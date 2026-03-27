Sự thật về Pilates: 3 sai lầm khiến bạn tập mãi mà bụng vẫn "tròn", lưng lại thêm đau

Được mệnh danh là bộ môn thể thao của sự tinh tế và sang chảnh, Pilates đang chiếm sóng khắp các phòng tập từ Á sang Âu. Thế nhưng, đằng sau những tư thế thanh lịch như vũ công trên chiếc máy Reformer là cả một "cuộc chiến" ngầm mà nếu không tỉnh táo, người tập rất dễ rơi vào những sai lầm "dở khóc dở cười".

Trên mạng xã hội, Pilates hiện lên với những bộ đồ tập ôm sát, những chuyển động chậm rãi, mượt mà và những gương mặt không chút mồ hôi. Điều này vô tình tạo nên một lầm tưởng: Pilates là bộ môn nhẹ nhàng, chỉ dành cho việc thư giãn.

Thực tế, Pilates là một hệ thống bài tập đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát từng milimet cơ thể. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của người mới chính là việc "coi thường những chuyển động vô hình". Thay vì thực hiện chậm để cảm nhận cơ sâu, nhiều người lại cố tập nhanh, tập lấy số lượng như đang tập thể dục nhịp điệu. Kết quả là họ chỉ đang "quơ tay múa chân" mà không hề tác động được vào nhóm cơ trọng tâm, linh hồn của bộ môn này.

Đừng tưởng Pilates sang chảnh mà đơn giản (Ảnh: Nhật Linh)

Những "hố đen" sai lầm kinh điển

Để biến buổi tập từ một màn "vật lộn với máy móc" thành một trải nghiệm hiệu quả, người tập cần đặc biệt lưu ý 3 sai lầm phổ biến sau:

1. "Nín thở" để gồng bụng

Đây là lỗi "chí mạng" của hầu hết tân binh. Vì quá tập trung vào việc siết cơ bụng, người tập vô tình nín thở đến mức mặt đỏ gay gắt. Trong Pilates, hơi thở là chìa khóa để cung cấp oxy cho cơ bắp và hỗ trợ chuyển động. Việc nín thở không chỉ khiến bạn nhanh xuống sức mà còn làm mất đi tính nhịp nhàng, khiến cơ thể trở nên căng cứng thay vì linh hoạt.

Đừng nín thở để gồng bụng

2. Cuộc xâm lấn của "cơ bắp tay"

Máy Reformer với hệ thống lò xo được thiết kế để tạo lực cản cho cơ bụng và cơ đùi. Tuy nhiên, thay vì dùng bụng để điều khiển, nhiều người lại dùng hết sức bình sinh của đôi tay để kéo. Hệ quả là sau buổi tập, cơ bụng vẫn "ngủ quên" còn vai gáy thì đau nhức vì phải gánh vác quá nhiều lực không cần thiết.

3. Cái bẫy của sự "võng lưng"

Một trong những nguyên tắc vàng của Pilates là giữ khung chậu trung tính hoặc ép sát lưng dưới xuống thảm Nhiều người vì mải mê nâng chân thật cao hoặc hạ chân thật thấp đã vô tình để lưng dưới võng lên tạo thành một khoảng trống lớn. Sai lầm này không chỉ làm giảm hiệu quả đốt mỡ bụng mà còn đặt áp lực cực lớn lên cột sống, biến "Yoga chữa lành" thành "Pilates gây đau lưng".

Bên cạnh kỹ thuật, một sai lầm mang tính "thời trang" nhưng cực kỳ nguy hiểm chính là việc chọn sai tất tập. Việc đi tất thông thường trên bề mặt trơn trượt của máy Reformer có thể biến bạn từ một "thiên nga" thanh lịch thành một pha "tiếp đất" cồng kềnh trong tích tắc. Những đôi tất có hạt cao su chống trượt không phải là món phụ kiện để làm màu, mà là trang bị bảo hộ tối thiểu để đảm bảo an toàn.