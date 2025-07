Ngày 11/7 vừa qua, Backstreet Boys đã có màn tái xuất đầy bùng nổ với chuỗi concert Into The Millennium ở Las Vegas (Mỹ) khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Buổi diễn vừa đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ khi album huyền thoại Millennium ra đời cũng như phát hành phiên bản mở rộng mang tên Millennium 2.0 đến với đông đảo khán giả.

Concert này đang tạo nên làn sóng viral khắp mặt trận MXH không chỉ nhờ những bản hit hoài niệm mà còn bởi sân khấu mãn nhãn diễn ra tại Sphere - Thánh địa giải trí 60 nghìn tỷ hot nhất hành tinh, tọa lạc tại “thành phố không ngủ” Las Vegas. Mỗi ca khúc đều mang đậm visual riêng biệt được sản xuất như một thước phim hoạt hình 3D ngắn - từ sa mạc cổ đại cho đến thành phố tương lai lộng lẫy hay chuyến trải nghiệm đa vũ trụ ly kỳ, đẹp mắt.

Màn tái xuất đỉnh cao của Backstreet Boys sau khoảng thời gian dài không đứng chung sân khấu khiến MXH chao đảo trước đêm diễn “ảo tung chảo” tại Las Vegas. Từ đây, công chúng và tệp khán giả trẻ bắt đầu tò mò về nhóm nam huyền thoại này.

Backstreet Boys: Tượng đài Pop bất tử của 8x - 9x, nghe bài nào nằm lòng bài nấy

Backstreet Boys chính thức được thành lập vào năm 1993 với 5 mảnh ghép: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A. J. McLean và Kevin Richardson. Màn chào sân đầu tay của nhóm nhạc chưa thực sự gây bão và phải đến album Backstreet's Back (1997), nước Mỹ mới chính thức "đổ rạp" trước 5 chàng trai trẻ. Thế nhưng, bước ngoặt vĩ đại nhất cũng như mang đến một huyền thoại Backstreet Boys chính là sự ra đời của album phòng thu thứ ba mang tên Millennium vào năm 1999.

Với phát súng hiệu I Want It That Way - bài thánh ca toàn cầu, album Millennium đã ngay lập tức chiếm giữ ngôi vương Billboard 200 và tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: tiêu thụ hàng triệu bản chỉ trong năm đầu tiên phát hành tại Mỹ. Đĩa vàng và đĩa bạch kim tại 45 quốc gia, 40 triệu đĩa hát tiêu thụ được trên toàn cầu, 5 đề cử Grammy danh giá, và những tour diễn cháy vé chỉ trong vài giờ, Millennium đã biến Backstreet Boys thành những vị vua không ngai của làng nhạc thế giới.

Thành công của Backstreet Boys không chỉ gói gọn trong một album mà còn in đậm trong lòng khán giả bởi những giai điệu, ca khúc đầy lắng đọng như: Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely, As Long As You Love Me, Everybody, Shape Of My Heart, More Than That…

Xuất hiện từ giữa thập niên 1990, Backstreet Boys (BSB) là một trong những nhóm nhạc nam đầu tiên kết hợp nhuần nhuyễn giọng hát hòa quyện, vũ đạo đồng đều và những bản pop dễ nghe, tạo nên công thức thành công cho hàng loạt boyband sau này như *NSYNC, Westlife… Làn sóng mang tên Backstreet Boys phủ rộng các thị trường ngoài nước Mỹ như châu Á, Mỹ Latin… góp phần mở đường cho xu hướng hoạt động quốc tế. Đặc biệt, Backstreet Boys còn là nguồn cảm hứng lớn để loạt nhóm nhạc Kpop huyền thoại ra đời như H.O.T, g.o.d, Sechs Kies… hay cả BTS sau này.

Khác với nhiều nhóm nhạc cùng thời nhanh chóng tan rã, Backstreet Boys vẫn hoạt động bền bỉ suốt hơn 30 năm. Nhóm liên tục phát hành album mới, lưu diễn khắp thế giới và thích nghi được với những thay đổi của thị trường âm nhạc, từ CD, YouTube cho đến những nền tảng streaming. Ngoài ra, nhóm không chỉ kiếm tiền từ âm nhạc mà còn từ các nguồn thu khác như bán merchandise, nước hoa, thậm chí tổ chức các chuyến du thuyền dành riêng cho fan - cho thấy mô hình nghệ sĩ ngày nay không chỉ dừng lại ở ca hát.

“Tái sinh” sau nhiều bê bối và vấp ngã, 3 thập kỷ vẫn nằm trong ký ức của bao thế hệ

Dẫu vậy, suốt hơn 3 thập kỷ, Backstreet Boys đã trải qua không ít thăng trầm trong âm nhạc sau khi vướng vào nhiều bê bối đến từ các thành viên. A.J. McLean từng nhiều lần phải vào trại cai nghiện để chống chọi với rượu và chất kích thích. Nick Carter vướng phải những cáo buộc pháp lý nghiêm trọng bởi cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục. Ngoài ra, người anh cả Kevin Richardson cũng quyết định rời đi và Brian Littrell phải trải qua cuộc phẫu thuật tim ảnh hướng đến giọng nói đã khiến nhóm nhạc phải đối mặt với những chông chênh trên đỉnh cao sự nghiệp.

Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn trên con đường sự nghiệp nhưng Backstreet Boys vẫn vươn mình, cố gắng để tái sinh một cách đầy ngoạn mục. Hiện tại, 2 ông anh ổn định nhất nhóm là Kevin và Howie - đều có cuộc sống hôn nhân viên mãn kéo dài hàng thập kỷ bên vợ và các con của mình. Brian vẫn theo đuổi con đường âm nhạc dù giọng hát không còn thanh thoát như xưa do ảnh hưởng của bệnh lý. Anh chàng A.J đã chiến thắng bản thân và tập trung vào âm nhạc cũng như chăm sóc hai cô con gái sau biến cố hôn nhân vào đầu năm 2024. Nick tiếp tục sự nghiệp solo song song với hoạt động nhóm và có cho mình một điểm tựa bên người vợ Lauren Kitt và các con.

Có thể nói, Backstreet Boys không chỉ là ký ức thanh xuân mà còn là một "cuốn sách giáo khoa" cho cả ngành công nghiệp âm nhạc. Họ chính là những người đặt nền móng cho công thức boyband toàn cầu với những bản hit da diết, đầy hoài niệm. Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, 5 chàng trai vẫn không ngừng truyền cảm hứng về một hình mẫu thần tượng chuyên nghiệp, biết thay đổi và cập nhật xu hướng âm nhạc nhưng không đánh mất bản sắc riêng.

Dù khó có thể tạo nên những cơn địa chấn như ngày xưa thì nhóm nhạc vẫn là một phần không thể xóa nhòa trong trái tim người hâm mộ. Đêm nhạc Into The Millennium là minh chứng hùng hồn nhất. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, những chàng trai ngày nào giờ đã là những người đàn ông trưởng thành, nhưng di sản mà họ để lại vẫn còn nguyên vẹn. Âm nhạc của Backstreet Boys không chỉ là những bản hit triệu đô, đó là soundtrack của cả một thế hệ, là ký ức về những giai điệu bất hủ mãi ngân vang.