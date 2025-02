Việt Nam là ngoại lệ của Park Bom: Ngáp ngủ nhưng vẫn “quẩy” sung, còn dành tặng điều đặc biệt không nước nào có!

Trở lại Việt Nam sau 5 tháng kể từ đêm nhạc Park Bom Special Fan Concert In Vietnam , Park Bom một lần nữa cùng 2NE1 mang đến concert đặc biệt nằm trong khuôn khổ world tour WELCOME BACK 2024 - 25 ASIA TOUR tại TP.HCM.

Sau 11 năm, việc YG đưa 2NE1 với đội hình tái hợp đầy đủ trở lại Việt Nam đã khiến cho cộng đồng V-BLACKJACK không khỏi vỡ òa. Từng khoảnh khắc của 4 “nữ hoàng” trên sân khấu đều đưa người hâm mộ sống lại những ký ức của tuổi thanh xuân rực lửa.

Cũng tại Việt Nam, các fan càng cảm nhận thêm tình cảm của nhóm nhạc huyền thoại đặc biệt là Park Bom. Có thể nói, Việt Nam chính là ngoại lệ của Park Bom bởi những khoảnh khắc đầy thú vị và chưa từng có.

Sức khỏe không ổn nhưng vẫn cố gắng trình diễn gần hết concert, ngáp ngủ nhưng đến line là “chiến”

Với các fan theo dõi 2NE1 có lẽ không còn xa lạ với việc Park Bom có tình trạng sức khỏe không tốt bằng 3 thành viên còn lại. Chính vì vậy khi trình diễn trên sân khấu, cô nhiều lần “một mình một cõi”, rời bỏ các chị em trên sân khấu mà “lang thang” một góc riêng hay không ít lần quên vũ đạo. Thậm chí ở concert ở các nước khác, Park Bom chỉ trình diễn vài ba tiết mục rồi vào cánh gà nghỉ ngơi.

Điển hình là concert tại Manila, Philippines, nàng “búp bê sống” gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải đưa đi bệnh viện để chăm sóc y tế. Đêm nhạc sau đó được diễn ra mà chỉ có 3 thành viên. Ngoài ra, đơn vị tổ chức concert 2NE1 tại Philippines cũng đăng thông báo về tình trạng sức khỏe của Park Bom, đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Tại concert của 2NE1, không ít lần sân khấu chỉ có 3 thành viên CL, Dara và Minzy

Tại Việt Nam, Park Bom để lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi ngay từ thời điểm soundcheck trước thềm đêm nhạc. Vì vậy nhiều khán giả đã dự đoán nữ thần tượng nhiều khả năng cũng sẽ không trình diễn được trọn vẹn concert. Tuy nhiên, tại đêm concert ở Việt Nam, Park Bom chỉ lui vào cánh gà để nghỉ ngơi ở 3 tiết mục bao gồm Come Back Home, I’m The Best và Go Away.

Theo ghi nhận của các khán giả có mặt tại concert, Park Bom đã thể hiện 200% “công lực” và khác hoàn toàn với những concert tại các quốc gia khác. Dù trên sân khấu, vẫn là một Park Bom đầy “thư giãn” khi đôi lúc quên bài, đi lại tự do trên sân khấu hay thậm chí là nằm ra cầu thang rồi… ngáp ngủ nhưng chỉ cần đến line hát là cô không bỏ và quẩy sung cuồng nhiệt cùng fan Việt.

Khoảnh khắc không thể “chill” hơn của Park Bom tại Việt Nam

Đôi lúc còn… ngáp ngủ

Nhưng không thiếu khoảnh khắc “quẩy” sung hết nấc của Park Bom

Fan có mặt tại concert khẳng định Park Bom dùng 200% đến 1000% khi diễn tại Việt Nam

Clip Park Bom “quẩy” cực nhiệt cùng 2NE1 (nguồn: tuitentam)

Dành cho fan Việt màn trình diễn solo You And I - Điều đặc biệt chưa từng có kể cả quê nhà Hàn Quốc

Tại concert 2NE1 ở Việt Nam, Park Bom đã khiến 8.000 khán giả ngỡ ngàng khi bất ngờ xuất hiện sau quãng thời gian nghỉ ngơi với màn trình diễn You And I. Đây là tiết mục chưa từng có tiền lệ tại các concert trước đó, kể cả với quê nhà Hàn Quốc.

Chính vì vậy, nhiều khán giả sau khi thưởng thức toàn bộ tiết mục cũng chưa thể tin nổi vào mắt và tai mình khi thật sự được lắng nghe You And I - bản siêu hit đình đám ngày nào. Không chỉ thế, Park Bom còn thân thiện, không ngại ngần chạy thẳng xuống khu vực giữa sân khấu để tương tác, bắt tay người hâm mộ.

Nhiều fan hài hước cho rằng đến concert 2NE1 tại Việt Nam đã được “khui túi mù và trúng secret” với món quà đặc biệt mà Park Bom dành tặng riêng cho cộng đồng V-BLACKJACK. Trước đó, thành viên Dara cũng mang đến màn trình solo Kiss và đây cũng là điều dành riêng cho fan Việt, chưa từng được biểu diễn trong các concert khác.

Clip Park Bom trình diễn You And I tại Việt Nam

Không ai có thể lường trước Park Bom sẽ mang đến You And I và xuống tận khu vực khán giả như thế này