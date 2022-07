Mùa hè nóng nực cứ diện sandal và mule là chuẩn nhưng cách chọn đúng phom dáng thì không phải ai cũng biết

Những đôi chân có phần mắt cá chân to và dày (hình phải hàng 2) nên chọn những đôi sandal có phần quai tròn đặt ngang mắt chá chân. Phần quai mảnh đan vào nhau vừa tăng thêm nét điệu đà cho người diện, vừa che được phần mắt cá chân to thô, làm cổ chân thêm thanh thoát. Kiểu chân này nên tránh những đôi sandal/ mule không quai, vì nó khiến chân trở nên to bè, mập mạp.