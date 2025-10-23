Người mẹ 54 tuổi trông như bạn của con gái: Thân hình săn chắc, da căng bóng nhờ 3 thói quen kỷ luật

Ở tuổi 54, cô Sharon Yeap (Trung Quốc) khiến mạng xã hội ngỡ ngàng khi xuất hiện bên con gái 25 tuổi mà ai cũng tưởng là… hai chị em. Thân hình săn chắc, vòng eo có múi cơ rõ nét, làn da căng mịn, mái tóc đen dày bóng khỏe - tất cả khiến nhiều người không tin cô đã bước qua ngưỡng ngũ tuần. Nhưng thay vì dựa vào thẩm mỹ viện hay phương pháp làm đẹp tốn kém, Sharon lại chọn cách tự kỷ luật với bản thân suốt hơn 10 năm, duy trì thói quen sống khoa học, tập luyện và chống lão hóa đều đặn.

Sống có kế hoạch: Mỗi khung giờ là một "bí quyết trẻ mãi"

Theo chia sẻ của cô Sharon, hành trình này bắt đầu từ năm 2019 - thời điểm Sharon quyết định tập thể dục mỗi ngày. Sang giữa năm 2020, cô điều chỉnh chế độ ăn dựa trên nguyên tắc "211" (2 phần rau - 1 phần tinh bột - 1 phần đạm), đồng thời chỉ ăn hai bữa mỗi ngày để tối ưu trao đổi chất. Cô duy trì thói quen này liên tục trong 5 năm, và kết quả là vóc dáng lỏng lẻo, phù nề trước đây đã biến mất hoàn toàn.

Giờ đây, Sharon có thân hình thon gọn, cơ thể rắn chắc, làn da săn mịn, căng bóng, tóc đen mượt và dày hơn. Khi ra ngoài cùng con gái, cô thường bị nhầm là chị em; đi cùng con trai 29 tuổi lại bị gọi là "chị và em trai".

1. Buổi sáng - "kích hoạt" năng lượng

7 giờ sáng, sau khi thức dậy, Sharon xoa bụng 5 phút để kích thích tiêu hóa rồi uống một ly nước ép thải độc từ táo, dưa chuột và cần tây (ép cùng nước ấm). Tiếp đó, cô rửa mặt bằng nước trà và dùng lược massage da đầu để chải 200 lần theo hướng "trán - chân tóc - sau gáy - đỉnh đầu" giúp kích thích tuần hoàn máu.

Sau đó, cô chạy bộ 5km khi bụng đói nhằm giảm sưng phù và đánh thức cơ thể. Bữa sáng luôn ưu tiên thực phẩm thanh đạm, hạn chế đồ ăn nhanh và quá nhiều gia vị.

2. Buổi trưa - Dinh dưỡng cân bằng

Trong khoảng 12h-16h, Sharon duy trì nguyên tắc ăn 211. Món ăn yêu thích của cô là rau củ hấp nước - dầu, thịt gà nấu tiêu vàng hoặc súp từ các loại hạt giúp bổ tỳ vị và làm đẹp da. Bên cạnh đó, cô còn bổ sung thêm các loại vitamin để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Cô cho rằng: "Cơ bắp là hàng rào chống lão hóa tốt nhất." Vì vậy, sau bữa trưa và nghỉ ngơi nhẹ, Sharon tập tạ 5kg, 4 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng và tiêu hao ít nhất 500 calo. Sau khi tập, cô luôn giãn cơ 30 phút để cơ thể phục hồi hoàn hảo.

3. Buổi tối - Dưỡng tâm, dưỡng da và phục hồi năng lượng

Buổi tối, từ 18h tới 22h, Sharon dành thời gian kéo tai kích hoạt huyệt đạo - mỗi bên vài chục lần đến khi cảm thấy nóng nhẹ. Đây là mẹo nhỏ giúp thư giãn thần kinh và cải thiện giấc ngủ.

Khi skincare, cô luôn kết thúc bằng bước dưỡng da bằng dầu: "Bổ sung dầu còn quan trọng hơn bổ sung nước," cô nói. Một vài giọt dầu dưỡng được làm ấm trong lòng bàn tay rồi ấn nhẹ lên mặt giúp da hấp thụ sâu và sáng bóng tự nhiên.

Trước khi ngủ, Sharon thường ngâm chân bằng 'thang giải uất' - một bài thuốc do thầy La Đại Luân gợi ý. Với người dễ tức ngực, khó thở hay mất ngủ như cô, bài thuốc này giúp điều hòa khí huyết, thư giãn cơ thể trước khi bước vào giấc ngủ sâu.

Không dùng dao kéo, không thẩm mỹ, nhưng Sharon Yeap vẫn khiến bao người ngưỡng mộ nhờ vẻ đẹp khỏe mạnh, tự tin và tràn đầy năng lượng. Kỷ luật thép trong việc xây dựng lối sống, dinh dưỡng và tập luyện lành mạnh chính là bí kíp giúp cô duy trì vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung.