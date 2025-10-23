Anh trai Gen Z chăm sóc da thế nào để “chuẩn men”?

Làm sao mà các anh trai Gen Z đã làm được điều này?

Nam giới Gen Z khác biệt với các thế hệ trước trong việc chăm sóc diện mạo của mình. Các anh trai Gen Z giờ đây không dùng mỹ phẩm chỉ để "làm sạch" cơ thể như gội đầu, tắm rửa mà biết cách sử dụng các sản phẩm để có một làn da săn chắc, sạch sẽ, tươi sáng và một body "chuẩn men" thời thượng, đẳng cấp.

Khảo sát của chúng tôi với hàng chục nam thần đời thường Gen Z cho biết, họ đúc rút được những thói quen chăm da phù hợp với nhiều loại da và dễ thực hiện như sau:

Chăm sóc da mặt: Làm sạch - Dưỡng ẩm và đặc trị - Chống nắng:

Chỉ cần dành ra 5 phút mỗi ngày với các sản phẩm tiện lợi, các anh trai Gen Z sẽ hoàn thành ba bước cần thiết để chăm sóc da mặt của mình.

Ba bước cần thiết để chăm da tối ưu gồm làm sạch da – dưỡng ẩm và đặc trị – chống nắng trở thành 3 bước bắt buộc để các anh trai gen Z bảo vệ, làm đẹp da mặt mang lại một khuôn mặt nam tính, ưa nhìn khiến các anh trai tự tin tiến tới với bất kỳ công việc nào mà họ đang thực hiện.

Điều đặc biệt, các anh trai Gen Z thích hoàn thành 3 bước chăm sóc da cơ bản theo hướng tiện lợi, nhanh chóng, đơn giản mà vẫn hiệu quả. Xu hướng chung hiện nay là các chàng trai gen Z sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đa năng "2 trong 1", "3 trong 1" để đảm bảo sự tiện lợi, nhanh chóng nhưng vẫn cho kết quả mong đợi.

Hiện nay, trên thị trường đã có sản phẩm ra đời từ những Gen Z chính hiệu chỉ dành riêng cho đấng mày râu Gen Z, đáp ứng được mong đợi chăm sóc da mặt: Đơn giản - Hiệu quả - Mạnh mẽ. "Bộ đôi" chăm sóc da mặt thương hiệu MAAY9 với 2 sản phẩm: Bọt rửa mặt ngừa mụn cho nam và Xịt dưỡng sáng mờ thâm cho nam MGEN được nhiều nam giới Gen Z thực sự tin cậy và yêu thích.

Buổi sáng và tối, các anh trai Gen Z dùng "Bọt rửa mặt ngừa mụn cho nam MGEN" để làm sạch da mặt. Sản phẩm có thiết kế thông minh với pump tạo bọt tự động, tích hợp cùng đầu massage silicon mềm mại; mang lại trải nghiệm rửa mặt cực "đã", hiệu quả khác hẳn so với rửa mặt bằng tay. Sản phẩm sở hữu công thức khoa học, với BHA, chiết xuất rau má và phỉ cùng với độ pH 5.0 giúp làm sạch sâu, thông thoáng lỗ chân lông mà không gây khô căng da mặt, giúp hạn chế và ngừa mụn hiệu quả.

Sau đó, các anh trai chỉ cần dùng "Xịt dưỡng sáng mờ thâm cho nam MGEN" giúp mờ thâm, dưỡng sáng – kiềm dầu – cấp ẩm, thay thế cho 3 bước toner – serum – dưỡng ẩm. Sản phẩm chứa 2 thành phần ưu việt 2% Alpha arbutin và 10% Niacinamide sẽ ức chế sự hình thành và vận chuyển của các hắc sắc tố melanin, giúp mờ thâm và mang lại làn da sáng khỏe đều màu cho anh em.

Sản phẩm này rất được yêu thích vì ứng dụng công nghệ B.O.V tiên tiến, mang đến công thức độc đáo Serum dạng xịt, giúp các dưỡng chất chuyên sâu được thẩm thấu vào da một cách nhanh chóng mà không gây ra tình trạng bết dính hay bít tắc lỗ chân lông.

Chăm sóc cơ thể

Các nam thần Gen Z biết chăm sóc cơ thể bằng những sản phẩm khác biệt so với thế hệ hệ trước đó. Họ không còn dùng chung sữa tắm với chị em nữa mà dùng những sản phẩm được nghiên cứu sản xuất phù hợp với giới tính và phong cách thời đại của thế hệ "thông minh" này. Gen Z đòi hỏi mỹ phẩm chăm sóc body phải đạt được sự tinh tế và chuyên sâu, không chỉ giúp các vùng da dễ ra mồ hôi như vùng lưng, vùng mông không bị nổi mụn, láng mịn, mà còn phải thơm chuẩn gu của nam giới.

Gel tắm ngừa mụn cho nam MGEN được nhiều nam thần Gen Z tin dùng. Vì gel tắm này sở hữu công thức 2 trong 1, vừa là tẩy tế bào chết, vừa là sữa tắm, mang đến tác động chuyên sâu, cho nam giới một làn da cơ thể sạch mụn - sáng mịn - ẩm mướt. Ngoài ra, sản phẩm với hương gỗ nam tính giúp các chàng trai luôn tự tin trong mọi tình huống.

Chăm sóc "cậu bé" một cách đặc biệt

Tinh tế hơn nữa, nam giới Gen Z còn biết cách nâng niu và nâng tầm cuộc sống khi sử dụng sản phẩm chuyên dụng để chăm sóc, bảo vệ "cậu bé" - vùng da nhạy cảm của cơ thể. Các chàng trai Gen Z sẽ sử dụng sản phẩm chăm sóc "cậu bé" với phương châm lành tính – an toàn – hiệu quả.

Hiện nay, trên thị trường, sản phẩm Bọt vệ sinh nam MGEN được nhiều anh em Gen Z chọn lựa vì MGEN đảm bảo giải pháp làm sạch chuẩn chuyên gia an toàn - lành tính - hiệu quả. Chỉ cần 30 giây, công thức bọt siêu mịn của MGEN sẽ giúp các quý ông Gen Z làm sạch "cậu bé" nhanh chóng, khử mùi hiệu quả, giảm nhanh tình trạng ngứa ngáy khô rát, mang lại cảm giác sảng khoái, cùng với hương thơm cuốn hút, giúp các quý ông tự tin chinh chiến mọi lúc mọi nơi.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Địa chỉ mới: Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ cũ: Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Hotline: 1800 255525