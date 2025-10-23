Nếu không muốn gặp họa thì VỨT NGAY 5 thứ này ra khỏi bếp

Người ta vẫn nói: “Bếp có lửa, nhà có phúc.” Trong mỗi mái nhà, gian bếp chính là trái tim, là nơi giữ hơi ấm, nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc cho cả gia đình. Nhưng ít ai biết, bếp cũng là nơi tụ khí mạnh nhất. Khí sạch thì gia đạo yên ổn, khí uế thì vận may hao tổn. Vì vậy, ông bà xưa mới dặn: “Bếp sạch thì nhà vượng, bếp loạn thì họa theo sau.” Muốn cuộc sống hanh thông, gia đình bình an, hãy nhớ kỹ 5 thứ tuyệt đối không nên để trong bếp dưới đây.

1. Không để nước rửa chén rẻ tiền

Nhiều người nghĩ chỉ là rửa bát thôi, dùng loại rẻ một chút cũng chẳng sao. Nhưng thực tế, đây lại là sai lầm tai hại. Các loại nước rửa chén trôi nổi thường chứa hàm lượng hóa chất tẩy rửa mạnh, rửa xong tưởng sạch nhưng thật ra vẫn còn tồn dư độc tố trên bát đũa. Theo thời gian, những hóa chất đó ngấm vào cơ thể, âm thầm hại gan, thận, thậm chí gây dị ứng, viêm da.

Vì thế, đừng ham rẻ mà mua “ba không” (không nhãn, không nguồn gốc, không chứng nhận). Thà bỏ thêm vài chục nghìn để mua sản phẩm có thương hiệu, còn hơn rước bệnh vào người chỉ vì tiết kiệm tạm thời.

2. Không để đồ ăn mốc meo

Bếp vốn ẩm, lại nhiều hơi nước nên thức ăn rất dễ bị mốc, lên men. Có người tiếc của, nghĩ “cắt bỏ chỗ hỏng là ăn được”, nhưng đó là hành động đánh cược với sức khỏe. Bởi độc tố nấm mốc lan nhanh, dù bạn có đun sôi, chiên kỹ vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.

Hãy nhớ: một mẩu bánh mì mốc, một củ hành đã chảy nước, hay chút gạo ẩm đều có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng đường ruột, gan mật. Đừng vì chút tiết kiệm mà làm khổ cả nhà. Thấy thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, tốt nhất là vứt ngay, đừng tiếc.

3. Không để đồ bỏ đi, đồ cũ chất đống trong bếp

Nhà chật, nhiều người tận dụng bếp làm nơi cất tạm đồ cũ, hộp hỏng, nồi méo, thậm chí thùng rác mini. Nhưng thật ra, việc này không chỉ mất vệ sinh, mà còn chặn đứng tài khí trong phong thủy.

Những vật đã “hết sinh khí” nếu để lâu trong bếp sẽ tích bụi, sinh ẩm mốc và thu hút gián, chuột. Không chỉ gây mùi khó chịu, mà còn là nơi ẩn náu của vi khuẩn. Theo quan niệm xưa, bếp là nơi tụ tài, sinh phúc, nếu để quá nhiều thứ bỏ đi, tài khí sẽ bị chắn, phúc lộc khó vào. Bếp chỉ nên chứa những vật sạch, đang sử dụng. Giữ cho không gian gọn gàng, sáng sủa, ấy chính là giữ vận nhà luôn hanh thông.

4. Không để rượu trắng gần bếp lửa

Nhiều người thích cất rượu trong bếp vì tiện nấu nướng hoặc đãi khách, nhưng đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm. Rượu là chất dễ cháy, chỉ cần bén lửa nhỏ là đủ gây hỏa hoạn. Chưa kể, nhiệt độ và độ ẩm trong bếp cao, khiến rượu bay hơi nhanh, biến chất, mất hương vị.

Tốt nhất nên bảo quản rượu ở nơi khô ráo, thoáng mát như tủ trong phòng khách hoặc phòng ăn. Vừa an toàn, vừa giữ được hương vị nguyên vẹn.

5. Không để giẻ lau bẩn, ướt sũng nước

Giẻ lau là vật dụng nhỏ nhưng lại là ổ vi khuẩn khổng lồ nếu dùng sai cách. Nhiều người có thói quen dùng cùng một chiếc giẻ để lau bát, lau bàn, lau tay, vô tình biến nó thành “chuyến xe trung chuyển” của vi trùng khắp bếp.

Giải pháp rất đơn giản:

- Chuẩn bị 2–3 chiếc giẻ riêng biệt cho từng khu vực.

- Sau khi dùng xong phải giặt sạch, vắt khô và treo nơi thông gió. Chỉ cần lơ là vài ngày, giẻ ẩm sẽ mốc, bốc mùi, và vi khuẩn sẽ lan ra khắp nơi, cả trên bàn ăn lẫn trong đĩa cơm.