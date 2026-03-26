Ảnh: Đội tuyển Việt Nam 3 lần ăn mừng bàn thắng chỉ trong hiệp 1, cựu sao Ngoại hạng Anh cũng phải "bất lực"

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối nay (26/3) trên sân vận động Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đã 3 bàn thắng trước đối thủ Bangladesh chỉ trong hiệp 1
Sức ép liên tục đã sớm mang lại thành quả ở phút thứ 8. Từ tình huống đá phạt góc khó chịu của Tiến Anh, thủ môn đội khách mắc sai lầm trong pha băng cắt, tạo điều kiện để Tuấn Hải chạm bóng mở tỉ số trận đấu
Tuấn Hải chớp cơ hội trước khung thành
Tuấn Hải ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn
Phút 18, cách biệt được nhân đôi sau một kịch bản dàn xếp đá phạt góc bài bản. Quang Hải treo bóng chính xác để hậu vệ Phạm Xuân Mạnh băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ thành Bangladesh bất kỳ cơ hội cản phá nào
Xuân Mạnh nhanh như điện đánh đầu
Niềm vui vỡ oà với tuyển Việt Nam
Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Hai Long đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng một pha solo kỹ thuật qua hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 38
Cả 3 cầu thủ Hà Nội FC là Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long đều lập công
Hai Long ăn mừng
Đội tuyển Bangladesh gặp khó trước Việt Nam, ngay cả ngôi sao Hamza Choudhury số 8 từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh cũng không thể giúp đội khách tạo ra sự khác biệt