Tháng 9 vừa qua, vụ án tình dục của ông trùm làng nhạc Diddy trở thành tâm điểm truyền thông, phơi bày bộ mặt đen tối sau ánh hào quang Hollywood. Diddy bị bắt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục, cưỡng hiếp, ngược đãi và tống tiền. Tính đến nay, đã có hơn 100 nạn nhân tố cáo ông trùm làng nhạc, trong số đó có không ít trẻ vị thành niên.

Jay-Z và Beyoncé có mối quan hệ thân thiết với Diddy

Liên quan đến Diddy, nhiều ngôi sao cũng bị "réo tên", nhất là những người ở trong "vòng tròn quyền lực" của ông trùm này. Thân thiết với Diddy trong nhiều năm, vợ chồng Beyoncé là đối tượng bị vướng nhiều thuyết âm mưu nhất. Dù chưa có gì được xác thực, nhưng "ong chúa" đã bị tẩy chay đến mức mất 5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Cư dân mạng lan truyền thuyết âm mưu Beyoncé là "chủ mưu" đằng sau loạt tội ác bị phơi bày trong She Knows

Tin đồn nổ ra kéo Beyoncé vào cuộc bắt nguồn từ 1 bài rap - She Knows của J.Cole. Trên các diễn đàn quốc tế, cư dân mạng mổ xẻ lời rap nhắc về những cố nghệ sĩ như Michael Jackson, Aaliyah và Left Eye (Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya. Just as soon as I die - tạm dịch: Yên nghỉ nhé, Aaliyah. Yên nghỉ nhé, Left Eye. Và Michael Jackson à, tôi sẽ gặp lại anh ngay khi tôi rời khỏi thế giới).

Những ngôi sao đã qua đời

bị cho là nạn nhân của Diddy và Beyoncé

Điểm chung của 3 nghệ sĩ là đều qua đời vào ngày 25 - được coi là ngày hiến tế. Liên kết với bộ 3 Diddy - Beyoncé và Jay Z sinh ngày 4. 3 nghệ sĩ qua đời từng là bạn bè, đồng nghiệp cùng nhóm, có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Beyoncé.

Nghi vấn nhắm vào Beyoncé ngày càng nghiêm trọng hơn khi dân tình cho rằng cụm từ She Knows - là cách chơi chữ ghép từ "Sean" Diddy và họ Knowles của Beyoncé. Điều này như ám chỉ Diddy và Beyoncé đứng sau những cái chết chấn động làng nhạc.

Dân tình còn lan truyền tin đồn vô lý Kanye West giật mic Taylor Swift tại VMAs 2009 để bảo vệ "rắn chúa" khỏi Beyoncé

Dẫu chỉ là thuyết âm mưu, nhưng cũng đủ khiến nữ hoàng làng nhạc lao đao. Dân tình chỉ trích Beyoncé "biết về tội ác Diddy mà không tố cáo", thậm chí đồn đoán cho rằng Beyoncé là kẻ thủ ác, chuyên dắt mối nghệ sĩ trẻ cho ông trùm. Từ đây, nhiều giả thuyết khó tin hơn nảy sinh. Điển hình như việc Kanye West giật mic Taylor Swift tại VMAs 2009 để bảo vệ "rắn chúa" khỏi Beyoncé, hay việc Adele khóc trên sân khấu Grammy 2016 là vì sợ hãi "ong chúa".

Hoá ra MV She Knows được sản xuất bởi công ty của Jay Z và Beyoncé

Sau nhiều ngày vùi dập bằng tin đồn, mới đây, dân mạng lại tìm ra chi tiết... giải oan cho vợ chồng Beyoncé. Nhiều người chỉ ra ca khúc She Knows được sản xuất bởi công ty Roc Nation của Jay Z và Beyoncé. Theo logic thông thường, chẳng có ai lại sản xuất, phát hành một sản phẩm... bóc trần chính mình.

Do đó, nghi vấn đề việc J.Cole tố cáo, chơi chữ "cà khịa" Beyoncé bị dẹp tan.

Beyoncé - đối tượng đổ lỗi số 1 thế giới hiện tại

Từ người không liên quan, Beyoncé biến thành "đối tượng đổ lỗi số 1 thế giới". Sự vụ ồn ào đến nỗi dân mạng chế luôn meme "tất cả là tại Beyoncé".