận tin đồn tan vỡ hồi đầu năm.

Hai nghệ sĩ đeo khẩu trang và không hề né tránh khi bị giới truyền thông và người xung quanh quay hình.

Trước đó, có tin Tạ Đình Phong đón Tết với gia đình thay vì ở cùng bạn gái. Tháng 11/2022, Vương Phi xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, trạng thái tinh thần không tốt và không lên tiếng về tin rạn nứt tình cảm.

Tạ Đình Phong và Vương Phi ăn mặc đơn giản, khoác tay nhau tại sân bay (Ảnh: Sina)

Bức ảnh gợi nhớ đến tấm hình chụp năm 2000, Tạ Đình Phong và Vương Phi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, nắm tay và mỉm cười sau khi tham dự bữa tiệc ăn mừng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Lương Triều Vỹ phim In the mood for love (2000) tại Liên hoan phim Cannes.

Tuy nhiên, hai nghệ sĩ chia tay sau hai năm. Vương Phi kết hôn với nam diễn viên Trung Quốc Lý Á Bằng năm 2005, có con gái, trong khi Tạ Đình Phong lập gia đình năm 2006 với Trương Bá Chi, có chung hai con trai.

Cuộc hôn nhân của hai cặp sao đi đến bờ vực đổ vỡ. Họ lần lượt ly hôn năm 2011 và 2013.

Năm 2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp. Lần này, họ giữ kín mối quan hệ và hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Điều này dẫn đến nhiều lời đồn chia tay. Tháng 11/2022, đoạn video quay Vương Phi khóc bên ngoài quán cà phê được lan truyền trên Weibo.

Hồi tháng 1, Tạ Đình Phong chia sẻ trên mạng xã hội một số bức ảnh anh trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng. Cư dân mạng nhận ra Vương Phi có trong hình ảnh phản chiếu trên kính bảo hộ của tài tử.