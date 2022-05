Suzy quảng bá MV với PSY mà "cồng kềnh quá", đăng đi đăng lại 3 lần nhưng vẫn có 1 "fan cuồng" chịu khó tương tác từng bài!

Chiều ngày 3/5, PSY đã chính thức tung ra MV Celeb với sự góp mặt của "tình đầu quốc dân" Suzy. Đây cũng là ca khúc nằm trong album Cheap 9, đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng tỷ view" sau hơn 5 năm vắng bóng. Ngay từ khi mới ra mắt, Celeb đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người hâm mộ không chỉ bởi giai điệu bài hát, vũ đạo gây nghiện mà còn là sự xuất hiện đáng mong chờ của "nàng thơ" Suzy.

Celeb - PSY

Cũng nhân dịp này, cô nàng Suzy đã update lên Instagram cá nhân của mình để quảng bá cho MV. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà màn đăng tải của cô nàng lại khá "cồng kềnh". Suzy đã đăng đi đăng lại đến 3 lần với cùng một nội dung giống nhau. Đáng chú ý, trong cả 3 lần đó, cô chị Jessi đã vô cùng tích cực tương tác cho người em yêu quý của mình.

Màn đăng tải của cô nàng lại khá "cồng kềnh"

Cụ thể, nàng rapper Jessi không giấu được sự "mê gái" của mình khi liên tục để lại những bình luận vô cùng đáng yêu như "You are so beautiful baby" (Đẹp lắm cưng ơi), "My beautiful baby" (Cô nàng xinh đẹp của tôi), "Suzyyyy You are so beautiful" (Suzy ơi em đẹp lắm).

Jessi đã bình luận "Đẹp lắm cưng ơi" trong bài post đầu tiên của Suzy

Cô nàng tiếp tục khen ngợi Suzy trong lần đăng tải thứ 2

Đã lỡ khen 2 lần thì tiếp tục khen lần 3 cho vẹn tình chị em

Màn tương tác vô cùng nhiệt tình đến từ vị trí của cô chị Jessi khiến fan vô cùng thích thú. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng trông cứ như những comment "xã giao" khi bạn thân mình đăng ảnh:

- Cảm giác cứ giống như tụi mình hay đi comment cho bạn bè "Em đẹp quá", "Sang chảnh quá chị ơi", "hàng dùng tốt lắm" ghê.

- Jessi đáng yêu quá trời, chị cũng mê Suzy lắm đúng không?

- Suzy đẹp vậy ai mà chả mê.

- Có cần đáng yêu vậy không, comment hơi xã giao nhé chị Jessi ơi nhưng mà em thích.

- Bạn post bài nào tôi liền bình luận ngay bài đó, tình bạn phải như thế này nè.

- Tương tác tốt, nhiệt tình, cho chị Jessi 100 điểm nhé.

