5 kiểu áo xinh xỉu trong ngày se lạnh

Trời bắt đầu trở gió, không khí buổi sáng và tối đã dịu mát hơn – cũng là lúc hội chị em chính thức được "bung tủ" để diện những outfit mùa lạnh siêu xinh. Thay vì vội vàng khoác áo dày cộp, mùa se lạnh là dịp lý tưởng để bạn mix & match thật thời trang với những kiểu áo vừa ấm áp vừa tôn dáng. Dưới đây là 5 mẫu áo đang được hội gái xinh lăng xê mạnh mẽ, đảm bảo bạn chỉ cần diện lên là auto chanh sả và cực cuốn hút.

1. Áo cardigan

Áo cardigan là item kinh điển mỗi khi gió heo may ùa về. Chỉ cần một chiếc cardigan dáng lửng phối cùng áo kiểu hoặc quần jean cạp cao là nàng đã có ngay outfit vừa dịu dàng vừa pha nét vintage. Những gam màu pastel như be, kem hay hồng phấn đang được hội gái xinh ưa chuộng.

2. Áo sweater

Nếu bạn muốn tìm một món đồ vừa trẻ trung vừa năng động hơn, áo sweater chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo. Kiểu áo này mang đến cảm giác thoải mái, dễ thương và cực dễ phối đồ. Bạn có thể diện sweater cùng chân váy ngắn, quần ống rộng hay thậm chí là layer cùng sơ mi cổ bẻ cho thêm phần trendy. Một đôi sneaker đi kèm là đủ khiến set đồ trông vừa năng động vừa ngọt ngào.

3. Áo cổ lọ

Một gợi ý khác là áo cổ lọ – vừa ấm áp lại cực kỳ tôn dáng. Bạn có thể chọn loại thun mỏng ôm sát để phù hợp với thời tiết hơi se se lạnh. Đặc biệt, khi diện dáng áo này, nàng nên chọn các kiểu tóc gọn gàng như búi hoặc tết để tổng thể trông không bị "bí" do phần cổ cao. Áo cổ lọ vô cùng đa dụng, vừa có thể mặc riêng vừa biến hóa phối layer cùng áo gile len, khoác ngoài trench coat thời thượng,...

4. Áo sơ mi dài tay

Đừng bỏ qua áo sơ mi dài tay – item tưởng chừng basic nhưng lại cực linh hoạt. Khi trời chỉ hơi se lạnh, bạn có thể diện sơ mi cùng quần jeans ống suông hoặc mặc layer bên trong cardigan, vừa thoải mái vừa gọn gàng. Nếu muốn thêm điểm nhấn, nàng hãy thử sơ mi họa tiết hoặc chất liệu vải satin nhẹ, phối cùng phụ kiện áo len choàng nhẹ nhàng.

5. Áo khoác bomber

Cuối cùng, áo khoác bomber đang quay trở lại mạnh mẽ trong mùa lạnh năm nay. Với chất liệu dù nhẹ hoặc nỉ dày, form áo phồng nhẹ tạo cảm giác năng động và trẻ trung. Bomber đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách cá tính, hiện đại – chỉ cần phối cùng quần jeans, chân váy ngắn hoặc quần thể thao là đã có ngay set đồ "chất" nhưng vẫn đủ ấm cho tiết trời se lạnh.

Mùa lạnh chỉ mới chớm, nhưng đừng để tủ đồ của bạn trống trải nhé! Một chút khéo léo mix đồ cùng 5 kiểu áo trên sẽ giúp bạn vừa giữ ấm vừa tự tin toả sáng với phong cách riêng trong những ngày gió lạnh đầu mùa.

*Gợi ý shopping:

Nơi mua: MIO LADY

Nơi mua: maje

Nơi mua: Outerity

Nơi mua: Sandro

Nơi mua: Mango

Nơi mua: Kimee House

Nơi mua: Lymz Store



