Song Joong Ki có hạnh phúc rồi, đã đến lúc dừng chửi và buông tha Song Hye Kyo

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, Song Joong Ki gây bất ngờ khi đột ngột thông báo đang hẹn hò. Đến 30/1, Song Joong Ki tiếp tục "dội bom" khán giả bằng thông tin mình và bạn gái Katy Louise Saunders sắp tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân của Song Joong Ki càng được quan tâm, khán giả lại càng muốn biết vợ cũ của anh, Song Hye Kyo, hiện đang thế nào. Không chỉ nghe ngóng động thái của Song Hye Kyo trong hiện tại, quá khứ từng nên nghĩa vợ chồng của hai ngôi sao cũng bị đào lại. Tuy nhiên, sau bốn năm, có thể thấy góc nhìn của dư luận dành cho Song Hye Kyo đã có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hôn nhân hai người, nhưng cay đắng hậu chia tay chỉ mình Song Hye Kyo chịu

Lễ thành hôn diễn ra vào năm 2017 của Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng được gọi bằng cái tên "đám cưới thế kỷ". Công chúng thời điểm ấy dành nhiều lời chúc phúc cho cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài trong hai năm trước khi Song Joong Ki đột ngột tuyên bố đơn phương đệ đơn ly hôn ngôi sao của Trái Tim Mùa Thu (2000).

Ngày 27/6/2019, luật sư của Song Joong Ki thông báo nam diễn viên đã đơn phương đệ đơn xin ly hôn Song Hye Kyo. Trong tin nhắn gửi người hâm mộ, Song Joong Ki viết: "Thay vì tranh cãi và dằn vặt lẫn nhau về chuyện ai là người có lỗi, tôi hy vọng quá trình ly hôn có thể kết thúc trong hòa bình". Thời điểm Song Joong Ki báo tin đơn phương ly hôn, Song Hye Kyo đang có lịch trình tại nước ngoài và bị đặt vào tình thế "trở tay không kịp".

Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng là cặp đôi quyền lực nức lòng khán giả Hàn Quốc. Tuy nhiên cuộc hôn nhân trong mơ của họ đã sớm tiến đến hồi tan vỡ (Ảnh: Naver)

Việc Song Joong Ki là người loan tin ly hôn trước, chia sẻ mình chủ động đặt dấu chấm hết cho quan hệ vợ chồng vô hình chung đã gieo vào đầu công chúng ấn tượng Song Hye Kyo là người có lỗi. Ấn tượng ban đầu này càng, được thổi phồng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ và thói gia trưởng vẫn tồn tại trong xã hội Hàn Quốc, đã tô vẽ hình ảnh Song Hye Kyo thành người có lỗi với chồng.

Chỉ trong một đêm, đổ vỡ hôn nhân đã biến Song Hye Kyo thành mục tiêu công kích, miệt thị của dư luận. Dư luận hoài nghi Song Hye Kyo phải làm gì sai thì chồng mới bỏ. Tình duyên trắc trở trong quá khứ của nữ diễn viên cũng bị đào bới lại kèm đủ kiểu bình luận ác ý. Tới một thời điểm, những kẻ phá hoại còn tung tin cô ngoại tình với bạn diễn nam, công kích Song Hye Kyo máu lạnh vì lớn lên trong gia đình thiếu vắng một trong hai phụ huynh…

Ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki lại là một quý ông độc thân quyến rũ được quan tâm, săn đón. Nhưng ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo bị đẩy vào bi kịch. Một mặt, nữ diễn viên phải gánh chịu những tổn thương về cảm xúc cũng như xáo trộn trong cuộc sống hậu chia tay. Mặt khác, cô còn phải gồng mình chống chọi với áp lực tâm lý từ đám đông có cả tò mò lẫn thù ghét đổ xuống mình. Hậu ly hôn, Song Hye Kyo sụt cân, nom phờ phạc khi xuất hiện trước ống kính truyền thông tại các sự kiện. Nữ diễn viên âm thầm xóa các hình ảnh của chồng cũ khỏi trang cá nhân, chọn cách im lặng hòa hoãn thay vì đối đầu.

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo đối mặt nhiều điều tiếng. Người đẹp lựa chọn im lặng chịu đựng thay vì lên tiếng thanh minh (Ảnh: kyo1122)

Sau vụ ly hôn, trung bình mỗi năm Song Joong Ki đều bỏ túi dự án mới: Vincenzo (2021), Space Sweeper (2021), Reborn Rich (2022) và sắp tới là phim điện ảnh Bogotá. Về phía Song Hye Kyo, nữ diễn viên cũng thủ vai nữ chính trong hai dự án phim. Now, We Are Breaking Up (2021) không gây tiếng vang, còn màn trở lại rất được mong chờ của cô trong The Glory (2022) lại vô tình thiếu trọn vẹn vì Song Joong Ki.

