Ngày 15/4, vừa qua, chuỗi ngày Tết Songkran 2025 đã chính thức khép lại ở trung tâm Bangkok. Tuy nhiên, dư âm lễ hội té nước sôi động nhất Đông Nam Á vẫn chưa kết thúc. Là lễ hội quan trọng và nổi tiếng nhất Thái Lan, Songkran năm nay vẫn xoay quanh những hoạt động giải trí - văn hóa - tín ngưỡng, và không thể thiếu buổi diễu hành té nước khắp thành phố.

Dịp lễ Tết Songkran đã chính thức khép lại

Trong 3 ngày từ 13 - 15/4, Bangkok đón chào hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổi về, cùng tham gia “công viên nước” ngoài trời khổng lồ. Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng, vốn là “thủ phủ” vô cùng thân thiện đối với cộng đồng LGBT. Vì thế, cuộc vui bất tận Songkran không thể thiếu vắng những anh trai, chị đẹp slay hết cỡ ghé thăm. Do tính chất “ướt át” sẵn có, đây cũng là dịp để hội nam thanh nữ tú khoe body nóng bỏng cùng visual sáng ngời mà không sợ bị phán xét.



Đáng chú ý, MXH đang lan truyền loạt video ghi lại cảnh tượng có 1-0-2: Đường phố Bangkok hóa thành buổi off fan Kpop “trá hình”. Đám đông du khách hòa chung một nhịp, thể hiện vũ đạo của loạt nhóm nữ Kpop đình đám như SNSD, aespa, BABYMONSTER… Đặc biệt, các bài hát do SNSD thể hiện được ưa chuộng nhất với bản hit như The Boys, Gee, Genie, OH…. Điều này phần nào chứng minh vị thế nhóm nhạc quốc dân của SNSD vẫn mãi trường tồn trong tim người hâm mộ, mặc cho làng nhạc Hàn đã chuyển giao nhiều thế hệ mới.

Đông đảo người tham dự Songkran cùng nhau nhảy cover Kpop giữa lòng đường Bangkok

SNSD là nhóm nhạc được ưa chuộng nhất tại đây

Dẫu biết những “sàn nhảy” Kpop cưc kỳ phổ biến bên trong những quán bar, club Thái Lan nhưng việc hàng chục, hàng trăm người đổ bổ xuống lòng đường để nhảy flashmob như này dưới làn nước, không phải là điều dễ gặp. Người qua đường cũng hưởng ứng nồng nhiệt, lắc lư theo nhóm nữ quốc dân Hàn Quốc.



Đám đông Songkran “quẩy nhiệt” từ sáng đến tối

Năng lượng của dàn "vũ công" khiến người xem phải cảm phục

Nhiều người còn nói đùa rằng, vũ đoàn Kpop tự phát tại Songkran năm nay có quân số còn vượt trội hơn cả lượng người dân bản địa. Qua những đoạn video quay lại, có thể thấy team cover Kpop hoàn toàn chiếm trọn spotlight, góp phần tạo nên bức tranh Songkran 2025 đa sắc, nhộn nhịp.

Sàn nhảy Kpop tự phát này được hy vọng sẽ là nét đặc trưng mới trong mùa Songkran, góp phần thúc đẩy du lịch Thái Lan

Màn nhảy Kpop ngoài trời như trên được dự đoán sẽ là “đặc sản” mới vào mỗi dịp Tết Thái Lan trong tương lai. Có ý kiến cho rằng, việc này còn giúp đẩy mạnh ngành du lịch xứ Chùa Vàng hơn nữa, đồng thời ít nhiều xóa tan nỗi sợ về tàn dư trận động đất vừa qua.