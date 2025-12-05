Sức khỏe 2 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: Thông tin mới nhất

Sáng 5/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tiếp nhận từ Trung tâm Cấp cứu 115, 06 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, huy động ê kíp hồi sức – cấp cứu, phối hợp cùng đội ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để hồi sức tích cực cho các nạn nhân.

Đến 8h cùng ngày, sau hồi sức ban đầu, 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Tại khoa Cấp cứu, các chuyên gia hồi sức, hô hấp và chấn thương nhanh chóng thăm khám, hội chẩn, xử trí vết thương, đồng thời thực hiện X-quang và MSCT nhằm đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương, đảm bảo tối ưu cho phác đồ điều trị tiếp theo.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bệnh nhân Trần T.T.N.K. (nữ, sinh năm 2007), kết quả ghi nhận tổn thương phổi do hít khói nhẹ, không gãy xương, có vết thương phần mềm vùng trán mặt, nghi bỏng niêm mạc đường hô hấp nên được nội soi phế quản và chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực Chống độc theo dõi.

Trường hợp bệnh nhân Trần T.T.T. (nữ, sinh năm 2004) bị tổn thương phổi do muội than nhiều hơn, gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh cũng được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, theo dõi tràn khí màng phổi và khí dung giãn phế quản.

Ngay trong buổi sáng, đồng chí Trần Văn Bảy Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM đại diện dẫn đoàn đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình của hai nạn nhân. Trước đó khoảng 10h, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đoàn đến thăm hỏi, động viện gia đình nạn nhân.

Hiện, các bác sĩ đang tích cực hồi sức cấp cứu cho 2 người bệnh.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vào khoảng hơn 4h ngày 5/12, lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Quan sát bên ngoài, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 tầng, mặt tiền hướng ra đường Trần Hưng Đạo. Ba tầng phía trên được che phủ bởi biển quảng cáo lớn.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang làm việc tại hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể.