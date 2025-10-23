Nói thật: Đặt giày dép ở 5 vị trí này chẳng khác nào "tự hủy", dễ rước họa

Nhiều người có thói quen mua sắm để giải tỏa căng thẳng. Thấy đôi giày đẹp, chiếc túi vừa ý, họ liền mua ngay cho thỏa thích. Mua mãi rồi nhà chất đầy đồ, quần áo và giày dép đủ kiểu. Thế nhưng, giày dép không thể đặt tùy tiện. Trong phong thủy, vị trí đặt giày liên quan mật thiết đến vận khí và sức khỏe của cả gia đình. Ông bà xưa có câu, giày để sai năm chỗ, nhà chẳng bao giờ khá. Nghe tưởng mê tín, nhưng thật ra có nhiều lý do rất thực tế đằng sau.

Dưới đây là 5 vị trí tuyệt đối không nên để giày dép trong nhà, nếu muốn cuộc sống suôn sẻ, gia đạo yên ấm.

1. Cửa ra vào

Cửa chính là nơi đón khí, nạp tài của ngôi nhà. Trong quan niệm phong thủy, đây được xem như “miệng” của căn nhà, nơi tiếp nhận năng lượng tốt lành và tài lộc từ bên ngoài. Nếu cửa ra vào sạch sẽ, sáng sủa, khách bước vào sẽ cảm nhận được sự gọn gàng và tươm tất của chủ nhà. Ngược lại, nếu khu vực này bừa bộn, giày dép vứt lung tung, mùi hôi bốc lên, ấn tượng đầu tiên sẽ là sự lười biếng và thiếu chăm sóc.

Không chỉ mất thẩm mỹ, việc để giày ngay trước cửa còn khiến khí xấu, bụi bẩn, vi khuẩn theo gió bay khắp nhà. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến chất lượng không khí, sức khỏe và tài vận của gia đình.

Tốt nhất, nên bố trí tủ giày có cửa đóng kín, tránh đặt giày ngay lối vào.

2. Dưới gầm giường

Nhiều người tận dụng gầm giường để chứa đồ, nghĩ rằng đó là cách tiết kiệm không gian thông minh. Tuy nhiên, gầm giường là nơi ẩm thấp, ít thông gió, nếu để giày ở đó, vi khuẩn và nấm mốc dễ sinh sôi.

Giày dép vốn đã là vật tiếp xúc trực tiếp với bụi đất, khi đặt dưới gầm giường, các loại vi khuẩn từ giày sẽ lan tỏa, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và da liễu của người nằm trên giường. Thêm vào đó, mùi hôi từ giày tích tụ lâu ngày sẽ khiến không khí trong phòng nặng nề, khó chịu. Ngủ trong môi trường như vậy, dễ mất ngủ, mệt mỏi, tinh thần suy giảm. Nói cách khác, để giày dưới giường chẳng khác nào giữ “khí bẩn” ngay dưới nơi nghỉ ngơi của mình.

3. Trong phòng tắm

Một số gia đình tiện tay đặt tủ giày nhỏ trong phòng tắm, vì gần cửa, thay giày trước khi ra ngoài sẽ thuận tiện hơn. Nhưng thực tế, đây là vị trí tệ nhất để chứa giày.

Phòng tắm luôn ẩm ướt và thiếu ánh sáng, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc. Giày sau khi đi ngoài đường về vốn đã không sạch, lại gặp hơi nước và độ ẩm cao, chẳng mấy chốc sẽ bốc mùi, mốc trắng, thậm chí biến dạng. Những đôi giày da hay giày thể thao cao cấp để trong phòng tắm một thời gian sẽ bị hỏng nhanh, giảm tuổi thọ rõ rệt. Ngoài ra, vi khuẩn từ đó cũng dễ lan sang khăn tắm, bàn chải, ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà.

4. Trong phòng khách

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, nơi tiếp khách và gắn kết gia đình. Vì vậy, mọi thứ trong không gian này cần tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.Giày dép lại là vật mang tính cá nhân và thường ám mùi mồ hôi, bụi đường. Nếu để ngay trong phòng khách, khách đến chơi dễ cảm thấy khó chịu, cho rằng gia chủ thiếu tinh tế.

Về phong thủy, phòng khách đại diện cho quan hệ xã hội và sự nghiệp. Khi khu vực này lộn xộn, mùi khó chịu, các mối quan hệ cũng dễ gặp trục trặc. Ngoài ra, giày dép để dưới sàn còn là nguy cơ gây tai nạn cho người già và trẻ nhỏ.

Tốt nhất, hãy để giày trong tủ riêng ở hành lang hoặc góc kín, giữ cho phòng khách luôn thông thoáng, gọn gàng.

5. Ngoài ban công

Ban công là nơi giao hòa giữa trong và ngoài nhà, đồng thời là nơi đón ánh sáng, gió và sinh khí. Nếu biến ban công thành nơi chất giày dép, quần áo cũ, bạn đã vô tình ngăn chặn luồng khí tốt đi vào nhà.

Thêm vào đó, giày để ngoài ban công thường xuyên hứng nắng, mưa, gió bụi, khiến chất liệu nhanh hư hỏng, bong keo, phai màu. Chưa kể, gió từ bên ngoài có thể thổi mùi giày vào trong nhà, tạo cảm giác u ám, tù túng. Phong thủy quan niệm rằng, ban công càng sáng và thông thoáng thì vận khí càng vượng. Đặt giày dép ở đây chẳng khác nào tự chặn lộc, chặn may mắn của chính mình.