Sự thật về việc bật bình nóng lạnh 24 giờ, tôi muốn tất cả mọi người đều biết

Khi những đợt gió lạnh đầu mùa bắt đầu tràn về, điều hòa dần "ngủ đông", nhường chỗ cho bình nóng lạnh trở thành thiết bị được bật nhiều nhất trong nhà. Bởi gần như mọi sinh hoạt hằng ngày từ tắm rửa, giặt giũ đến rửa bát - đều cần đến nước ấm nóng. Không ít gia đình chọn cách để bình nóng lạnh bật suốt ngày cho tiện, song cũng có người lo lắng điều đó sẽ khiến thiết bị nhanh hỏng, tốn điện hoặc tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Thực tế đâu mới là cách đúng?

Một thợ điện gia dụng lâu năm cho biết: bật bình nóng lạnh liên tục không hẳn là nguy hiểm, nhưng cũng không cần thiết trong mọi trường hợp. Quan trọng là hiểu cơ chế hoạt động của thiết bị và sử dụng sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

1. Hiểu đúng về nguyên lý hoạt động của bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh hoạt động dựa trên cơ chế gia nhiệt bằng điện trở. Khi nước đạt đến mức nhiệt được cài đặt, thiết bị sẽ tự ngắt, sau đó bật lại khi nhiệt độ giảm. Nghĩa là nếu bạn để bình bật 24/24, máy không làm việc liên tục mà chỉ chạy ngắt quãng để duy trì nhiệt độ nước.

Nhờ đó, nguy cơ cháy nổ không cao như nhiều người vẫn nghĩ - đặc biệt là với các dòng máy đời mới có bộ cảm biến nhiệt, rơ-le tự ngắt và van an toàn. Tuy nhiên, việc bật liên tục sẽ khiến thiết bị hoạt động nhiều chu kỳ hơn, giảm tuổi thọ của thanh nhiệt và tốn điện hơn mức cần thiết.

2. Bật liên tục hay không - còn tùy vào mùa và nhu cầu sử dụng

Vào mùa đông, nhiệt độ nước đầu vào rất thấp, thời gian làm nóng lâu hơn. Nếu gia đình đông người, tắm rửa thường xuyên, bạn có thể giữ bình bật liên tục để có nước nóng ngay khi cần. Còn vào mùa hè hoặc khi thời tiết ấm, việc bật cả ngày là không cần thiết. Bạn chỉ cần bật trước 20-30 phút rồi tắt sau khi sử dụng là đủ.

Một mẹo nhỏ: nếu nhà bạn dùng bình có bình chứa (dạng gián tiếp), nước nóng bên trong có thể giữ nhiệt từ 8 - 12 tiếng, đủ để dùng cho các hoạt động buổi sáng hôm sau mà không cần bật lại.

3. Sự thật về mức tiêu thụ điện

Nhiều người sợ rằng bật bình nóng lạnh cả ngày sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt. Nhưng thực tế, mức chênh lệch là không đáng kể nếu bình của bạn đạt tiêu chuẩn năng lượng cao.

Ví dụ, với bình dung tích 50 - 60 lít, chỉ số tiêu thụ năng lượng đạt 0,6 và hiệu suất nước nóng 80%, khi bật liên tục trong 24 giờ sẽ chỉ tốn khoảng 1 - 1,3 kWh điện - tương đương chưa đến 20.000 đồng mỗi tháng. Tất nhiên, nếu bình đã cũ, lớp cách nhiệt kém hoặc thanh nhiệt bị bám cặn, lượng điện tiêu hao có thể tăng gấp đôi. Vì vậy, bảo dưỡng định kỳ vẫn là yếu tố quyết định mức tiết kiệm điện.

4. Cách sử dụng bình nóng lạnh an toàn và bền lâu

Thay thanh magie định kỳ

Thanh magie là linh kiện giúp chống ăn mòn và hút cặn canxi trong nước. Sau 1 - 2 năm sử dụng, thanh này bị mòn dần, làm giảm hiệu quả đun và khiến ruột bình dễ bị gỉ. Việc thay thế định kỳ không chỉ giúp nước nóng nhanh hơn mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Vệ sinh lớp tráng men và kiểm tra ruột bình

Cặn vôi tích tụ lâu ngày bám vào thành bình, làm giảm khả năng giữ nhiệt và gây hao điện. Mỗi 1 - 2 năm, bạn nên vệ sinh toàn bộ ruột bình, đồng thời kiểm tra lớp tráng men để tránh rò rỉ hoặc nứt vỡ.

Đừng bỏ qua van xả áp

Đây là bộ phận cực kỳ quan trọng, có nhiệm vụ xả áp suất khi nhiệt độ trong bình quá cao. Bạn có thể thử kéo nhẹ van mỗi tháng một lần để xem nước có chảy ra không. Nếu không, hãy gọi thợ kiểm tra vì đó có thể là dấu hiệu tắc nghẽn nguy hiểm.

Kiểm tra bộ chống rò điện

Mỗi tháng, nhấn nút "TEST" trên ổ cắm chống giật của bình để đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Nếu nút không bật, tuyệt đối không sử dụng tiếp cho đến khi được kiểm tra.

5. Nên bật hay tắt bình nóng lạnh?

Không có câu trả lời tuyệt đối đúng cho mọi gia đình.

Nếu nhà bạn dùng bình nhỏ, ít người, chỉ cần nước nóng để tắm thì tắt sau khi dùng là hợp lý và tiết kiệm. Nếu là bình lớn, cung cấp nước cho nhiều khu vực (bếp, phòng tắm, máy giặt...) thì bật liên tục lại giúp tiện lợi hơn nhiều mà không quá tốn điện. Điều quan trọng nhất là bảo trì định kỳ và kiểm tra an toàn điện, bởi phần lớn tai nạn liên quan đến bình nóng lạnh đều do sử dụng sai cách hoặc bỏ quên việc bảo dưỡng.

Chỉ cần dùng đúng cách, chiếc bình nóng lạnh trong nhà bạn hoàn toàn có thể hoạt động bền bỉ suốt 10 năm mà vẫn an toàn và tiết kiệm.

