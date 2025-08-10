Giá vàng hôm nay 10/8: Tiếp tục đà đi lên

Giá vàng tiếp tục tăng do tâm lý bất ổn liên quan đến các chính sách thuế mới của Mỹ, khi giới đầu tư chưa rõ các mặt hàng vàng phổ biến có bị áp thuế hay không. Ngành vàng diễn giải thông báo mới được công bố là dấu hiệu cho thấy các loại thuế này có thể sẽ được áp dụng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và chi phí nhập khẩu.

Ngoài ra, những diễn biến mới trong chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động không nhỏ đến thị trường vàng. Tổng thống Donald Trump đề cử ông Stephen Miran, người có quan điểm tương đồng với ông về việc cắt giảm lãi suất, vào vị trí trong Hội đồng Thống đốc Fed. Đề cử này được xem sẽ giúp củng cố khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, dù chưa rõ liệu ông Miran có được phê chuẩn kịp thời trong cuộc họp tháng 9 tới đây hay không.

Tâm lý kỳ vọng vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trở lại, nhưng không đủ để kìm hãm đà tăng mạnh của vàng trong phiên cuối tuần. Thị trường hiện đang phản ánh kỳ vọng khá chắc chắn về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách từ nay đến đầu năm sau, góp phần hỗ trợ giá vàng duy trì xu hướng đi lên.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 10/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.397 USD/ounce, tăng 06 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.398 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia từ các tổ chức tài chính lớn như Tierra, Goldman Sachs và UBS dự đoán giá vàng thế giới trong tháng 8 sẽ dao động quanh mức 3.420 - 3.520 USD/ounce. Thậm chí, giá có thể vượt 3.600 USD nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất hoặc nếu căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá vàng tiến sát mốc 3.400 USD/ounce sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy tín hiệu không mấy khả quan. Cụ thể, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự kiến, với 226.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 2/8, so với mức dự báo 220.000 đơn. Thị trường lao động có thể đang suy yếu, khiến giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Phản ứng nhanh của giá vàng sau báo cáo này cho thấy thị trường đang rất nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế tiêu cực. Nếu các chỉ số kinh tế Mỹ tiếp tục giảm sút, nhiều khả năng giá vàng sẽ sớm vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 3.400 USD/ounce.