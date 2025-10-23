3 người trong 1 nhà tử vong thương tâm khi dùng bình nóng lạnh: Nguyên nhân từ bộ phận ít người để ý

Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc và thiết yếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là vào mùa đông, khi nhu cầu sử dụng nước nóng để tắm và sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, sự tiện ích của thiết bị này đôi khi lại tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường nếu không được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Một vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại Singapore vào năm 2020 đã một lần nữa cảnh báo về sự quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi sử dụng bình nóng lạnh.

Hậu quả đau lòng từ sự cố điện giật

Vào tháng 12 năm 2020, tại một căn hộ ở khu vực Jurong Lakeside, Singapore, ba thành viên trong gia đình ông Omar Abdul Manan đã tử vong do bị điện giật khi sử dụng bình nóng lạnh. Cụ thể, ông Omar (80 tuổi) bị giật điện khi đang tắm trong phòng tắm.

Khi bà Asmah Bujang (66 tuổi) và con trai Muhamad Ashikin Omar (45 tuổi) vào cứu, cả hai đều bị giật điện và qua đời sau đó. Vụ tai nạn này không chỉ gây chấn động mà còn là lời nhắc nhở đau đớn về những nguy hiểm tiềm ẩn mà người dùng có thể bỏ qua khi lắp đặt và sử dụng bình nóng lạnh.

Hiện trường khu vực, ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Mother Ship, Straits Times)

Như lời của một điều tra viên từ Straits Times: "Cái chết của ba người trong gia đình này là một tai nạn không đáng có, một lời cảnh tỉnh về sự quan trọng của việc lắp đặt và kiểm tra thiết bị điện gia dụng đúng cách để tránh những sự cố tương tự".

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn

Theo điều tra, nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do sự cố về hệ thống điện của bình nóng lạnh trong gia đình này. Bình nóng lạnh được cấp điện thông qua một ổ cắm ba chấu không đảm bảo an toàn, nối dài qua ổ cắm mở rộng rồi đến ổ cắm trong bếp. Việc này đã tạo ra tình trạng dây điện bị quá tải, dẫn đến chập điện và làm cho vỏ kim loại của bình nóng lạnh bị nhiễm điện. Khi ông Omar sử dụng vòi sen kim loại, ông đã bị giật điện, dẫn đến cái chết thương tâm.

Điều này được xác nhận trong bài báo của Channel News Asia: "Khi điện chảy qua vỏ kim loại của bình nóng lạnh, nó tạo ra một nguy cơ điện giật chết người cho những người sử dụng trong phòng tắm, nơi có độ ẩm cao, làm tăng nguy cơ điện giật".

Ảnh minh họa

Việc sử dụng ổ cắm ba chấu để cấp điện cho bình nóng lạnh không phải là phương pháp an toàn, đặc biệt khi dây điện không được kết nối đúng cách hoặc ổ cắm không có hệ thống bảo vệ phù hợp. Điều này khiến cho bình nóng lạnh trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng mà người dùng không thể nhận diện ngay lập tức.

Nguy hiểm từ lắp đặt bình nóng lạnh sai cách

Bình nóng lạnh, đặc biệt là các loại bình sử dụng điện, yêu cầu người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc lắp đặt và sử dụng để đảm bảo an toàn. Việc lắp đặt sai cách, sử dụng thiết bị kém chất lượng hoặc không kiểm tra thường xuyên sẽ dễ dàng dẫn đến các sự cố điện giật. Đặc biệt, nếu bình nóng lạnh không được nối với công tắc hai cực (double-pole switch) mà chỉ kết nối qua ổ cắm ba chấu, nguy cơ điện giật sẽ rất cao.

Bài viết từ Today Online cảnh báo: "Các thiết bị điện trong gia đình, đặc biệt là những thiết bị sử dụng nước và điện như bình nóng lạnh, cần phải được lắp đặt cẩn thận và kiểm tra thường xuyên để tránh những tai nạn không đáng có".

Ảnh minh họa

Một yếu tố quan trọng khác là hệ thống điện của ngôi nhà. Nếu không có hệ thống ngắt mạch điện dư (RCCB) bảo vệ hoặc nếu thiết bị bảo vệ không hoạt động đúng, các tai nạn như điện giật có thể dễ dàng xảy ra mà không được ngừng kịp thời.

Với sự tiện lợi mà bình nóng lạnh mang lại, việc đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị này là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong những tháng mùa đông. Để tránh những sự cố đáng tiếc như vụ tai nạn ở Singapore, người dùng cần chú ý một số nguyên tắc sau:

Lắp đặt bình nóng lạnh đúng cách: Bình nóng lạnh cần được lắp đặt bởi các thợ điện có chứng chỉ, đảm bảo kết nối với hệ thống điện đúng cách và phù hợp với tiêu chuẩn an toàn. Sử dụng công tắc hai cực để ngắt hoàn toàn dòng điện, tránh dùng ổ cắm ba chấu.

Kiểm tra định kỳ thiết bị điện: Trước khi sử dụng bình nóng lạnh, người dùng cần kiểm tra lại dây điện, phích cắm và các thiết bị bảo vệ như cầu chì, RCCB để đảm bảo chúng vẫn hoạt động tốt. Các vết nứt, rỉ sét hoặc dấu hiệu hư hỏng cần được sửa chữa kịp thời.

Ảnh minh họa

Chọn mua bình nóng lạnh chất lượng: Chọn những sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có giấy chứng nhận chất lượng và đảm bảo an toàn. Không nên mua những thiết bị không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sử dụng bình nóng lạnh trong không gian thông thoáng: Đảm bảo phòng tắm có đủ không khí lưu thông, tránh tình trạng khí CO tích tụ khi sử dụng bình nóng lạnh sử dụng gas.

Không tự ý sửa chữa thiết bị: Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự cố, hãy gọi thợ sửa chữa chuyên nghiệp thay vì tự ý can thiệp vào thiết bị.