The Glory lên sóng nền tảng xem video trực tuyến Netflix từ ngày 30/12/2022 thì ngày 26/12/2022 Song Joong Ki công bố chuyện hẹn hò. Việc chồng cũ loan tin có tình yêu mới ngay trong giai đoạn nước rút truyền thông cho The Glory đẩy Song Hye Kyo vào tình thế dở khóc dở cười. Tên tuổi cô đúng là đã chiếm sóng truyền thông sau một đêm, nhưng không phải với tư cách nữ diễn viên kỳ cựu sắp trở lại trong series truyền hình đáng mong đợi mà lại là người vợ cũ vẫn đi về lẻ bóng khi Song Joong Ki đã tìm thấy hạnh phúc thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, thời điểm phim ra mắt, Song Hye Kyo từng hai lần chịu sự chê bai, công kích vì ngoại hình. Cư dân mạng ác ý cười chê dấu hiệu lão hóa của cô như thể đó là một thất bại. Việc các ngôi sao nữ bị săm soi dấu hiệu tuổi tác là điều vẫn xảy ra khi còn tồn tại quá nhiều tiêu chuẩn kép dựa trên định kiến giới. Nhưng khi tình huống này xảy đến với Song Hye Kyo, ta hiểu nó còn xuất phát từ cái nhìn đầy ác cảm và định kiến, mà vụ ly hôn trong quá khứ đóng góp một phần không nhỏ.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ không lâu sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã có tình yêu mới. Sự nghiệp diễn xuất của anh cũng không vì vụ ly hôn mà bị ảnh hưởng tiêu cực (Ảnh: hi_songjoongki)

Bốn năm sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân lần thứ hai với Katy Louise Saunders và em bé sắp chào đời (Ảnh: Newswen)

Song Joong Ki quá vô tình, Song Hye Kyo mới là nạn nhân?

Khi đã đường ai nấy bước, Song Joong Ki và Song Hye Kyo không có nghĩa vụ phải lo lắng cho nhau những chuyện như anh phải công bố tin hẹn hò lúc nào để không ảnh hưởng tới bộ phim mới của cô. Chưa kể, nhiều khán giả chỉ ra Song Joong Ki đợi Reborn Rich lên sóng xong tập cuối. Anh chờ đến lúc này mới loan tin để tránh làm hưởng tới bộ phim. Thế nên, chẳng có lý do gì để trách móc tài tử vô tình. Chỉ có thể thương Song Hye Kyo quá lận đận.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, điểm lại những sự kiện xảy ra khi cặp nghệ sĩ mới công bố tin ly hôn, nhiều khán giả đã lật ngược vấn đề, chỉ ra Song Joong Ki đã quá tàn nhẫn với vợ cũ. Khi ấy, chỉ cần anh hành động khác đi, Song Hye Kyo có thể đã không phải chịu nhiều điều tiếng đến vậy.

Hậu ly hôn, cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều tránh nhắc đến đối phương trước truyền thông. Thiện cảm của dư luận khi ấy nghiêng về phía Song Joong Ki trong khi Song Hye Kyo trở thành kẻ tội đồ hứng chịu biết bao lời lẽ cay độc. Thời điểm ấy, việc cô trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội, bị đồn đại ngoại tình, không thể sống thiếu đàn ông… cũng chẳng đủ khiến Song Joong Ki cảm thấy phải lên tiếng bênh vực hay đính chính nhằm bảo vệ danh dự cho vợ cũ. Sự im lặng thường bị hiểu nhầm thành sự đồng tình, thái độ đồng thuận, khuyến khích. Nếu khi ấy Song Joong Ki lên tiếng, áp lực dư luận dồn vế phía Song Hye Kyo có thể đã giảm bớt phần nào.

Thời gian gần đây, cư dân mạng bắt đầu nói nhiều về việc Song Hye Kyo đã chịu thiệt thòi khi là người duy nhất chịu chỉ trích vì cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Joong Ki (Ảnh: kyo1122)

Như chuyện tình yêu của Dawn và Hyuna - hai giọng ca trẻ hơn Song Hye Kyo và Song Joong Ki về tuổi đời nhưng cũng chia sẻ điểm chung là người đàn ông nhỏ tuổi hơn bạn gái. Dawn và Hyuna bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, từng loan tin đính hôn và nhưng tới cuối năm 2022 thì chia tay trong sự nuối tiếc và sững sờ của khán giả. Đáng nói, ngay sau khi cặp sao công bố đã đường ai nấy đi, các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc lập tức xuất hiện nhiều tin đồn ác ý nhắm vào Huyna, thêu dệt chuyện nữ ca sĩ có con riêng, không chung thủy…

Hay tin bạn gái cũ bị bôi nhọ danh dự, Dawn đã lập tức lên tiếng trên Instagram khẳng định các tin đồn đang lan truyền trên mạng là sai sự thật. Nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng không quên dành những lời tốt đẹp cho người cũ: "Dù chúng tôi đã chia tay, cô ấy vẫn là người tôi thương mến, là con người trung thực và đáng tôn trọng nhất tôi từng biết, và cô ấy sẽ mãi mãi là nghệ sĩ số 1 trong lòng tôi". Nhờ hành động kịp thời của Dawn, dù chia tay, Hyuna vẫn tránh được cảnh bị biến thành "con ghẻ quốc dân" như Song Hye Kyo đã từng.

Câu chuyện cũ khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo chia tay được nhắc lại lúc này tất nhiên không nhằm kết luận ai đúng ai sai hay dấy lên một làn sóng phản đối Song Joong Ki. Nhưng chắc chắn nó cho thấy cái nhìn của khán giả dành với Song Hye Kyo đã bớt đi nhiều phần khắc nghiệt.

Trên mạng xã hội, người dùng để lại nhiều bình luận bày tỏ họ lấy làm tiếc cho nữ diễn viên khi thời điểm ấy phải gánh chịu nhiều điều tiếng, bị coi như tội đồ chịu trách nhiệm cho vụ ly hôn bất chấp sự thật mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ thì nguyên nhân đều bắt đầu từ cả hai phía. Đây có thể coi là một tín hiệu mừng, cho thấy công chúng đã bắt đầu mở lòng, đón nhận Song Hye Kyo như đúng những gì cô có.