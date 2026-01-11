Sự trỗi dậy của không gian offline: Khi người trẻ chọn một hướng đi ngược dòng

Trong bối cảnh đời sống số ngày càng chiếm ưu thế, nhiều người trẻ lại đang lựa chọn một hướng đi ngược dòng: tạo dựng những không gian offline - nơi con người gặp gỡ, trải nghiệm và kết nối trực tiếp.

Đó có thể là sân chơi cho trẻ em vùng khó khăn; là những cuộc dạo bộ cổ phục của nam thanh nữ tú giữa phố phường; là các trạm đọc sách vùng cao và cũng có thể là những điểm đổi rác lấy cây xanh. Tất cả những dự án này đang âm thầm mở rộng ảnh hưởng, góp phần tạo nên những không gian offline cho cộng đồng bằng các hành động cụ thể.

Sau khi được vinh danh tại WeChoice Awards 2024 thì trong năm 2025, họ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động của mình đồng thời nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

Sân Chơi Cầu Vồng: Gieo lại ký ức tuổi thơ

Thuộc nhóm đề cử Z-Project - Dự án Trẻ Vì Cộng Đồng tại hạng mục Gen Z Area, Sân Chơi Cầu Vồng là dự án dành trọn sự quan tâm cho trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn, nơi một sân chơi an toàn vẫn là điều xa xỉ.

Ra đời vào tháng 5/2022 từ một nhóm 3 bạn trẻ, Sân Chơi Cầu Vồng khởi đầu với mong muốn tạo nên những không gian vui chơi sáng tạo, an toàn, hỗ trợ trẻ em phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Sau hơn hai năm hoạt động, dự án đã xây dựng 9 không gian chơi, tiếp cận hơn 1.500 trẻ em tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Trung Bộ.

Một buổi dã ngoại và workshop do Sân Chơi Cầu Vồng tổ chức hồi tháng 12/2025

Đến tháng 5/2024, Sân Chơi Cầu Vồng ghi nhận sự mở rộng rõ rệt với 8 mùa xây dựng, hơn 61 thiết bị được tự thiết kế và thi công, 33 workshop cùng gần 1.000m² tường trường được khoác lên những mảng màu mới. Với đội ngũ thực hiện, sân chơi không chỉ là công trình vật chất mà còn là nơi nuôi dưỡng những ký ức tuổi thơ - điều từng thiếu vắng trong chính trải nghiệm của họ.

Chia sẻ về động lực theo đuổi dự án, Dương Thị Thảo - Quản lý dự án cho biết: “Mọi thành viên trong đội ngũ đều mang trong mình những tổn thương từ tuổi thơ thiếu sân chơi, vì vậy chúng tôi muốn dùng những gì mình có để giúp thế hệ trẻ có cơ hội phát triển toàn diện".

Bước sang năm 2025, Sân Chơi Cầu Vồng triển khai thêm 2 mùa xây dựng tại khu vực Tây Nguyên. Tính đến hiện tại, Sân Chơi Cầu Vồng đã tiếp cận hơn 3.000 trẻ em, tự thiết kế và thi công hơn 80 bộ chơi, tổ chức hơn 40 workshop và phủ màu sắc lên 1.500m² tường trường. Tháng 12 vừa qua, dự án cũng lọt vào đề cử hạng mục “Dự án chung tay của năm” tại ASHUI AWARDS 2025.

Bách Hoa Bộ Hành: Khi di sản bước ra phố và người trẻ trở thành cầu nối

Tại WeChoice Awards 2024, Bách Hoa Bộ Hành từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hạng mục Z-Team - Nhóm Gen Z tài năng với hoạt đưa cổ phục Việt trở lại đời sống đương đại thông qua những cuộc đi bộ trình diễn giữa không gian đô thị.

Được ra mắt vào năm 2022 bởi nhóm sáng lập Vũ Đức, Quỳnh Nga và Gia Lộc, Bách Hoa Bộ Hành là hoạt động thường niên nhằm quảng bá, tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam, đồng thời truyền tải các thông điệp văn hóa thông qua hình thức biểu diễn mang tính cộng đồng.

Lý giải về tên gọi, nhóm tác giả từng chia sẻ: "Cái tên Bách Hoa thể hiện cho hình ảnh đa sắc của nhiều dạng thức Việt phục, của những nét đặc trưng giữa từng đơn vị tiên phong, của lớp lớp người xúng xính áo quần đang bước đi trẩy hội - đại diện cho một thời kỳ 'trăm hoa đua nở' khi người trẻ đang ra sức khôi phục di sản trang phục xưa. Và Bộ Hành là cách thức đầy cảm xúc để đưa những bộ trang phục ấy đến nơi phố phường hiện đại".

