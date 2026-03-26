Phỏng vấn nóng cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên: Rất vui và tự hào vì trận đầu khoác áo ĐT Việt Nam thắng 3-0

Tối 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA Days tháng 3. Sau trận đấu, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã có những chia sẻ nhanh đầy cảm xúc về màn ra mắt đáng nhớ trong màu áo đội tuyển. Đặc biệt, Hoàng Hên trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt khá trôi chảy khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến.

“Trận đấu này là bước chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia sắp tới. Hôm nay thắng 3-0, Hên rất vui vì đây là trận đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam”, Hoàng Hên mở đầu.

Dù chưa thể ghi bàn, cầu thủ này vẫn thể hiện quyết tâm: “Không sao, mình sẽ cố gắng hết sức, hy vọng trận sau có thể ghi bàn”. Anh cũng đánh giá cao đối thủ Bangladesh: “Họ chạy nhiều, kiểm soát bóng tốt. Nhưng đội mình cũng đã cố gắng kiểm soát nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội”.

Hoàng Hên có màn ra mắt ấn tượng với ĐT Việt Nam (Ảnh: Rùa)

Hoàng Hên thừa nhận bản thân vẫn đang trong quá trình thích nghi: “Hên chưa quen 100% với đội, vẫn cần nghe theo chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik. Nhưng rất vui vì trận đầu ra sân đã có chiến thắng”.

Với anh, kết quả chung của toàn đội mới là điều quan trọng nhất: “Quan trọng là Việt Nam thắng. Toàn đội đã cố gắng hết sức, Hên rất tự hào và rất vui”.

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Phạm Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long, qua đó có màn chạy đà thuận lợi trước những thử thách tiếp theo. Vào ngày 31/3 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu vô cùng quan trọng gặp ĐT Malaysia trên SVĐ Thiên Trường thuộc lượt về vòng loại Asian Cup 2027.