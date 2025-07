Sự chuyển dịch của Kpop

Bảng xếp hạng Global Impact 2025 do Spotify công bố mới đây đã phản ánh rõ nét làn sóng này, khi những cái tên như Jennie (BLACKPINK), Jin và j-hope (BTS) liên tiếp thống trị các vị trí dẫn đầu.

Bản sắc cá nhân vượt ngoài ranh giới nhóm

Theo dữ liệu do Spotify thu thập từ ngày 1/1 đến 30/6/2025, trong 30 ca khúc Kpop được phát nhiều nhất bên ngoài Hàn Quốc, có đến 19 bài đến từ nghệ sĩ solo. Đáng chú ý, trong Top 10, có tới 9 bài hát do nghệ sĩ solo thể hiện. Điều này cho thấy khán giả toàn cầu đang ngày càng quan tâm hơn đến màu sắc cá nhân và câu chuyện riêng của từng nghệ sĩ, một sự dịch chuyển lớn so với mô hình nhóm thống trị trước đây.

Jennie (BLACKPINK) chính là ngôi sao sáng nhất trong danh sách năm nay. Ca khúc Like Jennie từ album solo Ruby dẫn đầu bảng xếp hạng, và nữ nghệ sĩ này còn gây ấn tượng khi có tới 9 bài hát góp mặt, tất cả đều từ cùng album. Điều này đã chứng tỏ sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt âm nhạc đồng thời là minh chứng cho sức hút toàn cầu của Jennie với tư cách là nghệ sĩ độc lập.

Jennie và Jin là những nghê sĩ solo nổi bật nửa đầu năm 2025 (Ảnh: koreaherald)

Jin và j-hope hai thành viên nổi bật của BTS, cũng khẳng định vị thế khi lần lượt góp mặt với loạt hit solo. Don't Say You Love Me của Jin xếp thứ 2, còn J-Hope có tới 4 bài hát trong danh sách bao gồm: Mona Lisa (vị trí 4), Sweet Dreams (vị trí 6), LV Bag (vị trí 10) và Killin' It Girl (vị trí 16). Việc các thành viên BTS liên tục gặt hái thành công cá nhân cho thấy nhóm nhạc này không chỉ là một tập thể vững mạnh mà còn là nơi sản sinh ra nhiều nghệ sĩ độc lập tài năng.

Sự đa dạng và kết nối toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở các nghệ sĩ đến từ BTS hay BLACKPINK, bảng xếp hạng còn cho thấy sự bùng nổ của những cá nhân và nhóm nhạc thế hệ mới. Ten (NCT) xuất hiện với Stunner, G-Dragon trở lại mạnh mẽ với Too Bad, trong khi RM (BTS) hợp tác với Tablo (Epik High) tạo nên Stop The Rain, một bản phát hành trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các nhóm nhạc cũng không nằm ngoài xu hướng. Le Sserafim góp mặt với hai bài: Hot (hạng 9) và Come Over (hạng 23). IVE ghi điểm với Rebel Heart và Attitude. TXT, GOT7, SEVENTEEN, Meovv và BoyNextDoor đều có tên trong danh sách, chứng tỏ sức hút và đa dạng của Kpop hiện đại.

Nhóm nhạc Le Sserafim (Ảnh: korea joongangdaily)

Một xu hướng đáng chú ý khác trong làn sóng Kpop năm 2025 chính là sự phổ biến mạnh mẽ của các màn hợp tác quốc tế, góp phần đưa âm nhạc Hàn Quốc tiến gần hơn với công chúng toàn cầu. Không đơn thuần là những lần "bắt tay" mang tính thử nghiệm, các nghệ sĩ Kpop hiện nay đang cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự chủ động hội nhập khi lựa chọn cộng tác cùng những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Jennie là một trong những nghệ sĩ solo nổi bật với loạt hợp tác gây tiếng vang. Trong album solo đầu tay Ruby, cô đã kết hợp với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Dua Lipa, Dominic Fike, Doechii, Childish Gambino và Kali Uchis. Những màn kết hợp này vừa giúp định hình màu sắc âm nhạc mới mẻ cho Jennie, đồng thời giúp cô mở rộng thị trường khán giả, từ châu Á đến châu Âu và đặc biệt là nước Mỹ.

G-Dragon có màn trở lại ấn tượng với Too Bad (Ảnh: Allkpop)

Trong khi đó, j-hope cũng ghi dấu với các màn kết hợp cùng Pharrell Williams, Miguel và GloRilla. G-Dragon, một trong những biểu tượng tiên phong của Kpop toàn cầu, cũng ghi dấu ấn khi trở lại với Too Bad hợp tác cùng Anderson Paak, nghệ sĩ từng giành nhiều giải Grammy. Ca khúc này mang đậm màu sắc funky và R&B cổ điển, nhưng vẫn đầy tính hiện đại, được giới phê bình đánh giá là một "cú bắt tay văn hóa" giữa Đông và Tây, giữa nghệ thuật thể nghiệm và thị hiếu đại chúng.

Đáng kể hơn, nhạc phim cũng trở thành một "đường băng" mới đưa Kpop đến với thị trường quốc tế. Messy của Rosé, một phần trong nhạc phim F1 The Movie, chiếm vị trí 14.

Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đang bước vào một thời kỳ mới, nơi bản sắc cá nhân được tôn vinh. Đây là cơ hội để nghệ sĩ thể hiện chính mình, đồng thời là bước tiến chiến lược giúp Kpop thích ứng và phát triển bền vững trên thị trường âm nhạc toàn cầu.