Tính đến nay, Bách Hoa Bộ Hành đã được tổ chức khoảng 12 lần, gồm 7 mùa chính hội và 5 chương trình chuyên đề. Không dừng lại ở hoạt động trình diễn, dự án được thiết kế như một không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp giới trẻ tiếp cận di sản văn hóa theo cách trực quan, sống động hơn.

Một sự kiện của Bách Hoa Bộ Hành

Nhóm tác giả nhận định: “Một quốc gia - dân tộc chắc chắn sẽ có nhu cầu biến cái bản sắc nội tại trở thành phần đa, thay vì mới chỉ là thiểu số như hiện nay. Chúng ta có khát vọng hòa nhập nhưng không hoà tan, vậy chúng ta sẽ cần xây dựng và tìm lại không chỉ câu chuyện về cổ phục để chứng tỏ sự không hòa tan này. Dần dần, cổ phục Việt sẽ được các thế hệ khôi phục ngày càng tiệm cận lịch sử, song song với khuynh hướng cách tân đúng đắn; những dự án lớn về chủ đề này cũng sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn”.

Trạm Đọc Cho Em: Mang sách vượt núi, nối gần tri thức

Trạm Đọc Cho Em là đề cử Z-Project tại WeChoice Awards 2024. Dự án giáo dục cộng đồng do The Viet Projects khởi xướng, được sáng lập bởi Vũ Quỳnh Anh và Lê Quỳnh Anh, với mục tiêu đưa sách và tri thức đến gần hơn với trẻ em vùng cao, vùng sâu vùng xa - nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.

Hành trình đầu tiên của dự án được triển khai tại Trường Tiểu học và THCS Mường Men (Sơn La), nơi Trạm Đọc Cho Em trao tặng hàng trăm đầu sách, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, kệ sách, thiết bị giảng dạy và hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc tặng sách, mà hướng tới việc tạo dựng một môi trường học tập bền vững hơn cho học sinh địa phương.

Hình ảnh từ dự án Trạm Đọc Cho Em

Năm 2025, Trạm Đọc Cho Em tiếp tục hành trình với mùa thứ 2, diễn ra vào tháng 8 tại Trường Tiểu học Làng Chếu (Sơn La). Trong bối cảnh địa hình và điều kiện học tập còn nhiều thách thức, dự án tiếp tục mở rộng tác động, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để việc đưa tri thức đến vùng cao không chỉ là nỗ lực ngắn hạn.

Kết quả, Trạm Đọc Cho Em mang theo hàng trăm cuốn sách, đồ dùng học tập và những món quà thiết thực. Nhưng hơn cả vật chất, dự án còn đem đến tri thức, văn hoá đọc và một không gian vui chơi đầy tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao. Điểm nhấn của mùa 2 là ba “ga tàu tri thức” - Ga Ước Mơ, Ga Cổ Tích, Ga Gắn Kết - nơi các em được vừa học, vừa chơi, vừa khám phá thế giới qua từng trang sách.

Green Life: Khi hành động xanh bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

Trong làn sóng quan tâm ngày càng lớn tới lối sống bền vững, Green Life nổi lên như một dự án chọn cách tiếp cận trực tiếp và dễ tham gia. Dự án được khởi xướng bởi Hoàng Quý Bình - cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng các cộng sự, bắt đầu từ ý tưởng biến rác thải như vỏ chai, hộp sữa thành cây xanh, qua đó thay đổi thói quen xả rác và phân loại rác trong cộng đồng.

Việc trực tiếp nhìn thấy rác thải được đổi thành cây xanh giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn giá trị của tái chế và bảo vệ môi trường. Chia sẻ về động lực theo đuổi dự án, anh Bình nói: “Đó là tình yêu với thiên nhiên, môi trường và quê hương. Chúng mình mong các cô bác lao công đỡ vất vả hơn, mọi người được sống trong môi trường trong lành, khỏe mạnh hơn".

Đội ngũ Green Life vẫn đang tổ chức nhiều hoạt động tái chế, bảo vệ môi trường trong năm 2025

Sau 6 năm hoạt động, Green Life đã tổ chức 450 sự kiện, thu gom hơn 600 tấn rác, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực lên môi trường. Song song đó, dự án đẩy mạnh truyền thông về phân loại rác, tái chế và lối sống bền vững trên mạng xã hội, từng bước hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng Hà Nội.

Bước sang năm 2025, Green Life tiếp tục hành trình quen thuộc nhưng bền bỉ: lan tỏa những thay đổi nhỏ để tạo ra tác động dài hạn cho môi trường và xã hội.