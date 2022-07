Stylist của aespa nhiều lần khiến dân tình phẫn nộ, không chỉ để nhóm mặc xấu mà còn thiếu quan tâm tới NingNing

Stylist cho các nhóm nhạc Hàn Quốc luôn trong trạng thái cố gắng tìm tòi và áp dụng những phong cách mới, thú vị cho thần tượng nhà mình. Họ luôn mong muốn trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm của nghệ sĩ thể hiện tốt nhất tinh thần bài hát lẫn dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự sáng tạo, thay đổi ấy cũng mang lại kết quả khả quan. Và stylist của aespa chính là minh chứng.

Stylist của nhóm nhạc này đã gặp phải rất nhiều chỉ trích từ fans hâm mộ, bởi aespa từng nhiều lần bị giao cho những bộ cánh không đẹp. Nghiêm trọng hơn, thành viên của nhóm còn phải diện bộ đồ ngắn và nhảy trên giày cao gót một cách thiếu an toàn.

1. Asia Artist Awards 2021

Lễ trao giải cuối năm là nơi mà các nhóm nhạc khoe ra phong cách thời trang bên những bộ trang phục sang chảnh và đẹp mắt nhằm thu hút sự chú ý từ dân tình. Tuy nhiên, trên thảm đỏ AAA 2021 vừa qua, aespa đã không thành công trong việc để lại ấn tượng về khoản thời trang. Cả 4 thành viên xuất hiện trong tông đen tối tăm, khoác lên mình set đồ ''dzừ'' hơn so với tuổi thật của họ.

Karina kết hợp các item không liên quan đến nhau, cộng thêm chiếc váy xẻ tà kì lạ che khuất đôi chân thon, làm cho tổng thể nhìn rất rối mắt. Còn trang phục của Giselle thì lại không phù hợp với dáng người của cô nàng, phần thắt lưng khiến vóc dáng cô trông to hơn so với thực tế. Winter với chiếc áo dài trông thấp đi và già hơn thấy rõ. Người ăn vận ổn áp nhất nhóm là NingNing, tuy nhiên chiếc váy ấy cũng không hoàn toàn phù hợp với cô nàng 19 tuổi.



2. Họp báo Savage

aespa tại họp báo ra mắt ca khúc Savage của nhóm không được đánh giá cao về mặt thời trang. Các fan cho rằng stylist đang ép nhóm vào hình tượng quá trưởng thành và mạnh mẽ, giao cho các thành viên những bộ trang phục không phù hợp với độ tuổi thiếu nữ đôi mươi của nhóm. Sáng sủa nhất là Winter trong bộ cánh màu trắng, tuy nhiên 3 thành viên còn lại: Karina - NingNing diện đồ tối màu từ trên xuống dưới, còn Giselle lại mặc quá công sở, nghiêm túc.

3. Macy’s Thanksgiving Day Parade

Mặc dù các fan rất vui mừng khi aespa là nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên biểu diễn tại Macy’s Thanksgiving Day Parade nhưng nhiều người cuối cùng lại thất vọng vì phong cách của nhóm. Các thành viên đã gây sốt cộng đồng mạng với visual đỉnh cao, nhưng trang phục nhóm mặc lại gây tiếc nuối. Nhiều người cho rằng stylist có thể chọn cho nhóm những bộ cánh khác, trẻ trung năng động hơn thay vì áo khoác lông cồng kềnh che khuất vóc dáng.

4. SBS Gayo Daejeon 2020

Vào thời điểm aespa mới ra mắt, trên thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2020, nhóm đã nhận về nhiều bình luận cho rằng phong cách thời trang chưa đẹp. Phong cách nhóm mang đến còn thiếu chỉn chu và đầu tư đối với 1 sự kiện tầm cỡ, chưa sang và sáng sân khấu. Nhìn vào hỉnh cảnh aespa năm ấy, màu mè - sặc sỡ - quê kiểng là những tính từ người ta đưa ra nhận xét về nhóm.

5. NingNing phải mặc đồ ngắn và nhảy trên giày quá cao

Biểu diễn trên sân khấu bao gồm thực hiện những động tác giơ tay, đá chân, di chuyển bước dài, bởi vậy nó yêu cầu idol phải diện những bộ trang phục duyên dáng nếu không dễ sẽ hớ hênh. Tại buổi biểu diễn mới đây của aepsa trên Inkigayo, netizen nhận thấy rằng NingNing đã không thể tập trung vào việc nhảy vì bộ trang phục quá ngắn, khiến cô phải liên tục dùng tay kéo chân váy xuống che đi quần bảo hộ bên trong. Việc này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu quan tâm của stylist với NingNing.

Lần khác, trong video Dance Practice ca khúc Next Level, các fan tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy sự khó khăn của NingNing khi phải nhảy trên đôi giày quá cao. So với các thành viên khác, gót giày của NingNing cao hơn rõ ràng, cộng thêm kích thước giày không phù hợp khiến các động tác nhảy của cô nàng không thực sự thoải mái. May là NingNing không bị thương nhưng dân tình cũng tỏ ra rất quan ngại về sự bất cẩn của stylist aespa qua sự việc trên.

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/stylist-cua-aespa-nhieu-lan-khien-dan-tinh-phan-no-khong-chi-de-nhom-mac-xau-ma-con-thieu-quan-tam-toi-ningning-20220727163841009.chn