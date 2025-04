Sự khác biệt giữa những đứa trẻ hay cãi và những đứa trẻ ngoan khi trưởng thành: Cha mẹ đừng vội cáu giận, cũng đừng vội vui mừng - Khoảng cách đỉnh cao, vực sâu chính là đây!

Nếu trẻ thích cãi lại thì việc cha mẹ kìm nén cảm xúc của trẻ chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề một cách căn bản, bạn phải tìm ra gốc rễ, chẳng hạn như tìm ra sự thật đằng sau lời cãi vã của trẻ.

Trong cuốn Every Child Need to Be Seen, tác giả cũng viết: "Sự nổi loạn bị đàn áp một cách cưỡng bức cuối cùng sẽ trở thành những chiếc gai đeo bám đứa trẻ trong suốt cuộc đời".

Ngay cả người lớn cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, vậy nên việc ngăn cản trẻ em thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ của chúng không phải là ý kiến hay. Sự thật là có một sự khác biệt rất lớn giữa những đứa trẻ hay cãi và những đứa trẻ không cãi lại cha mẹ sau khi trưởng thành.

Bi kịch của những đứa trẻ "bị thuần hoá"

Hy sinh nhu cầu của bản thân để thỏa mãn nỗi ám ảnh của cha mẹ.

Nhà tâm lý học người Mỹ B.F. Skinner đã từng nói: Thông qua hình phạt, con người học được rằng một số hành vi nhất định sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực, do đó tránh tiếp tục những hành vi này, điều này sẽ hình thành nên "phản xạ có điều kiện".

Nói một cách đơn giản, bất cứ khi nào đứa trẻ phản đối, cha mẹ sẽ phạt hoặc la mắng chúng. Theo thời gian, trẻ em sẽ chọn cách giả vờ ngoan ngoãn để tránh bị phạt và la mắng. Tuy nhiên, sự phục tùng không có nghĩa là sự chấp nhận thực sự. Khi những cảm xúc và nhu cầu thực sự tiếp tục bị kìm nén, điều này có thể gây ra lo lắng hoặc trầm cảm. Việc tự kìm nén cũng có thể dẫn đến chứng mất ngôn ngữ cảm xúc.

Những gì bị kìm nén hiện tại chắc chắn sẽ bùng phát dưới một hình thức khác trong tương lai.

Trong cuốn sách "Những mối quan hệ sâu sắc", tác giả đã trích dẫn một trường hợp như sau: Khi một người phụ nữ gặp phải mối quan hệ hôn nhân tồi tệ, cô ấy sẽ không muốn thoát khỏi nó và thoát khỏi vũng lầy. Thay vào đó, cô ấy kể đi kể lại những bất hạnh của mình với mẹ mình mỗi ngày. Tác giả nói rằng người phụ nữ này liên tục phóng đại nỗi đau của mình trước mặt mẹ, thực chất là để có thể được người mẹ chú ý tới mình.

Nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều này là khi cô còn nhỏ, bất cứ khi nào cô muốn bày tỏ ý kiến khác biệt, mẹ cô sẽ ngăn cản hoặc phớt lờ cô. Mọi sự kìm nén và phản đối trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái sẽ gây ra những vết sẹo về mặt cảm xúc ở trẻ.

Cha mẹ cần phải hiểu rằng việc trẻ cãi lại không phải là hành động tấn công cha mẹ mà là cách để trẻ giải tỏa sự hung hăng của mình một cách an toàn trước mặt cha mẹ. Khi sự phản kháng không được chấp nhận hoặc dung thứ, những đứa trẻ không dám lên tiếng sẽ chỉ sống như một hòn đảo biệt lập.

Trẻ em được phép "nói không" sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn khi lớn lên

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lei Jun (Lôi Quân - nhà sáng lập Xiaomi) đã đưa con gái mình đến trước mặt mọi người. Khi được hỏi làm thế nào để nuôi dạy con gái mình trở nên xuất sắc như vậy, Lei Jun cho biết, giống như nhiều bậc cha mẹ khác, anh cảm thấy phiền lòng vì tính nổi loạn của con mình.

Con gái anh cũng thích làm mọi thứ ngược lại với những gì cha mẹ mong muốn, thích cãi lại và không vâng lời. Nhưng anh tin rằng đây chỉ là một trải nghiệm cần thiết và đặc biệt trong quá trình trưởng thành của trẻ. Với sự cho phép và chỉ bảo của Lôi Quân, cuộc sống của con gái anh trở nên thoải mái hơn, và cuối cùng cô bé đã có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc đúng như anh mong đợi.

Thay vì lo lắng về việc tại sao con cái không bao giờ nghe lời cha mẹ và luôn chống đối, tốt hơn là hãy tìm cách trở thành bạn với con cái.

Tâm lý học phát triển trẻ em tin rằng những trẻ em có thể tự chủ hơn khi tương tác với cha mẹ khi còn nhỏ thì có nhiều khả năng phát triển lòng tự trọng lành mạnh hơn khi lớn lên. Trao cho trẻ quyền được nói sự thật và cho phép trẻ có những ý tưởng khác với cha mẹ là cách cha mẹ mang lại cho trẻ cảm giác an toàn với thái độ bao dung.

