Bi kịch từ cơn ghen mù quáng đẩy ba đứa trẻ vào cảnh mồ côi

Đoạt mạng chồng khi thấy nhắn tin tán tỉnh gái

Lầu Y Chò (SN 1989) và Xồng Bá C. (SN 1986), trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, kết hôn khi còn rất trẻ. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào nương rẫy, tuy vất vả nhưng bình yên. Chò luôn chắt chiu để nuôi ba con nhỏ và giữ mái ấm gia đình.

Thế nhưng, hơn một năm trở lại đây, Chò phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin, gọi điện tán tỉnh một phụ nữ khác trong bản. Muốn cứu vãn hôn nhân, chị đã kể lại sự việc với bố mẹ chồng, mong gia đình khuyên can. Dù người thân nhiều lần góp ý, anh C. vẫn tiếp tục hành vi đó, khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nặng nề.

Tối 4/5, trong bữa cơm, Chò thấy chồng lại gọi điện cho người phụ nữ kia nên bực tức, hai người không nói lời nào rồi ai về giường nấy. Đến nửa đêm, Chò thức dậy đi vệ sinh, nhớ lại việc chồng lén lút nhắn tin nên càng thêm uất ức. Trong cơn ghen lấn át lý trí, chị nảy sinh ý định giết chồng rồi tự sát.

Bị cáo Lầu Y Chò tại tòa.

Chò xuống bếp lấy con dao nhọn. Khi quay lại phòng, thấy chồng đang ngủ say, chị đâm thẳng vào bụng anh C. Anh tỉnh dậy, hoảng hốt nắm chặt lưỡi dao và kêu lên: “Con ơi, mẹ giết bố rồi!”. Trong lúc giằng co, cả hai ngã xuống nền nhà, Chò tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, con trai lớn chạy sang nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, lập tức hô hoán ông bà nội. Khi thấy con, Chò dừng tay, quay dao định tự tử nhưng bị con ngăn lại.

Khi gia đình chạy đến, họ giằng được con dao và đưa anh C. đi cấp cứu nhưng không thể cứu sống. Nạn nhân tử vong vì mất máu cấp do nhiều vết thương thủng mạc treo, dạ dày và ruột non.

Sau khi bình tĩnh lại, nhận thức hành vi của mình, Lầu Y Chò đến cơ quan công an đầu thú.

Giọt nước mắt hối hận

Bị truy tố về tội “ Giết người ”, Lầu Y Chò hầu tòa trong tình trạng sức khỏe giảm sút, tinh thần suy sụp. Hội đồng xét xử cho phép bị cáo ngồi suốt phiên xử vì quá yếu. Khi nhìn thấy con trai, bố mẹ chồng và họ hàng đến dự, Chò liên tục đưa tay gạt nước mắt.

Tại phiên tòa, bị cáo Lầu Y Chò thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng vì yêu chồng, không kiềm chế được bản thân trước sự phản bội nên đã hành động dại dột. Nữ bị cáo nói trong tiếng khóc: “Bị cáo định đâm chồng rồi tự tử… không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này”.

Vụ án đau lòng khiến chồng chết, vợ vào tù, để lại ba đứa trẻ bơ vơ trong cảnh mồ côi.

Nhiều tháng tạm giam khiến Chò càng thêm hối hận, day dứt vì đã đẩy các con vào cảnh mồ côi. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về bù đắp cho các con.

Không khí phiên tòa trầm lắng khi đại diện hợp pháp của bị hại - bố mẹ anh C., đứng dậy phát biểu. Dù đau đớn vì mất con, họ vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho con dâu, cho rằng “một phần lỗi cũng do con trai mình”. Tiếng nấc nghẹn của hai người già khiến cả phòng xử lặng đi.

Ngồi cạnh ông bà nội, cậu con trai 14 tuổi cúi gằm, thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ trong buồn bã. Từ ngày bố mất, mẹ bị bắt, em sống nương tựa vào ông bà già yếu. Em xin Hội đồng xét xử giảm án cho mẹ để sớm được đoàn tụ.

Khi tòa vào nghị án, được sự cho phép của lực lượng bảo vệ, Chò ôm đứa con nhỏ. Hai mẹ con khóc nghẹn trong vòng tay nhau. Chò vừa khóc vừa dặn con cố gắng học hành, sống tốt và liên tục xin lỗi bố mẹ chồng đứng bên. Gia đình chồng không quát mắng hay trách móc. Họ chỉ lặng lẽ nắm tay con dâu, bảo chị cố gắng cải tạo. Sự bao dung ấy khiến Chò bật khóc nhiều hơn.

Con trai Chò khóc nghẹn khi thấy người mẹ bị áp giải khỏi phòng xử án.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lầu Y Chò 13 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng.

Khi bị áp giải khỏi phòng xử, Chò ngoái nhìn con trong tuyệt vọng. Cậu bé đưa tay gạt nước mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng mẹ. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, một hội thẩm nhân dân bước xuống, nhẹ nhàng vỗ vai động viên rồi lén đưa cho em ít tiền đi đường, dặn dò: “Cố gắng sống tốt, làm chỗ dựa cho mẹ”. Không nói được gì, cậu bé chỉ lí nhí cảm ơn rồi theo ông bà nội lặng lẽ rời khỏi tòa, trở về bản làng – nơi giờ đây thiếu vắng cả cha lẫn mẹ.

Bi kịch ấy không chỉ là bản án dành cho người mẹ lầm lỡ, mà còn để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời ba đứa trẻ. Một gia đình đổ vỡ chỉ vì cơn ghen mù quáng và sự thiếu kiềm chế trong phút giây nóng giận.