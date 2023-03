Sự thật nguy hiểm: Virus HPV không tự đào thải ở nam giới và sẽ tồn tại suốt đời

Tỷ lệ nam giới mắc ung thư do HPV gấp 5 lần nữ giới

Ngày 28/3, Nguyễn Nhật Long (22 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng bạn trai là Hoàng Hải (25 tuổi) đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để tiêm vắc xin Gardasil 9 (Mỹ) phòng ngừa virus HPV gây ra các bệnh tình dục ở nam giới.

Khách hàng tiêm vắc xin Gardasil 9 phòng các bệnh lý ung thư sinh dục nguy hiểm do virus HPV. Ảnh: Nguyên An

Hoàng Hải chia sẻ, chúng mình đã "come out" và bên nhau được gần 2 năm. May mắn là gia đình 2 bên cũng ủng hộ. Mình đang cố gắng làm việc, định hướng tương lai có thể dành những điều tốt nhất cho người yêu nên nhiều khi không có thời gian tìm hiểu về HPV. Long tự tìm hiểu và quyết định cả hai cùng đi tiêm phòng vừa bảo vệ cho bản thân mỗi người và bảo vệ cho nhau.

BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, ghi nhận tại 105 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 phòng ngừa các bệnh tình dục nguy hiểm do virus HPV đang được người dân, đặc biệt là thanh niên nam nữ và các bạn nam thuộc cộng đồng LGBT rất quan tâm.

Theo BS Chính: "Ngày càng nhiều bạn trẻ nâng cao hiểu biết về sự nguy hiểm của các bệnh lý sinh dục do virus HPV, nguyên lý lây nhiễm bệnh và hơn hết là lợi ích của vắc xin khi chủ động tiêm phòng sớm. Tất cả phái nam và nữ đều có nguy cơ lây nhiễm HPV ở một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời và gây các bệnh rất hiểm nghèo, nhất là khi nam giới chưa có biện pháp tầm soát xét nghiệm HPV".

Tại VNVC, khách hàng được hướng dẫn kiểm tra đầy đủ các thông tin của vắc xin như: xuất xứ, số lô sản xuất, hạn sử dụng… trước khi tiến hành tiêm chủng. Ảnh: Nguyên An

HPV (Human Papilloma Virus) là nguyên nhân của hơn 90% các ca ung thư cổ tử cung ở nữ. Tuy nhiên HPV không chỉ gây bệnh ở nữ giới mà còn lây truyền và gây nhiều bệnh nguy hiểm cho nam giới. Thống kê của CDC Mỹ, HPV gây bệnh ung thư hầu họng ở nam giới với tỷ lệ cao gấp 5 lần phụ nữ. Ngoài ra, HPV còn gây ung thư hậu môn, ung thư dương vật ở nam giới. Đây đều là những bệnh rất hiểm nghèo, khó khăn trong điều trị, tỷ lệ di căn cao và số năm sống sót sau di căn rất ngắn ngủi.

Tiêm vắc xin giúp nam giới phòng ngừa hiệu quả bệnh do HPV

BS Chính cho biết thêm, có hơn 40 chủng virus HPV gây bệnh ở người. HPV không chỉ lây truyền qua đường tình dục thiếu an toàn mà dễ dàng lây truyền qua đường tiếp xúc khi mơn trớn qua da, dùng chung khăn và đồ lót với người nhiễm virus. Do đó tất cả mọi người đều có thể nhiễm HPV ở một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời.

Cần lưu ý rằng xác suất nhiễm HPV trung bình trong suốt cuộc đời của nam giới lên đến 91%, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ 85%. Các nhà khoa học phát hiện ra nam giới có tỷ lệ thải loại HPV ra khỏi cơ thể thấp hơn 26% so với nữ giới. Chính vì vậy, độ lưu hành HPV ở đường sinh dục của nam cao hơn nữ ở mọi lứa tuổi.

Ở nam giới, khi nhiễm HPV và mắc bệnh lý do HPV còn tăng mức độ nguy hiểm hơn bởi chưa có các biện pháp tầm soát phát hiện sớm, khiến người bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn trễ, tăng khó khăn trong điều trị.

Vắc xin Gardasil 9 được chỉ định cho cả nam, nữ từ 9-26 tuổi và bất kể đã quan hệ tình dục hay chưa do đó nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh rất cao. Ảnh: Nguyên An

Do đó, kể từ khi được công bố phòng ngừa được các bệnh lý ung thư sinh dục nguy hiểm, các loại vắc xin Gardasil của hãng vắc xin Merck Sharp & Dohme (MSD - Mỹ) hầu như luôn trong tình trạng khan hiếm do nhu cầu tiêm chủng rất cao trên toàn thế giới, đặc biệt là vắc xin thế hệ mới Gardasil 9 được cả nữ giới và nam giới rất quan tâm. Gardasil 9 phòng ngừa hiệu quả đến 9 chủng virus HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58), được chỉ định cho cả nam giới, nữ giới từ 9-26 tuổi, cộng đồng LGBT, MSM và không giới hạn yếu tố đã quan hệ tình dục.

"Hiện nay vắc xin Gardasil và Gardasil 9 đang được triển khai tiêm chủng đầy đủ tại Hệ thống tiêm chủng VNVC với 105 trung tâm trên cả nước. Sự ra đời của vắc xin Gardasil 9 là "cứu cánh" rất lớn dành cho nam giới và các nhóm cộng đồng LGBT, MSM, bởi giúp nam giới phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý ung thư đường sinh dục nguy hiểm do HPV với hiệu quả lên đến 94%. Là loại vắc xin được cộng đồng đánh giá là phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý ung thư nguy hiểm cho đến thời điểm này, do đó thời gian vừa qua tại VNVC tỷ lệ người dân nhất là giới trẻ tiêm vắc xin này rất cao. Giới trẻ còn gọi đó là "vắc xin tình yêu" và xuất hiện trào lưu tặng vắc xin này cho nhau bất kể các dịp lễ trong năm hoặc bất cứ thời điểm nào"- BS Chính nhấn mạnh.