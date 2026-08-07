Tình hình hiện tại của tuyến cáp treo lên thẳng nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam": Khi nào đón khách?

Trong tương lai, du khách có thể chinh phục đỉnh núi thường được mệnh danh là

Mẫu Sơn từ lâu là điểm đến đặc biệt của vùng Đông Bắc bởi mùa đông có thể xuất hiện băng giá, nhiệt độ nhiều lần xuống dưới 0 độ C. Một tuyến cáp treo dài khoảng 4,5 km đang được triển khai tại đây, nhưng du khách hiện vẫn phải chờ thêm trước khi có thể trải nghiệm.

Tuyến cáp treo 4,5 km hiện ra sao?

Ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Theo Báo Tiền Phong, dự án được triển khai trên diện tích hơn 692 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Các hạng mục gồm hệ thống cáp treo dài khoảng 4,5 km, khu vui chơi giải trí, tắm khoáng cao cấp và khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng.

Thời gian sắp tới, sẽ có tuyến cáp treo lên thẳng Mẫu Sơn phục vụ du khách (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Hình ảnh minh họa phối cảnh cáp treo lên đỉnh Mẫu Sơn trong tương lai được tạo bởi AI

Trước đó, Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết phương án tuyến cáp treo được khảo sát tại ba khu vực chính: ga đi ở chân núi Mẫu Sơn, ga trung chuyển tại núi Phặt Chỉ và ga đến trên đỉnh Mẫu Sơn.

Ở thời điểm đầu tháng 8/2026, dự án vẫn tập trung xử lý công tác giải phóng mặt bằng. Theo thông tin chính thức của tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị đã thống kê, đo đạc, kiểm đếm 128/128 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 45,73 ha, đạt 100% diện tích phải bồi thường.

Đại diện nhà đầu tư dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn báo cáo tiến độ thực hiện dự án với đoàn công tác (Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)

Khi nào du khách có thể trải nghiệm?

Dự án đã ba lần được điều chỉnh tiến độ. Theo lần điều chỉnh mới nhất được Tiền Phong dẫn lại, thời gian thực hiện kéo dài từ quý II/2026 đến quý II/2031. Trong đó, mục tiêu đến hết quý II/2028 là hoàn thiện nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo và một số công trình phụ trợ đã được phê duyệt.

Do đó, quý II/2028 là mốc đáng chú ý đối với tuyến cáp treo, nhưng chưa thể đồng nghĩa với việc chắc chắn du khách sẽ được đi cáp ngay thời điểm này. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố ngày khai trương thương mại cụ thể.

Khu vực thi công hạng mục nhà ga đi thuộc dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)



Vì sao Mẫu Sơn được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam"?

Sức hút của tuyến cáp treo còn nằm ở điểm đến mà nó hướng tới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Mẫu Sơn có hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, trong đó Phia Pò - Núi Cha cao 1.541 m, Phia Mè - Núi Mẹ cao 1.520 m. Khí hậu nơi đây mang đặc trưng á nhiệt đới và ôn đới; nhiệt độ trung bình năm khoảng 15,6 độ C. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 7,2-13,2 độ C và những năm rét mạnh có thể xuống khoảng -5 độ C.

Không chỉ có độ cao lớn, Mẫu Sơn còn nằm ở khu vực Đông Bắc, trực tiếp chịu tác động của những đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. VTV từng mô tả Mẫu Sơn ở độ cao trên 1.500 m và là "cửa ngõ đón gió đông bắc", vì vậy thường nằm trong nhóm địa điểm có nhiệt độ xuống thấp nhất khi rét mạnh.

Báo Điện tử Chính phủ ghi nhận trong đợt rét lịch sử tháng 1/2016, Mẫu Sơn từng xuống -4,6 độ C, băng giá bao phủ khu vực. Nguồn này cũng nhận định đây là một trong những điểm đầu tiên của Việt Nam đón gió mùa Đông Bắc.

Khu vực đỉnh Mẫu Sơn vào những đợt lạnh cao điểm nhiều lần xuất hiện băng giá (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Dù vậy, cách gọi "lạnh nhất Việt Nam" nên được hiểu là tên gọi quen thuộc. Trong từng đợt rét cụ thể, một số khu vực núi cao khác hoàn toàn có thể ghi nhận nhiệt độ thấp hơn Mẫu Sơn.

Chưa có cáp treo, đến Mẫu Sơn vẫn có gì để trải nghiệm?

Hiện nay, du khách vẫn lên Mẫu Sơn bằng đường bộ. Theo UBND xã Mẫu Sơn, khu du lịch cách khu vực trung tâm Lạng Sơn khoảng 31 km về phía đông.

Ngoài cảnh quan núi cao, du khách có thể kết hợp tham quan suối Long Đầu, khu Linh địa cổ Mẫu Sơn, núi Phặt Chỉ, những dấu tích biệt thự cổ và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng Tày, Nùng, Dao tại địa phương. Suối Long Đầu dài khoảng 10 km với nhiều đoạn thác ghềnh; Linh địa cổ Mẫu Sơn nằm trên sườn núi ở độ cao khoảng 1.190 m.

Mùa hè Mẫu Sơn có nhiệt độ trung bình khoảng 16-21 độ C, thích hợp cho nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên. Còn với những du khách muốn "săn" băng giá, thời gian đáng chú ý nhất là mùa đông, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh mạnh từ khoảng tháng 12 đến tháng 2.

Mùa hè mát mẻ ở Mẫu Sơn (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Tuy nhiên, băng giá và mưa tuyết không xuất hiện theo lịch cố định. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết sát ngày đi, nhất là khi nhiệt độ Mẫu Sơn được dự báo xuống quanh 0 độ C. Việc di chuyển cũng cần thận trọng bởi khi băng hình thành, đường lên núi có thể trơn trượt, sương mù dày làm giảm tầm nhìn.

Trước khi tuyến cáp treo dài 4,5 km hoàn thiện, hành trình lên Mẫu Sơn vẫn là chuyến đi bằng đường bộ. Nhưng nếu mục tiêu quý II/2028 được bảo đảm, cách du khách tiếp cận một trong những vùng núi lạnh nổi tiếng nhất Việt Nam trong tương lai có thể sẽ thay đổi đáng kể.