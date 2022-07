Sehun so kè nhan sắc với Cha Eun Woo và Park Solomon tại sự kiện của Dior, tiếc là diện đồ "dìm dáng"

Sáng 27/7 theo giờ Việt Nam, Dior đã chính thức cho ra mắt show diễn giới thiệu BST Dior Men Winter Collection 2022/2023, tổ chức tại cửa hàng pop-up ở Seongdong-gu, Hàn Quốc. Sự kiện của Dior quy tụ nhiều khách mời, trong đó nổi bật nhất là màn đọ sắc giữa bộ 3 nam thần: Sehun (EXO), Cha Eun Woo, Park Solomon. Cả 3 anh chàng ngay lập tức khiến dân tình phát cuồng từ những giây đầu xuất hiện, đẹp bừng sáng bất chấp ống kính máy quay.

Cha Eun Woo

Cha Eun Woo gây sốt cộng đồng mạng tại show diễn của Dior

Không ngoa khi nói mọi sự chú ý tại sự kiện thời trang của Dior sáng 27/7 này đổ dồn vào chàng mỹ nam Cha Eun Woo. Làn da trắng phát sáng, lại còn mịn màng căng mướt của anh chàng khiến chị em nhìn vào ai cũng phát mê. Kiểu tóc dấu phẩy "ướt át" làm tôn lên ngũ quan chuẩn đẹp của Cha Eun Woo, kết hợp với set đồ đen càng thêm điển trai, sáng ngời. Cha Eun Woo tại sự kiện tuy ăn vận đơn giản với áo nỉ - quần dài vạt chéo nhưng vẫn hút trọn mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc quá mức xuất sắc.

Sehun (EXO)

Sehun xuất hiện cực bảnh trai tại sự kiện của Dior

So kè nhan sắc một chín một mười với Cha Eun Woo lần này còn có Sehun (EXO). Chàng Đại sứ quả thực không khiến dân tình thất vọng, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang là một lần bảnh bao, ngời sáng. Nếu chỉ nhìn riêng phần thân trên thôi thì Sehun tại sự kiện của Dior không chỗ nào để chê, từ áo sơ mi - áo vest - da dẻ - tóc tai - ngũ quan đều chỉn chu sáng ngời.

Tuy nhiên, anh chàng lần này lại vô tình bị dìm dáng bởi chính bộ trang phục. Cách kết hợp áo vest oversized - sơ mi dài quá hông với quần nỉ khiến tỷ lệ cơ thể Sehun nhìn mất cân đối thấy rõ. Ai cũng biết Sehun bình thường rất cao, lên tới 1m83 nhưng diện set đồ này khiến anh chàng thấp đi đáng kể. Vẻ ngoài Sehun tại sự kiện lần này quả thực vẫn đẹp trai bảnh bao nhưng set đồ dìm dáng quả thực gây đáng tiếc.

Park Solomon

Nam chính của "All of us are dead" - Park Solomon là nhân tố thu hút sự chú ý tại sự kiện lần này. Anh chàng nhận về nhiều đánh giá cao tại show diễn của Dior. Park Solomon mang đến phong cách trẻ trung, năng động, hiện đại mà vẫn rất gần gũi. Nam diễn viên diện áo len họa tiết bên ngoài sơ mi, phối cùng quần túi hộp màu xám - đều là các item hot hit thời gian qua. Tông trang phục sáng mà anh chàng chọn rất hợp với cửa hàng của Dior, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, thu hút, điển trai mà không cần cố.

3 chàng trai, mỗi người một phong cách ai cũng tỏa sáng tại sự kiện của Dior theo từng cách riêng. Điểm chung của cả 3 người chính là vẻ ngoài bảnh bao điển trai, nước da căng mịn nhìn mà phát mê lên được. Nếu như Cha Eun Woo toát lên nét thời thượng, trendy bên set đồ đen thì Park Solomon lại là sự hiện đại, trẻ trung đầy gần gũi. Gây đáng tiếc nhất chính là Sehun - dù rất đẹp trai nhưng lại mặc đồ dìm dáng. Liệu chàng trai nào sẽ được lòng công chúng nhất đây?

Ảnh: Newsen, Osen