Mọi sự cho phép và khoan dung trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái sẽ xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng cho trẻ. Nếu bạn chăm sóc tốt cho các khía cạnh tính cách của trẻ, quan tâm tới những biểu hiện nhỏ của chúng, con bạn có thể trở thành người tự tin và toả sáng trong tương lai.



Một gia đình có thể "cãi nhau" thoải mái sẽ đạt được những lợi ích này

Hãy tưởng tượng một kịch bản như thế này: Hai mươi năm sau, con cái của bạn sẽ lớn lên. Khi phải đối mặt với bất công, chúng dám đứng lên ngay khi có cơ hội và dũng cảm đấu tranh cho quyền lợi của mình; Khi gặp khó khăn, chúng sẽ không sợ bất kỳ chướng ngại vật nào và đấu tranh để thoát khỏi tình trạng đó. Những đứa trẻ này táo bạo, không sợ hãi và sẵn sàng chiến đấu, theo đuổi tiếng gọi của trái tim... Làm sao cuộc sống của một đứa trẻ như vậy lại không tuyệt vời được?

Chỉ khi cha mẹ dành cho con cái đủ sự bao dung, hướng dẫn và hỗ trợ thì chúng mới có thể được truyền năng lượng sống thực sự theo đúng hướng. Để nuôi dưỡng một đứa trẻ như vậy, cha mẹ có thể thử ba tác động tâm lý sau:

1. "Hiệu ứng cửa sổ vỡ" – Đừng tức giận, đừng phủ nhận, đừng dán nhãn

Nếu có một lỗ thủng trên cửa sổ, những người đi ngang qua sẽ đập vỡ thêm nhiều cửa sổ nữa vì có sự đồng lõa ngầm nào đó. Đối với trẻ em, những đòn giáng, sự phủ nhận và mọi nhãn mác tiêu cực do cha mẹ mất kiểm soát cảm xúc sẽ trở thành lỗ hổng đầu tiên trên "cửa sổ" của trẻ.

Trẻ em sinh ra đã có tính tự luyến. Khi chứng tự luyến của chúng bị cha mẹ phá vỡ, chúng bắt đầu tấn công chính mình. Khi trẻ cãi lại, cha mẹ có thể giữ được sự ổn định về mặt cảm xúc, không phủ quyết trẻ hoặc ngay lập tức gắn mác trẻ là "đứa trẻ hư". Chỉ khi đó, giao tiếp giữa cha mẹ và con cái mới có thể diễn ra suôn sẻ.

2. "Hiệu ứng con kiến lười biếng" - Đằng sau sự phản kháng của trẻ em là mã tăng trưởng bị bỏ quên

Bạn có để ý không? Chỉ cần chúng ta có thể bình tĩnh và nhìn nhận hành vi cãi lại của trẻ một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy rằng: Sự kháng cự chỉ là vẻ bề ngoài; sự thật là không được tôn trọng và không được nhìn nhận.

Ví dụ, khi một đứa trẻ nói, "Tại sao con không được nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ?", thực ra bé có thể đang nói, "Mẹ ơi, dạo này con mệt quá". Khi một đứa trẻ nói "Con không muốn làm những gì mẹ bảo", thực ra có thể đứa trẻ đang muốn nói "Mẹ ơi, con hy vọng mẹ có thể lắng nghe tiếng nói của con và tôn trọng ý tưởng của con"...

Trong tâm lý học, có một "hiệu ứng con kiến lười biếng", có nghĩa là tỏ ra chăm chỉ, chú trọng với những công việc nhỏ nhặt trong khi lười biếng, thờ ơ với những công việc mang tính vĩ mô, có tầm nhìn dài hạn. Do đó, thay vì ra lệnh cho con im lặng, quá chú tâm vào những biểu hiện phản kháng của trẻ để chấn chỉnh, uốn nắn; tốt hơn là bạn nên giải thích một cách chiến lược nhu cầu thực sự của trẻ để chúng có cái nhìn rộng lớn và sâu sắc hơn về cuộc sống.

3. "Hiệu ứng cá mập" – Dẫn đầu bằng tấm gương và đưa ra hướng dẫn tích cực

Cá mập không có bong bóng bơi. Để tránh bị chìm xuống đại dương, chúng bơi liên tục và cuối cùng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều ban đầu được coi là bất lợi cho cá mập cuối cùng lại trở thành lợi thế.

Theo một góc độ nào đó, cãi lại không phải là hành vi tích cực đối với trẻ em. Nhưng nếu bạn nhìn nhận ở một góc độ khác: Việc đáp trả là cách vụng về của đứa trẻ khi muốn mời cha mẹ ngồi xuống và nhìn thấy bản chất thực sự của mình; Việc cãi lại cũng là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu có khả năng suy nghĩ độc lập và có đủ can đảm để nói không.

Bạn thấy đấy, khi góc độ thay đổi, cách diễn giải về hành động đáp trả cũng sẽ khác đi. Không có đứa trẻ nào hoàn hảo. Chỉ có những đứa trẻ lớn lên chậm rãi dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, là những người làm gương và chỉ cho chúng cách thể hiện bản thân bằng lời nói và hành động đúng đắn, và dần dần trở nên tốt hơn.

Mức độ cao nhất của tình yêu thương của cha mẹ không phải là tạo ra một bản sao hoàn hảo, mà là cho phép một tâm hồn độc lập khác được sinh ra; và tin rằng cuối cùng con mình sẽ sống đúng với con người thật của mình, dám khóc và cười dưới ánh mặt trời.