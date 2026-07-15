Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế đến Phú Quốc, hướng tới 39 đường bay vào cuối năm 2026

Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ tăng lên 32 tàu bay vào cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu 100 tàu bay và 103 đường bay vào năm 2030.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature của Sun Group diễn ra tại Hà Nội vào tối 14/7 vừa qua, Sun PhuQuoc Airways đã công bố kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc, với mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế.

Theo đó, hãng sẽ khai thác các đường bay thẳng từ Thành Đô (Trung Quốc), Singapore và Bangkok (Thái Lan) đến Phú Quốc, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng sang nhiều thị trường tiềm năng khác như Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Kazakhstan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết ngay từ khi thành lập, hãng đã xác định sứ mệnh kết nối các thành phố trong nước với Phú Quốc, đồng thời từng bước mở rộng đến các thị trường nguồn trong khu vực và trên thế giới nhằm đưa đảo ngọc trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Theo ông Quân, hiện hãng đang khai thác các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân Đồn và nhiều địa phương khác với Phú Quốc. Không chỉ tập trung vận chuyển hành khách, Sun PhuQuoc Airways còn theo đuổi mô hình kết nối các điểm đến du lịch, giúp du khách có thể trải nghiệm nhiều địa phương trong cùng một hành trình.

Trong quý III năm nay, hãng dự kiến mở thêm 10 đường bay nội địa. Hải Phòng sẽ trở thành địa phương tiếp theo có đường bay thẳng đến Phú Quốc, đồng thời được kết nối với TP.HCM. Bên cạnh đó, Sun PhuQuoc Airways cũng sẽ khai thác đường bay Đồng Hới (Phong Nha - Kẻ Bàng) - Cam Ranh, tạo thêm lựa chọn kết nối giữa hai trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc (Ảnh: SPA)

Mạng bay nội địa cũng sẽ tiếp tục mở rộng từ Hà Nội đến Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Cần Thơ và từ TP.HCM đến Vinh, Cam Ranh trong giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Ở thị trường quốc tế, Đông Nam Á và Đông Bắc Á được xác định là hai khu vực trọng điểm trong giai đoạn đầu phát triển. Theo kế hoạch, đường bay Singapore - Phú Quốc sẽ được khai thác vào cuối tháng 7, tiếp đó là Bangkok - Phú Quốc vào đầu tháng 8 và Kuala Lumpur - Phú Quốc trong tháng 9.

Tại thị trường Đông Bắc Á, Sun PhuQuoc Airways sẽ chính thức khai thác thêm đường bay Thành Đô - Phú Quốc, tiếp tục mở Thành Đô - TP.HCM vào đầu tháng 8 và dự kiến khai thác Thượng Hải - TP.HCM từ tháng 10.

Đối với Hàn Quốc, ngoài đường bay Seoul - Phú Quốc, hãng sẽ lần lượt mở thêm các đường bay từ Seoul đến Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Thành phố Busan cũng nằm trong kế hoạch mở rộng và dự kiến được khai thác từ tháng 11.

Theo lộ trình được công bố, đến cuối năm 2026, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu nâng tổng mạng bay lên 39 đường bay, gồm 18 đường bay nội địa và 21 đường bay quốc tế. Xa hơn, đến năm 2030, hãng hướng tới quy mô 100 tàu bay và 103 đường bay, đóng vai trò là "cánh bay" kết nối toàn bộ hệ sinh thái Sun Group.

Song song với việc mở rộng mạng bay, đội tàu bay của hãng cũng tăng trưởng nhanh. Từ 6 tàu bay vào đầu năm 2026, đến ngày 13/7/2026, Sun PhuQuoc Airways đã sở hữu 13 tàu bay và dự kiến nâng lên 32 tàu bay vào cuối năm.

Ngày 13/7 vừa qua, Sun PhuQuoc Airways ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của hãng, bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 14/7. Ở diện mạo mới, biểu tượng hoa mặt trời vẫn được giữ trên phần đuôi tàu bay, trong khi dòng chữ "Sun PhuQuoc Airways" được tinh gọn thành ba ký tự SPA. Đây không chỉ là dấu ấn nhận diện mới trong giai đoạn mở rộng ra khu vực và thế giới mà còn đại diện cho mô hình "Resort in the Sky" (Nghỉ dưỡng trên không), hướng đến mang lại trải nghiệm thư thái và tràn đầy năng lượng cho hành khách.

Sun PhuQuoc Airways ra mắt nhận diện tàu bay mới (Ảnh: SPA)

Chiến lược mở rộng của Sun PhuQuoc Airways được gắn liền với sự ra mắt của Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết mới của Sun Group.

Thay vì chỉ tích điểm cho các chuyến bay, Sun Signature được xây dựng như một hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất. Khách hàng chỉ cần một tài khoản để tích lũy và sử dụng quyền lợi xuyên suốt từ các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ tại hệ thống khách sạn và resort của Sun Group, vui chơi tại Sun World, sử dụng dịch vụ golf, chăm sóc sức khỏe tại Sun Group Healthcare đến các sản phẩm của Sun Property.

Chương trình cũng được liên kết với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Visa, cho phép hội viên tích và sử dụng điểm tại hơn 1.600 điểm chấp nhận trên toàn quốc, đồng thời thanh toán bằng điểm thưởng tương tự thao tác quét mã QR.

Sun Group chính thức ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh đây là một chương trình thể hiện được tinh thần mới, đó là tinh thần kết nối dữ liệu, công nghệ định danh khách hàng và tài chính để nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Theo Thứ trưởng, điều đáng ghi nhận ở Sun Signature không chỉ là một chương trình khách hàng thân thiết mà còn được thiết kế để kết nối hệ sinh thái của Sun Group với các nền tảng công nghệ, dữ liệu du lịch, ngân hàng và tổ chức tài chính.

Sun Signature hiện có 5 hạng hội viên gồm Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity. Khách hàng có thể đăng ký thông qua website chính thức, ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hoặc ứng dụng NCB để tích lũy Sun Point, đổi quà, nhận ưu đãi và nâng hạng hội viên.