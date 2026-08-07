Sự thật đĩa cơm tấm 200.000 đồng đắt đỏ khiến bạn thân Tăng Thanh Hà mê mẩn suốt nhiều năm

Đĩa cơm tấm có giá gần 200.000 đồng - mức giá khiến không ít thực khách lần đầu nghe qua phải bất ngờ - lại chính là một trong những địa chỉ ăn uống yêu thích của diễn viên Lương Mạnh Hải, người bạn thân gắn bó nhiều năm với Tăng Thanh Hà.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Lương Mạnh Hải còn là một trong những nghệ sĩ Việt chăm chỉ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Kênh cá nhân của anh thu hút đông đảo người theo dõi nhờ phong cách hài hước, gần gũi. Thỉnh thoảng, nam diễn viên cũng chia sẻ những địa chỉ ăn uống yêu thích, từ quán bình dân đến nhà hàng cao cấp. Mới đây, video tổng hợp 5 quán ăn anh thường xuyên ghé tại TP.HCM nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mê ẩm thực.

Lương Mạnh Hải làm video tổng hợp 5 quán ăn anh thường xuyên ghé tại TP.HCM

Quán cơm tấm hơn 30 năm tuổi với đĩa cơm gần 200.000 đồng vẫn đông khách mỗi ngày

Dù chỉ xếp ở vị trí cuối trong danh sách, quán cơm tấm trên đường Nguyễn Văn Cừ lại là địa chỉ được Lương Mạnh Hải nhấn mạnh rõ sự yêu thích của mình. Theo nam diễn viên, đây là quán lâu đời nhất trong số 5 địa chỉ anh chia sẻ, đã tồn tại hơn 30 năm.

Anh hài hước bộc bạch: "Tận 200.000 đồng cho một đĩa cơm sườn, xứng đáng là quán cơm tấm đắt nhất Sài Gòn nhưng ngon thì thôi rồi luôn."

Thực tế, quán từ lâu đã nổi tiếng là một trong những địa chỉ bán cơm tấm có mức giá cao bậc nhất TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng mức giá bình dân, quán ghi dấu ấn nhờ chất lượng nguyên liệu và cách chế biến.

Mỗi phần cơm nổi bật với miếng sườn cốt lết bản lớn, dày, được tẩm ướp theo công thức riêng rồi nướng trên bếp than hồng. Lớp ngoài cháy cạnh, thơm mùi khói nhưng phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm, mọng nước. Cơm tấm được nấu từ loại gạo tấm hạt nhỏ, tơi xốp, ăn kèm bì, chả trứng, đồ chua và chén nước mắm pha theo công thức riêng. Ngoài phần cơm sườn nổi tiếng, thực khách còn có thể gọi thêm ba rọi nướng, sườn cây, gà nướng, lạp xưởng, trứng ốp la hay các món canh ăn kèm.

Từng hạt cơm đã được tuyển chọn kỹ lưỡng ăn với nước mắm chua ngọt đậm đà. Ảnh sưu tầm

Điều làm nên sức hút của quán không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở cách phục vụ và hương vị được duy trì suốt nhiều thập kỷ. Dù mức giá cao hơn mặt bằng chung, quán vẫn luôn đông khách vào mỗi buổi sáng và buổi trưa. Nhiều thực khách cho rằng mức giá gần 200.000 đồng phản ánh chất lượng nguyên liệu, khẩu phần đầy đặn và sự chỉn chu trong từng phần ăn, nhờ đó quán vẫn giữ được lượng khách quen ổn định suốt nhiều năm.

Dù mức giá cao hơn mặt bằng chung, quán vẫn luôn đông khách. Ảnh sưu tầm

Ngoài cơm tấm 200.000 đồng, Lương Mạnh Hải còn "ghiền" 4 địa chỉ này

Bên cạnh quán cơm tấm Nguyễn Văn Cừ, Lương Mạnh Hải còn giới thiệu thêm 4 địa chỉ ăn uống quen thuộc khác tại TP.HCM.

Đầu tiên là Con Voi Vàng, nhà hàng Thái đã hoạt động hơn 20 năm. Theo nam diễn viên, đây là địa chỉ mà "ai mê đồ Thái đều biết". Quán nổi tiếng với các món tom yum, pad Thái, cà ri xanh, gỏi đu đủ, cá hấp chanh... cùng không gian mang phong cách Thái cổ điển.

