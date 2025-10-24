Một người phơi quần áo, cả nhà mắc bệnh: Hóa ra đây là lỗi sai rất sai

Ngày nay, chuyện giặt giũ quần áo tưởng chừng đơn giản hơn bao giờ hết. Có máy giặt, có nước xả vải, chỉ cần nhấn nút là xong. Thế nhưng, khâu phơi đồ tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả nhà, thì ít người để tâm. Thực tế khoa học đã chứng minh, nhiệt độ, độ ẩm và vị trí phơi đồ có thể là yếu tố quyết định việc vi khuẩn, nấm mốc có phát triển hay không. Dưới đây là 5 sai lầm khi phơi đồ, ai mắc phải thì sớm muộn cũng “rước bệnh vào người”.

1. Phơi đồ trong nhà vệ sinh

Nhà chật, không gian nhỏ, nhiều người tiện tay treo luôn quần áo trong nhà tắm. Nhưng đây lại là sai lầm nghiêm trọng nhất.

Bởi nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, kín gió, là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Quần áo phơi ở đây không bao giờ khô hẳn, lại dễ ám mùi hôi, ẩm, thậm chí nhiễm khuẩn ngược. Khi mặc vào người, da sẽ dễ nổi mẩn, ngứa, viêm chân lông, nhất là với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Nếu thật sự không có ban công, hãy lắp quạt thông gió hoặc mở cửa sổ khi phơi, để không khí lưu thông.

2. Giặt xong để qua đêm mới phơi

Nhiều người bận rộn, giặt đồ buổi tối rồi… quên phơi, sáng hôm sau mới mang ra phơi lại. Nhưng thực tế, chỉ sau 1 giờ, trong môi trường kín của máy giặt, vi khuẩn đã bắt đầu sinh sôi trở lại. Nếu để qua đêm, lượng khuẩn có thể tăng gấp hàng chục lần so với lúc chưa giặt.

Kết quả là, quần áo sạch lại bẩn hơn cả trước khi giặt. Lúc này, phơi lên cũng vô ích vì mặc vào dễ gây dị ứng, mụn lưng, thậm chí viêm da tiếp xúc.

Nếu lỡ quên, cách tốt nhất là giặt lại một lượt bằng nước sạch rồi mới phơi, đừng tiếc nước mà mặc luôn.

3. Phơi sai cách: Treo đại cho xong

Nhiều người có thói quen vắt đâu cũng được, treo chồng chéo, nhăn nhúm. Nhưng điều này không chỉ làm áo quần biến dạng, mất dáng, mà còn ảnh hưởng phong thủy và năng lượng cá nhân. Người xưa có câu “trước đẹp áo, sau mới đẹp người”. Quần áo sạch, phơi thẳng thớm là biểu hiện của sự chỉn chu, vận khí tự nhiên cũng tốt hơn. Còn nếu phơi lộn xộn, ẩm ướt, vừa ảnh hưởng thẩm mỹ, vừa khiến sợi vải không thoáng khí, vi khuẩn dễ bám lại khi còn ướt.

4. Phơi đồ vào buổi tối

Vì bận rộn, nhiều người chỉ có thể giặt và phơi đồ vào ban đêm. Nhưng đêm là lúc độ ẩm cao nhất trong ngày, quần áo gần như không thể khô mà chỉ tích nước nhiều hơn. Chưa kể, muỗi, bọ, côn trùng hoạt động mạnh vào ban đêm, dễ đậu lên quần áo và mang theo trứng, bụi, vi khuẩn. Hôm sau mặc vào, chẳng khác nào ôm ổ khuẩn lên người.

Giải pháp: nếu phải giặt tối, hãy để trong máy giặt đến sáng mới phơi, hoặc sấy khô trước khi treo ra.

5. Phơi khi trời âm u, mưa gió

Ai cũng từng có lúc liều phơi đồ trong những ngày trời nồm hoặc mưa rả rích, nghĩ gió cũng làm khô thôi. Nhưng thực tế, đó là nguyên nhân khiến quần áo bị mốc, ám mùi hôi và gây kích ứng da. Trong điều kiện thiếu ánh nắng, tia UV không đủ để diệt khuẩn, quần áo dù khô vẫn ẩn chứa nấm mốc, bào tử bụi mịn. Khi mặc vào, chúng len vào phổi, vào da, lâu dài có thể gây viêm da dị ứng hoặc bệnh đường hô hấp.

Tốt nhất là, hãy canh ngày nắng để giặt, hoặc dùng máy sấy có chế độ diệt khuẩn nhẹ nếu cần thiết.