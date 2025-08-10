Sống trong biệt thự 1.000m2, lương hưu 40 triệu đồng/tháng, cụ ông 75 tuổi vẫn thừa nhận: Nhiều tiền nhưng tôi vẫn có nỗi khổ

Tại một khu đô thị sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Lý (75 tuổi) sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 với nội thất xa hoa, sân vườn xanh mướt và hồ cá Koi cỡ lớn. Với mức lương hưu lên đến 12.000 NDT/tháng (khoảng 40 triệu đồng), ông Lý dường như sở hữu cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Dẫu vậy, cụ ông này vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Nhiều tiền, nhưng tôi vẫn có nỗi khổ riêng”.

Vất vả cả 1 đời để mong được dư dả vật chất

Ông Lý sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Hồ Nam. Thời trẻ, ông làm việc không ngừng nghỉ, từ công nhân nhà máy thép đến vị trí quản lý cấp cao trong một tập đoàn sản xuất lớn của Trung Quốc. Sự nghiệp thành công giúp ông tích lũy được khối tài sản đáng kể trong đó có căn biệt thự mà đang sống cùng vợ. “Tôi từng nghĩ rằng tiền bạc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra nó chỉ giải quyết được một phần”, ông Lý tâm sự.

Ảnh minh hoạ

Lương hưu của ông đủ để làm những thứ mình thích mà không cần dựa vào con cái. Ông có thể mua sắm tại các cửa hàng cao cấp, đi du lịch nước ngoài, hay thưởng thức những bữa ăn đắt đỏ. Tuy nhiên, ông Lý cho biết, sự dư dả về vật chất không thể lấp đầy khoảng trống tinh thần mà ông đang đối mặt.

Nỗi cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn

Căn biệt thự của ông Lý có 12 phòng. Song phần lớn thời gian, chỉ có ông và vợ sinh sống. 3 con trai của ông đều đã lập gia đình và chuyển ra nước ngoài định cư. “Chúng tôi giữ liên lạc qua những cuộc gọi video ngắn. Mỗi năm, gia đình cũng chỉ gặp nhau một lần vào dịp Tết. Căn nhà này rộng, nhưng thường chỉ có tiếng vọng của chính tôi”, ông Lý chia sẻ, ánh mắt lộ rõ sự trống trải.

Vợ ông Lý, người từng là giáo viên tiểu học, cũng thừa nhận rằng cuộc sống sung túc không mang lại niềm vui như họ từng kỳ vọng. “Chúng tôi có mọi thứ, nhưng lại thiếu sự kết nối”. Những buổi họp mặt gia đình hay những ngày lễ truyền thống như Tết Trung Thu giờ đây chỉ còn là ký ức.

Ông Lý kể rằng nhiều người thân và họ hàng xa liên tục tìm đến ông để xin hỗ trợ tài chính. “Họ nghĩ tôi sống trong biệt thự, nên chắc chắn phải có rất nhiều tiền để cho mượn. Nhưng tôi không thể giúp tất cả. Điều đó khiến tôi bị mang tiếng là keo kiệt”, ông thở dài. Những mối quan hệ từng thân thiết giờ đây bị phủ bóng bởi sự ganh tỵ và hiểu lầm.

Để vượt qua nỗi cô đơn, gần đây, ông Lý bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông hỗ trợ một trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi ở Bắc Kinh. Ông thường xuyên đến đây thăm và đọc sách cho các em nhỏ. “Khi nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Tiền bạc không làm được điều đó”, ông nói.

Sau những biến cố đã trải qua, chính ông Lý phải thừa nhận rằng, vật chất dù dồi dào, nếu thiếu tình thân, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng người. Biệt thự rộng, lương hưu cao chỉ chỉ là vỏ ngoài, trong khi tình cảm gia đình mới là điều khiến người ta thấy an yên tận đáy lòng.