Không gian quán mang phong cách Thái cổ điển với nhiều chi tiết gỗ, gam màu ấm, thích hợp cho cả những bữa ăn gia đình lẫn gặp gỡ bạn bè. Sau nhiều năm hoạt động, đây vẫn là một trong những nhà hàng Thái có lượng khách ổn định tại TP.HCM.

Con Voi Vàng là nhà hàng Thái đã hoạt động hơn 20 năm. Ảnh: Google Review

Tiếp đến là Mặn Mòi, nơi anh đánh giá cao cả chất lượng món ăn lẫn không gian và dịch vụ. Lương Mạnh Hải nhận xét đây là nhà hàng phục vụ các món Việt "thuần túy nhưng lạ miệng và ấn tượng", đồng thời chấm phần phục vụ và không gian 10/10.

Điểm mạnh của Mặn Mòi nằm ở cách làm mới những món ăn quen thuộc. Thực đơn có nhiều món cơm nhà Việt như cá kho, thịt kho, canh, rau, các món cuốn, hải sản... được trình bày chỉn chu và nêm nếm tinh tế hơn so với bữa cơm gia đình thông thường.

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Đông Dương kết hợp nét hoài cổ, nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc để tiếp khách, họp mặt gia đình hay tổ chức những bữa ăn mang phong vị Việt Nam.

Lương Mạnh Hải nhận xét đây là nhà hàng phục vụ các món Việt "thuần túy nhưng lạ miệng và ấn tượng", đồng thời chấm phần phục vụ và không gian 10/10. Ảnh: Google Review

Ở vị trí tiếp theo là Kim Quán, địa chỉ chuyên hải sản tươi sống. Nam diễn viên dành nhiều lời khen cho cách chế biến, cho rằng "món nào món nấy cũng siêu đỉnh". Thực đơn của quán khá đa dạng với nhiều loại hải sản tươi sống như cua, ghẹ, tôm hùm, cá, sò, ốc... được chế biến theo nhiều phong cách khác nhau như hấp, nướng, rang muối, sốt bơ tỏi hay sốt Hong Kong. Chất lượng nguyên liệu tươi cùng cách nêm nếm vừa miệng là điểm thường được thực khách đánh giá cao.

Kim Quán là nhà hàng chuyên hải sản tươi sống. Nam diễn viên dành nhiều lời khen cho cách chế biến, cho rằng "món nào món nấy cũng siêu đỉnh". Ảnh: Google Review

Đứng thứ tư là Yume Sushi, nhà hàng Nhật Bản đã hoạt động khoảng 10 năm. Lương Mạnh Hải cho biết ngoài khu vực phục vụ thông thường, quán hiện còn mở thêm không gian Omakase - hình thức dùng bữa mà thực khách sẽ để đầu bếp tự lựa chọn thực đơn dựa trên nguyên liệu tươi ngon nhất trong ngày.

Bên cạnh Omakase, Yume Sushi còn phục vụ đầy đủ các món Nhật quen thuộc như sushi, sashimi, nigiri, tempura, udon, donburi... Nguyên liệu được nhập và tuyển chọn kỹ, đặc biệt là các loại cá dùng để làm sashimi.

Không gian mang phong cách tối giản, yên tĩnh, phù hợp với những ai muốn trải nghiệm bữa ăn chuẩn Nhật hoặc các dịp hẹn hò, tiếp khách.

Bên cạnh Omakase, Yume Sushi còn phục vụ đầy đủ các món Nhật quen thuộc như sushi, sashimi, nigiri, tempura, udon, donburi... Ảnh: Google Review

Video chia sẻ của Lương Mạnh Hải nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng tình. Không ít cư dân mạng cho biết họ từng trải nghiệm những địa chỉ trên và đánh giá đây đều là các quán ăn có chất lượng ổn định, hoạt động nhiều năm, thay vì chỉ là những cái tên đang nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt, quán cơm tấm gần 200.000 đồng tiếp tục trở thành tâm điểm thảo luận khi khiến nhiều người tò mò liệu mức giá "đắt khét lẹt" có thực sự xứng đáng với trải nghiệm mà quán mang lại.