Pít Ham Ăn xin lỗi vì quảng cáo pate Cột Đèn Hải Phòng của Đồ hộp Hạ Long

Những ngày vừa qua vụ việc vi phạm quy định an toàn thực phẩm liên quan tới Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), đặt tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

Đến hôm nay (ngày 10/1) cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên, điều tra vụ thu gom, chế biến thịt heo nhiễm bệnh, càng gây xôn xao.

Động thái của những đơn vị mua, phân phối, cũng như những KOL, TikToker từng quáng cáo sản phẩm này cũng đang nhận về nhiều sự quan tâm. Trong đó, có TikToker Pit Ham Ăn, khi cô nàng giữ im lặng suốt nhiều ngày qua, dù là người đăng rất nhiều clip quảng cáo pate Cột Đèn Hải Phòng của Đồ Hộp Hạ Long, dành nhiều lời khen ngợi, sử dụng thường xuyên, qua đó tạo cảm giác đây là một món ăn an toàn, hấp dẫn và đáng tin cậy; có thời điểm còn được gắn trực tiếp vào giỏ hàng giới thiệu.

Không chỉ một mà rất nhiều lần Pít Ham Ăn lên các clip về sản phẩm này. Ảnh chụp màn hình.

Đến tối 10/1. nữ TikToker có bài đăng dài trên trang fanpage Facebook cá nhân. Chính thức lên tiếng. Theo đó, Pít Ham Ăn gửi lời xin lỗi công chúng vì từng giới thiệu sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng của Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Cô cũng khẳng định bản thân không trực tiếp sản xuất hay can thiệp vào quy trình của doanh nghiệp, song những lời giới thiệu của mình đã khiến nhiều người tin tưởng sử dụng sản phẩm, vì vậy cảm thấy có lỗi và áy náy.

Cô nhận trách nhiệm vì sự thiếu cẩn trọng, coi đây là bài học sâu sắc trong quá trình làm nội dung và mong được công chúng thông cảm, tha thứ.

Ngoài ra, Pít Ham Ăn cũng cho biết việc cô quảng cáo sản phẩm xuất phát từ niềm tin vào uy tín, lịch sử lâu năm của doanh nghiệp và việc sản phẩm được bày bán rộng rãi tại các siêu thị lớn.

Từ tháng 1/2022, Pít làm video giới thiệu vì thấy sản phẩm phù hợp với kênh; đến tháng 9/2022 tiếp tục đăng video kèm link bán hàng khi các nền tảng thương mại mạng xã hội phát triển.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Pít khẳng định không còn quảng bá hay giới thiệu sản phẩm này.

Nguyên văn chia sẻ từ Pit Ham Ăn: Xin chào mọi người, mình là Pít. Những ngày qua, những thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đầu tiên, Pít xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người, đặc biệt là những bạn đã dành sự quan tâm và tin tưởng vào những nội dung trên kênh Pít Ham Ăn. Bản thân Pít xuất phát từ niềm tin tưởng vào sự uy tín và bề dày lịch sử của công ty, cũng thấy sản phẩm được bày bán rộng rãi tại khắp các siêu thị lớn trên toàn quốc, nên Pít và gia đình cũng như bao người tiêu dùng khác, đã tin tưởng và sử dụng những sản phẩm của Công ty Halong Canfoco. Tháng 1/2022, sau thời gian trải nghiệm, Pít nhận thấy đây là sản phẩm phù hợp với kênh, lại có sự tương đồng với một món ăn đặc sản cùng tên của quê hương Hải Phòng, nên Pít đã làm video giới thiệu sản phẩm trên kênh, với mục đích muốn lan toả đến mọi người. Đến tháng 9/2022, khi các nền tảng bán hàng qua mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh, Pít đã làm thêm các video và gắn link của sản phẩm, đường link sản phẩm được dẫn đến giỏ hàng thuộc công ty quản lý của Pít tại thời điểm đó. Từ tháng 8/2023 đến nay, Pít không còn bất kì hoạt động nào giúp quảng bá hay giới thiệu sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng. Nhận thấy, dù bản thân không phải là người trực tiếp sản xuất hay có thể ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của Công ty Halong Canfoco, nhưng thông qua những lời giới thiệu của Pít tại thời điểm đó, mà rất nhiều anh chị cô bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm, Pít thực sự cảm thấy rất có lỗi và áy náy. Thực sự với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung, Pít luôn cố gắng tuân thủ những quy định của pháp luật khi làm nội dung, nhưng bản thân Pít vẫn còn thiếu sót trong hiểu biết, vẫn chưa đủ cẩn thận và kỹ lưỡng khi quảng bá sản phẩm, để làm ảnh hưởng đến rất nhiều cô bác anh chị. Một lần nữa, Pít xin được cúi đầu tạ lỗi cùng mọi người. Đây cũng là một bài học quá sâu sắc cho Pít và cộng sự. Mong mọi người tha lỗi cho sự thiếu chín chắn và bất cẩn này. Pít còn nhiều thứ phải học, phải sửa đổi, để có thể đem đến nhiều nội dung giá trị hơn đến cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người !

Song, bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ nữ TikToker cho rằng họ chưa cảm thấy thuyết phục với những lời giải thích nêu trên. Bởi nhiều người chia sẻ rằng cô không chỉ lên một mà rất nhiều clip, nói những câu khẳng định về chất lượng, độ ngon,... Và là người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm thì phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra,m.

Một số khác lại cho rằng nữ TikToker cũng chỉ là nạn nhân vì không biết rõ quá trình sản xuất.

Ảnh: FBNV.

Trước đó, nhiều netizen cũng phát hiện ra Pít Ham Ăn vẫn giữ clip review sản phẩm này trên YouTube và gắn link mua hàng như bình thường.

Trước Pít Ham Ăn, Hoàng Anh Panda, Lê Anh Nuôi cũng đã lên tiếng.

Pít Ham Ăn tên thật là Nguyễn Thị Khánh Linh, là một TikToker, food reviewe được biết đến với phong cách review món ăn độc đáo, năng động, và hài hước, thường khám phá các địa điểm ăn uống ở Hải Phòng và cả nước. Hiện tại, cô nàng sở hữu kênh TikTok với 3 triệu lượt follower, YouTube với 1,86 triệu người đăng ký.